Denuncia Muruzabal: «En la noche del sábado al domingo, alguien no tuvo mejor que hacer que darle fuego a una papelera en la calle Prim. El recipiente quedó hecho un amasijo de plástico pegado a la acera, por lo que los servicios de limpieza municipales tuvieron que emplearse a fondo para retirarlo».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Papelera incendiada en la calle Prim

La semana empezó con una jornada agradable, con temperaturas suaves y nubes y claros

DV

Martes, 28 de octubre 2025, 07:02

Comenta

Problemas menores

Nora Aldasoro pide al nuevo alcalde, Jon Insausti, que mañana tomará posesión, lo siguiente: «Sería necesario reactivar el Buzón de la Ciudadanía, que ... en su día existió para dejar avisos sobre pequeños desperfectos que los ciudadanos encontraban en la ciudad (tapas levantadas de compañías telefónicas, aceras con baldosas rotas, bancos rotos etc, etc). En aquel momento existió una brigada de 4 personas, trabajadores del Ayuntamiento posiblemente albañiles, a quien mandaba un Sr. llamado Avelino, brigadilla que era una gozada pues los problemas menores en las infraestructuras los solucionaban rápido y con maestría».

