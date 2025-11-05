Sirimiri: Peligro en la calle Dunas de Gros

Perros en la playa

Expone Alfredo: «En relación a la propuesta de modificación de la ordenanza municipal y la posibilidad de que los perros puedan ... acceder a las playas en determinado horario durante la época de verano quisiera manifestar mi disconformidad con tal medida. Las playas urbanas de San Sebastián tanto la de la Concha, como Ondarreta y Gros son auténticas 'calles o paseos' por donde caminan, juegan o practican deporte a diario cientos de ciudadanos sobre todo en la temporada de verano. Pues bien, la ordenanza municipal establece que en calles y paseos urbanos las mascotas tienen que ir sujetas con la correspondiente correa. A mi juicio debería modificarse la ordenanza en el sentido de que también en las playas las mascotas tengan que ir sujetas con correa, manteniéndose, como hasta ahora, la prohibición de que accedan durante la época estival».

Farmacias en Gros

Responde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa sobre la falta de farmacias de guardia en Gros: «Ante todo, entendemos la inquietud expresada por el vecino de este barrio. No obstante, es importante recordar que la urgencia farmacéutica existe para dar respuesta a la urgencia médica y, muy especialmente, para dispensar medicamentos derivados de prescripciones médicas urgentes. Por este motivo, la normativa del Gobierno Vasco que regula las guardias farmacéuticas organiza el servicio a nivel de municipios y no por zonas de salud o barrios. En Donostia se garantiza todos los días del año la presencia de al menos tres farmacias de guardia, establecidas para cubrir adecuadamente las necesidades urgentes: una en el Centro, para facilitar el acceso desde diversos puntos de la ciudad; y dos en zonas periféricas, que completan la cobertura urgente para toda la ciudadanía. Comprendemos que esta distribución no garantiza la presencia de farmacias de guardia en todos los barrios y puede no coincidir siempre con la proximidad deseada por algunos vecinos, pero la normativa busca asegurar que las urgencias médicas puedan resolverse con eficacia, manteniendo al mismo tiempo un sistema sostenible y equitativo para todas las farmacias. Agradecemos las aportaciones de la ciudadanía y reiteramos nuestro compromiso con una atención farmacéutica urgente que esté siempre al servicio de la urgencia médica».

Participación

Apunta Martín: «Me alegra leer la noticia de que la Plataforma de Odón Elorza para evitar el centro comercial de San Bartolomé haya pedido cita con Jon Insausti. Las plataformas ciudadanas pueden ser un buen sistema de participación para que se tenga en cuenta de verdad la opinión de los ciudadanos. Animo a Elorza a mantener esa filosofía y darle continuidad para evitar el próximo pelotazo en la ciudad, el aprovechamiento del espacio que se queda libre en la playa de vías de Easo. Nos presentan varias ideas muy cerradas en las que pocas opciones hay de actuar. El debate tiene que ser previo y no bajo la premisa de construir 500 viviendas. Recordará Elorza que cuando era alcalde se propuso construir la estación de buses en el parque de Araba. Se creó una plataforma, se recogieron firmas y con buen criterio el Ayuntamiento decidió no construirla. Creo que muchos ciudadanos colaboraremos en ese tipo de plataformas en las que se pueda debatir, recoger opiniones y llegar a consensuar con el Ayuntamiento los desarrollos de la ciudad».

Penoso paseo

Escribe Maite: «Dando un paseo y bajando por la zona de hospitales, nos quedamos asombrados del aspecto de suciedad y dejadez que tiene este paseo verde. Troncos, hojas, de todos los vendavales, además de suciedad de plásticos, cajas, latas, pivotes y cintas tiradas de alguna obra. Es hora de pavimentar bien dicha acera, de limpiar bien esas ramas, etc, y de poner más iluminación. Cuando llegas hacia la trasera del bar de Anoeta, eso parece el paraíso de lo bien cuidado que lo tienen. Pero de ahí para arriba…».