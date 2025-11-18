Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La ciudad se prepara ya para la Navidad. Desde hace unos días, en la plaza Ramón Labayen se han comenzado a instalar las casetas del mercado de este año. Son de un modelo distinto al que se han venido utilizando hasta ahora, de color blanco y verde. En esta zona se colocarán 34 puestos, de los que 13 serán de gastronomía, mientras que en el paseo de Francia irán 37.

Sirimiri: Nuevas casetas para el mercado de Navidad

El tiempo empieza a cambiar tras el calor de la última semana. Toca abrigarse, aunque este martes veremos el sol

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:03

Playa de vías

Escribe Josetxo Fernández: «La playa de vías de Easo ha sido una auténtica tortura durante más de 20 años. Cerca de ... 400 trenes diarios con un ruido insoportable que es capaz de romper los nervios de los más capaces. Cuando en su día hablé con el Ayuntamiento, concejales del PSE y de otros grupos municipales estuvieron de acuerdo conmigo en que la solución ideal era el soterramiento de la playa de vías y el afloramiento de una zona verde, boulevard y, sobre todo, aprovechar el bosque que tan generosamente asoma a la citada playa. Ahora quieren destruir el único espacio libre que queda en el Centro en un momento en el que la expresión cambio climático llena la boca de nuestros políticos. Mejor lugar para crear un refugio climático en esta ya sobreexplotada ciudad con tráfico, turismo y una densidad constructiva muy alta para descongestionarla, no lo vamos a encontrar. No destruyamos esta delicada y única oportunidad. Cualquier ciudad europea se pegaría un tiro en el pie por tener un bosque en pleno centro. Donostiarras, venid a conocerlo».

  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  4. 4

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  6. 6 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  7. 7

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  8. 8 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  9. 9

    Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»
  10. 10 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»

