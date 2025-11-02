Sirimiri: «¿Se han olvidado de este parque?»

Denuncia Maider: «En esta plaza, situada entre el paseo Mikeletes y Escolta Real, retiraron hace ya meses un parque infantil que, a pesar de la antigüedad, era muy utilizado por los niños del barrio. Como el Ayuntamiento estaba entonces realizando una campaña de renovación de parques, los usuarios dedujimos que era el turno de este pero parece ser que se han olvidado de él. Vuelvan a acondicionar la zona por favor».

Campus de la EHU

Denuncia Mikel U.: «Quisiera denunciar públicamente el preocupante estado en el que se encuentra el campus de Donostia de la Universidad del País Vasco. Las paredes y fachadas están cubiertas de pintadas, carteles de contenido político y grafitis que ensucian y deterioran el entorno, dando una imagen de abandono impropia de un espacio público y universitario. Este lugar no solo acoge a estudiantes, sino también a muchos vecinos que lo utilizan para pasear, leer o disfrutar de un entorno verde en la ciudad. Sin embargo, la proliferación de mensajes políticos y el descuido generalizado han convertido el campus en un espacio degradado, poco acogedor y alejado de su función educativa y ciudadana. Conviene recordar que la ley obliga a mantener los edificios y espacios públicos en condiciones adecuadas de limpieza y conservación. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los ayuntamientos deben velar por la conservación y ornato de los bienes de uso público. Asimismo, el Real Decreto Legislativo 7/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone en su artículo 15 que los propietarios de construcciones -como la universidad- deben mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y decoro. Resulta lamentable que un espacio público de referencia en la ciudad presente este nivel de degradación. Es urgente que las autoridades competentes actúen, limpien y adopten medidas para preservar la imagen y el uso ciudadano de un campus que pertenece a todos».

Destrozos en Ulía

Comenta Irene L.: «El monte Ulía es una de nuestras joyas donostiarras, un rincón para pasear y poder hacer deporte, rodeado de las mejores vistas al Cantábrico. Sin embargo, cada dos por tres los carteles y paneles de señalización aparecen pintados o arrancados. Se suelen sustituir pero al poco tiempo vuelven a destrozarlos. Es una pena que haya gente que dedique su tiempo libre a estropear este paraje. Ahora además que es otoño y ha bajado la afluencia de turistas de verano, toca disfrutar de los caminos. Los carteles ayudan a tener información hasta a los más habituales del lugar, que los agradecen».

Sopladoras

Comenta J. P.: «En Errotaburu estamos hartos del ruido de la sopladora, muchos días desde las 8.30 horas, y de los distintos camiones de la basura que a todas horas para no dar una vuelta distinta, dan marcha atrás haciendo la L en la calle Balentegui, pisando todas las líneas continuas y recorriendo marcha atrás en curva mas de 15 metros. Metiendo unos pitidos que no hay quien aguante. Vale que los camiones metan ruido, pero esos pitidos innecesarios durante día y noche, no son de recibo. Contaminación acústica. ¿Desde el Ayuntamiento no se oyen verdad? Pues ya lo saben, tiene fácil solución».

Apertura del GOe

Critica Bego: «¿Para qué abrieron el GOe a bombo y platillo el pasado día 20 si desde entonces todo su entorno sigue vallado para la ciudadanía y los trabajadores siguen ocupando su acera más cercana?».