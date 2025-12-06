Sirimiri: Paso para 'hobbits' en esta rotonda del barrio de Gros

Ategorrieta

Escribe Agustina López: «Pediría al Ayuntamiento que instalara una luz doble que alumbre la carretera y un parque pequeño que hay situado en San ... José de la Montaña, en la Calzada Vieja de Ategorrieta. Bastantes personas tenemos que pasar por esa zona y no sabemos quién está sentado en los bancos hasta que no estamos encima».

Ondarreta

Escribe Lander: «Cualquiera que pasee por Ondarreta puede comprobar la diferencia de arena que hay entre la zona del Tenis y la zona central y el Pico del Loro. No hay más que ver que la arena cubre totalmente las escaleras del Pico del Loro y su barandilla. Se facilitarían mucho los trabajos de la escalera y el paseo si se moviese esa arena a la zona del muro y se aportase más, puesto que leyendo las noticias de este verano se retiraron 402 toneladas de piedras y se devolvieron 90 toneladas de arena. Esa diferencia es la que se le ha quitado a la zona del Tenis sólo este año. Años anteriores se retiraron más piedras y no se devolvió el mismo volumen de arena, de ahí la falta de arena que provoca que el mar golpee el paseo y el muro cada vez más destruyéndolo».

Sede de Ayesa

Reflexiona Iñigo: «Me parece muy buena noticia que se recupere Ibermática/Ayesa. No obstante, me genera inquietud que el responsable de Industria del Gobierno Vasco no haya aclarado que vuelva a su origen, a Donostia. Según él, tiene que decidir «la cuadrilla»... Sinceramente, creo que a la mayor parte de donostiarras nos parecería un despropósito que en nombre del arraigo vasco se decidiera por birlibirloque llevarse esta importante empresa donostiarra a Bilbao... Ya nos conocemos las 'cuadrillas' de este país y lo que significa el arraigo para nuestras instituciones comunes, así que espero que el Ayuntamiento y la Diputación Foral defiendan con uñas y dientes el arraigo de verdad de Ibermática/Ayesa, su arraigo donostiarra y guipuzcoano».

Ciudad oscura

Amaia Zamarbide denuncia: «Toda la ciudad está oscura. Mucho ahorro en iluminación pero los ciudadanos no nos sentimos seguros por las calles. Creo que es necesario que en el Ayuntamiento lo sepa».

Bolardos en Ijentea

Cuenta Luis Fernando: «El jueves sobre las 9.30 horas un camión casi me atropella en la puerta de Udalinfo de la calle Ijentea. Le llamé la atención y encima se creía que el que iba mal era yo. Un agente de movilidad le dejó las cosas claras. Es urgentísimo que el consistorio instale los bolardos que faltan para que no tengamos que llevarnos las manos a la cabeza porque haya una desgracia».

Xabier Zubiri

Critica Juanjo: «Querido nuevo alcalde, aunque te haya llegado el cargo como regalo anticipado de Olentzero, te pediría que te asesores bien antes de te lleven a inaugurar plazas como la de Xabier Zubiri. Te han dicho que la vendas como una plaza en la que se da prioridad al peatón, lo que no te han dicho es que los peatones con discapacidad visual no disponen de la baldosa podotáctil y direccional preceptiva, obligatoria por normativa para llegar hasta la boca del acceso a la nueva estación del metro Donostialdea. No empezamos lo que se dice bien, no».