Sirimiri: «¿Se han olvidado de este parque?»
El anunciado cambio de tiempo llegó el sábado y la jornada fue otoñal; llovió y bajó la temperatura
Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:31
Campus de la EHU
Denuncia Mikel U.: «Quisiera denunciar públicamente el preocupante estado en el que se encuentra el campus de Donostia de la Universidad del País Vasco. Las paredes y fachadas están cubiertas de pintadas, carteles de contenido político y grafitis que ensucian y deterioran el entorno, dando una imagen de abandono impropia de un espacio público y universitario. Este lugar no solo acoge a estudiantes, sino también a muchos vecinos que lo utilizan para pasear, leer o disfrutar de un entorno verde en la ciudad. Sin embargo, la proliferación de mensajes políticos y el descuido generalizado han convertido el campus en un espacio degradado, poco acogedor y alejado de su función educativa y ciudadana. Conviene recordar que la ley obliga a mantener los edificios y espacios públicos en condiciones adecuadas de limpieza y conservación. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los ayuntamientos deben velar por la conservación y ornato de los bienes de uso público. Asimismo, el Real Decreto Legislativo 7/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone en su artículo 15 que los propietarios de construcciones -como la universidad- deben mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y decoro. Resulta lamentable que un espacio público de referencia en la ciudad presente este nivel de degradación. Es urgente que las autoridades competentes actúen, limpien y adopten medidas para preservar la imagen y el uso ciudadano de un campus que pertenece a todos».
Destrozos en Ulía
Comenta Irene L.: «El monte Ulía es una de nuestras joyas donostiarras, un rincón para pasear y poder hacer deporte, rodeado de las mejores vistas al Cantábrico. Sin embargo, cada dos por tres los carteles y paneles de señalización aparecen pintados o arrancados. Se suelen sustituir pero al poco tiempo vuelven a destrozarlos. Es una pena que haya gente que dedique su tiempo libre a estropear este paraje. Ahora además que es otoño y ha bajado la afluencia de turistas de verano, toca disfrutar de los caminos. Los carteles ayudan a tener información hasta a los más habituales del lugar, que los agradecen».
Sopladoras
Comenta J. P.: «En Errotaburu estamos hartos del ruido de la sopladora, muchos días desde las 8.30 horas, y de los distintos camiones de la basura que a todas horas para no dar una vuelta distinta, dan marcha atrás haciendo la L en la calle Balentegui, pisando todas las líneas continuas y recorriendo marcha atrás en curva mas de 15 metros. Metiendo unos pitidos que no hay quien aguante. Vale que los camiones metan ruido, pero esos pitidos innecesarios durante día y noche, no son de recibo. Contaminación acústica. ¿Desde el Ayuntamiento no se oyen verdad? Pues ya lo saben, tiene fácil solución».
Apertura del GOe
Critica Bego: «¿Para qué abrieron el GOe a bombo y platillo el pasado día 20 si desde entonces todo su entorno sigue vallado para la ciudadanía y los trabajadores siguen ocupando su acera más cercana?».