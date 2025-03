Sirimiri: ocupación de aceras en Sagüés

Falta de educación

Opina Begoña Gárate: «Cada día se observan más conductas que denotan la falta de educación, el egoísmo y el pasotismo. Se deben sancionar por ... parte de la Guardia Municipal estas conductas que afectan a la salud (gente que escupe por la calle, que orina en las aceras...), que van contra el patrimonio urbano, tanto público como privado (tirar papeles, plásticos, latas, botellas de bebidas alcohólicas y un largo etcétera), que pintan con mamarrachadas paredes, bancos... y luego el resto con nuestros impuestos tenemos que contribuir a su borrado y los edificios de piedra sufren con ello una doble agresión. Además, es necesario el patrullaje a pie de la Guardia Municipal por las calles de Donostia y la instalación de cámaras en las calles de la ciudad para atrapar a los culpables de estas conductas incívicas e imponerles la correspondiente sanción, ya sea en forma de multa o trabajos en beneficio de la comunidad».

Paloma Miranda

Cuenta Nora Aldasoro: «Soy usuaria del polideportivo de Riberas de Loiola y siempre veo lo descuidado que está ese barrio en el tema de limpieza. La plaza Paloma Miranda, cercana al polideportivo, da vergüenza ajena, está llena de papeles, plásticos, hojas, con los bancos rotos, los metales oxidados y las maderas podridas junto con unos parterres mal cuidados y unas palmeras podridas que son un nido de ratas, un problema de salud para una plaza con niños pequeños. Los contenedores de basura están sucios, con bichos y se ve que su interior no se ha limpiado en años. Es increíble que el Ayuntamiento no exija a la contrata de limpieza que limpie, porque los que usamos el polideportivo comentamos a diario ese deterioro y esa falta de seguimiento por parte del consistorio. Donostia no solo es Alderdi Eder y sus alrededores y creo que este barrio merece un respeto, pues seguro que sus vecinos pagan sus impuestos».

San Bartolomé

Comenta Clarita: «Sobre el proyecto de construcción de un centro comercial en el cerro de San Bartolomé, que no nos diga el Ayuntamiento que quiere ayudar al pequeño comercio. Este centro que ustedes quieren poner es nefasto para el pequeño comercio y para una ciudad que quiere mantener nuestras zonas bonitas».

Mantenimiento

Opina Antxon: «La madera y el acero necesitan mantenimiento. Si el Ayuntamiento no está dispuesto a mantener el mobiliario urbano y las estructuras metálicas, vamos muy mal. Los bancos de casi toda la ciudad están sin limpiar, sin pintar, dejados de la mano de Dios. Estructuras como el puente de Hierro (también llamado de la Real Sociedad), el de José Antonio Aguirre, las estructuras que están sobre la plaza donde se ubica la estela de José Ramón Carrera... tienen roña las barandillas y también los elementos estructurales. Hay que mantener, limpiando y protegiendo, el hierro regularmente. Las maderas, igualmente, son elementos vivos. Si entra la humedad, la mayoría de los bancos se deforman y dejan un aspecto de ruina que no se desea».

Subir a Pakea

Escribe Martina E.: «Sr. alcalde, muchos vecinos que vivimos en el paseo Arriola de Pakea tenemos dificultades para subir hasta nuestros domicilios. Como dice Antxon, ¿no nos podrían instalar unas escaleras mecánicas hasta la parte alto del barrio».