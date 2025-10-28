Sirimiri: Papelera incendiada en la calle Prim

Problemas menores

Nora Aldasoro pide al nuevo alcalde, Jon Insausti, que mañana tomará posesión, lo siguiente: «Sería necesario reactivar el Buzón de la Ciudadanía, que ... en su día existió para dejar avisos sobre pequeños desperfectos que los ciudadanos encontraban en la ciudad (tapas levantadas de compañías telefónicas, aceras con baldosas rotas, bancos rotos etc, etc). En aquel momento existió una brigada de 4 personas, trabajadores del Ayuntamiento posiblemente albañiles, a quien mandaba un Sr. llamado Avelino, brigadilla que era una gozada pues los problemas menores en las infraestructuras los solucionaban rápido y con maestría».

Atención médica

Escribe Miguelo Pérez: «Me siento engañado y me toman el pelo en Policlínica. Toda la mañana y toda la tarde llamando para pedir cita. Hablas con una máquina y a la media hora te pasan con un agente. Y de repente te vuelven a hacer esperar y no te atienden. Lo dicho, esto es un vacile, una tomadura de pelo. Y eso que es la medicina privada».

Improvisar en playas

Opina Marta: «Resulta incomprensible que el Ayuntamiento permita el próximo verano el acceso nocturno de perros a las playas. Todos sabemos que muchos propietarios no recogen los excrementos de sus animales y que controlar esto de noche será imposible. El resultado será una arena contaminada con heces y orines con el consiguiente riesgo sanitario que ello supone. Mientras tanto, se prohíbe fumar en la playa, una medida que parece responder más a acuerdos políticos que a una preocupación real por la salud pública. Las playas deberían ser espacios limpios y seguros para todos, no lugares donde prime la improvisación o el interés partidista. Ojalá el Ayuntamiento reconsidere esta medida antes de que nuestras playas pierdan la calidad que les caracteriza».

Proyectos para Easo

Maritxu nos envía las siguientes líneas: «He leído los tres proyectos y el de RAZ y Usandizaga parece una broma pesada propia del día de los inocentes. No tenemos bastante con todas las obras que se han hecho mal en esta ciudad en los últimos años y ahora esta ocurrencia de soterrar el paseo de Bizkaia, un paseo hermoso y emblemático de la ciudad, que es parte de la idiosincrasia de la misma como La Concha. El papel lo aguanta todo, pero en la realidad esto es un despropósito innecesario para la ciudad. Ya está bien de proyectos absurdos que pretenden ser innovadores y rompedores y que solo son una chapuza. Dejen en paz al río Urumea y al barrio de Amara, dejen al parque Menchu Gal y al parque de Araba como están ahora, no lo van a hacer mejor que como lo hicieron nuestros grandes ingenieros y arquitectos. El Ayuntamiento nos llama a opinar desde proyectos cerrados cuando la solución es la más sencilla, que la playa de vías sea un pulmón verde para disfrute de todo Donostia con equipamientos de centro de día, centro cívico con biblioteca y polideportivo y construcción de viviendas en línea desde el final de la calle Autonomía hasta Morlans. Y arreglen todo el desaguisado que han hecho en estos últimos años en Amara en especial en el paseo Errondo, Autonomía y calle José María Salaberria. No toquen el paseo Bizkaia, ni junten el parque Menchu Gal al de Araba y por favor déjennos vivir en paz, que desde hace seis años no lo hacemos. Dejen de hacer chapuzas como lo hicieron en la estación de autobuses y gasten ese dinero que parece que les sobra en darle aire y amplitud. Me da vergüenza ver en qué quieren convertir nuestra ciudad y en qué se gasta el dinero público, dando el mando de la ciudad a las constructoras y gobernando contra el bienestar de los donostiarras».