Comenta Pepe: «La calle Dunas en su encuentro con el paseo Colón tiene un pavimento junto al edificio en pendiente muy peligroso. Está siempre húmedo y con charcos. Es fácil resbalar y doy fe de ello por desgracia. Habría que atender muchas zonas como estas de Gros que no cumplen normativas y están así desde hace muchos años».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Peligro en la calle Dunas de Gros

Jornada con protagonismo del viento sur y predominio de cielos cubiertos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:48

Perros en la playa

Expone Alfredo: «En relación a la propuesta de modificación de la ordenanza municipal y la posibilidad de que los perros puedan ... acceder a las playas en determinado horario durante la época de verano quisiera manifestar mi disconformidad con tal medida. Las playas urbanas de San Sebastián tanto la de la Concha, como Ondarreta y Gros son auténticas 'calles o paseos' por donde caminan, juegan o practican deporte a diario cientos de ciudadanos sobre todo en la temporada de verano. Pues bien, la ordenanza municipal establece que en calles y paseos urbanos las mascotas tienen que ir sujetas con la correspondiente correa. A mi juicio debería modificarse la ordenanza en el sentido de que también en las playas las mascotas tengan que ir sujetas con correa, manteniéndose, como hasta ahora, la prohibición de que accedan durante la época estival».

