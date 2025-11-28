Sirimiri: Nuevas «zonas de baño» en la calle Easo

Estación de buses

Escribe Carlos Idarreta: «Le ruego al nuevo alcalde que agilice el tema de la ampliación de la estación de autobuses. Los ... asiduos a esta instalación padecemos cada vez más la acumulación de gente y dado que es una estación pequeñísima para las necesidades de San Sebastián, el agobio es contínuo. Pero además está el problema de la falta de ventilación, tenemos en la estación un aire viciado insoportable, algo que se podría paliar de inmediato sin esperar a la futura ampliación de la estación, si se derribase la pared que está a la izquierda de la entrada del pasadizo, entre la entrada y el aparcabicis, frente a las escaleras mecánicas que bajan a las dársenas. Esta pared es totalmente prescindible porque se ve que al otro lado no hay nada, está el nuevo pasadizo. Si se derribase esta pared, se conseguiría otra entrada peatonal a la estación, a la vez que se produciría una mayor entrada de aire que se agradecería mucho».

Chillida peatonal

Indica Candela Laso: «El Peine del Viento, todo un emblema de nuestra ciudad, ha quedado muy bien, pero el paseo que lleva a la famosa escultura es lamentable. La inmensa mayoría del espacio está dedicado a una carretera que no va a ninguna parte y coches aparcados. Con esta situación la acera resultante es estrechísima y los peatones de acumulan con incomodidades sobre todo en los días de buen tiempo. Estamos ante un paseo emblemático de la ciudad que por su distribución parece sacado de los años setenta. A ver si el Ayuntamiento se pone las pilas y recupera aquel magnífico proyecto de peatonalización del paseo Chillida con zonas peatonales, jardines y palmeras».

Abuso de autoridad

Un lector denuncia: «Días atrás me encontraba sentado en la terraza de un bar de una calle peatonal de Donostia, cuando se acercó un agente de movilidad y me dijo, resumiendo: «Borra las fotos que me has sacado», «entrégame tu teléfono», «Dame tu DNI para identificarte». Le dije que no le había sacado ninguna foto a él y que un «agente de movilidad» no tiene potestad ni autoridad para nada de lo que me estaba exigiendo y que estaba «usurpando la autoridad de un policía, actuando como si fuera una autoridad policial sin tener ese cargo». ¿Delito? Me dio implícitamente la razón al pedir a una patrulla de la Guardia Municipal que me identificara. Por otra parte, ésta le comunicó al agente de movilidad mi afiliación y mi domicilio, pasándose, en mi opinión, la ley de protección de datos por el arco del triunfo. ¿Delito? Enseñé «motu propio» al policía municipal mi teléfono y pudo comprobar que no aparecía el agente de movilidad, y aún así, al preguntarle la razón de que me identificara me contestó «por si en un futuro realizas un delito». Actitudes como estas desprestigian...».

Campo de batalla

Una lectora quiere «desde estas lineas, dar las gracias al Ayuntamiento, por la instalación de los nuevos baños en la plazoleta junto a la calle San Blas en Sagüés. Es una maravilla la vida que le ha dado al barrio. Ahora, los jóvenes van a defecar allí con vistas al mar, además de hacer sus trapicheos. Es que la zona del pasadizo de escaleras del frontón al instituto Zubiri, se había quedado pequeña. La verdad que es una gozada, salir del ascensor con bastante miedo todos los días y toparte con uno con los pantalones bajados, el pastel, y el otro amigo ¡preguntándote si quieres algo guapa! Mis amigas ya no vienen a casa. Dicen que les deslumbran las luces de Navidad de la zona y que prefieren menos 'emociones'. Señor nuevo alcalde, corra un día por esta zona y se hace unas fotos para el insta de este campo de batalla».