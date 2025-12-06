Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unai Castellanos advierte: «En la acera que está junto a la rotonda situada entre el GOe y el restaurante Saltxipi hay un paso compartido entre peatones y bicis. Pues bien, para pasar por la acera tienes que ser un 'hobbit'. Eso, o pasas por el bidegorri. No sé cuántos meses llevamos así. ¿Nadie del Ayuntamiento se puede ocupar de recortar esas ramas?».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Paso para 'hobbits' en esta rotonda del barrio de Gros

Tras varios días lloviendo se agradeció ver, aunque solo fuera parcialmente, el cielo despejado, y hasta al sol lucir por momentos

DV

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:30

Ategorrieta

Escribe Agustina López: «Pediría al Ayuntamiento que instalara una luz doble que alumbre la carretera y un parque pequeño que hay situado en San ... José de la Montaña, en la Calzada Vieja de Ategorrieta. Bastantes personas tenemos que pasar por esa zona y no sabemos quién está sentado en los bancos hasta que no estamos encima».

