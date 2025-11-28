Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Pedro Ciga los inmensos charcos que se forman en la calle Easo: «Por las lluvias de estos últimos días, han vuelto las zonas de baño que teníamos antes y encima ahora hay nuevas después de las obras recién terminadas. Charcos de 60 metros de longitud desde el cruce de Easo con la cuesta de Aldapeta hasta la calle San Martín».
El buzón del lector donostiarra

Sirimiri: Nuevas «zonas de baño» en la calle Easo

Jornada agradable, fresca durante la mañana, con nubes y el sol luciendo en las horas centrales del día

DV

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:36

Estación de buses

Escribe Carlos Idarreta: «Le ruego al nuevo alcalde que agilice el tema de la ampliación de la estación de autobuses. Los ... asiduos a esta instalación padecemos cada vez más la acumulación de gente y dado que es una estación pequeñísima para las necesidades de San Sebastián, el agobio es contínuo. Pero además está el problema de la falta de ventilación, tenemos en la estación un aire viciado insoportable, algo que se podría paliar de inmediato sin esperar a la futura ampliación de la estación, si se derribase la pared que está a la izquierda de la entrada del pasadizo, entre la entrada y el aparcabicis, frente a las escaleras mecánicas que bajan a las dársenas. Esta pared es totalmente prescindible porque se ve que al otro lado no hay nada, está el nuevo pasadizo. Si se derribase esta pared, se conseguiría otra entrada peatonal a la estación, a la vez que se produciría una mayor entrada de aire que se agradecería mucho».

