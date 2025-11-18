Sirimiri: Nuevas casetas para el mercado de Navidad

Playa de vías

Escribe Josetxo Fernández: «La playa de vías de Easo ha sido una auténtica tortura durante más de 20 años. Cerca de ... 400 trenes diarios con un ruido insoportable que es capaz de romper los nervios de los más capaces. Cuando en su día hablé con el Ayuntamiento, concejales del PSE y de otros grupos municipales estuvieron de acuerdo conmigo en que la solución ideal era el soterramiento de la playa de vías y el afloramiento de una zona verde, boulevard y, sobre todo, aprovechar el bosque que tan generosamente asoma a la citada playa. Ahora quieren destruir el único espacio libre que queda en el Centro en un momento en el que la expresión cambio climático llena la boca de nuestros políticos. Mejor lugar para crear un refugio climático en esta ya sobreexplotada ciudad con tráfico, turismo y una densidad constructiva muy alta para descongestionarla, no lo vamos a encontrar. No destruyamos esta delicada y única oportunidad. Cualquier ciudad europea se pegaría un tiro en el pie por tener un bosque en pleno centro. Donostiarras, venid a conocerlo».

Máquina sopladora

Protesta J. González: «Continuamos diariamente con el problema del excesivo ruido de los sopladores de hojas en la limpieza de las calles, siendo además nocivos para la salud al diseminarse en el aire partículas como el polvo y heces de pájaros y, especialmente en temporada, los granos de polen para las personas alérgicas. En varios países ya han comenzado a prohibirlos y sustituirlos, con uso restringido, por los eléctricos. ¿Aquí hasta cuándo?».

Perros en las playas

Opina Gorriti: «Desde hace varias semanas hay un tema que ocupa de forma recurrente parte de esta sección. Me refiero a la controversia perros/playa. No me cabe la menor duda de que se trata de un asunto que preocupa a muchos donostiarras, pero pienso, que tal vez el árbol nos está impidiendo ver el bosque de una serie de problemas que, 'o no se resuelven, o se eternizan, o se ignoran', tal como expresaba en esta misma sección hace no muchos días Jaime Gaviria, que de una forma clara, concisa y concreta se dirigía al nuevo alcalde deseándole mucha suerte. Quiero felicitar al Sr. Gaviria (al que no tengo el gusto de conocer) por su escrito, exhortando a los lectores de esta sección a sumarse a su acertado análisis. Una única objeción al mismo: para tan inmensa tarea no solo se necesita suerte».

Falsa alarma

Advierte Luis Manterola: «Llevamos varios días soportando una falsa alarma por fuego de un bar de la Parte Vieja que hace unos años ya nos quemó la casa. La alarma puede sonar a las 14 horas, a las 16 o, como esta noche, a las 01.40 horas. Nos produce desazón que dicha alarma y dicho bar siga funcionando como si no pasara nada. Estar a las dos de la mañana en el balcón en pelotas esperando a que la policía nos diga que ha sido una falsa alarma no es una alegría cualquiera».

Agradecimiento

Marta Mendia nos envía estas líneas: «Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Servicio de Hospitalización a Domicilio de Osakidetza por la atención tan valiosa y humana que han brindado a Lierni Lasa y familia en sus últimas semanas de vida. Su profesionalidad, su cariño y su acompañamiento constante han sido un gran apoyo en momentos muy difíciles. Es una labor que merece ser reconocida y puesta en valor. Nuestra gratitud más profunda a todo el equipo por su dedicación y sensibilidad».