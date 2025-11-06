Sirimiri: La noria ya llega a Alderdi Eder

El montaje de la noria en Alderdi Eder, uno de los grandes reclamos navideños de la ciudad, comenzó ayer. Los operarios de la empresa encargada de instalar esta atracción, que sumó el pasado año 88.150 usuarios, tienen hasta el jueves día 13 para finalizar el montaje, con el objetivo de que la noria esté preparada para comenzar a girar el viernes 14.

Perros en la playa

Responde Iñigo Gutiérrez: «Escribe Maite que está en contra del horario nocturno para perros en las playas. Además ahonda en lo mal que están las playas en Donosti. Y aplaude la gestión de las playas de Zarautz como pionera a seguir en este tema. ¿Sabe Maite que Zarautz es una de las pocas playas que permite el paseo nocturno de los perros en verano? ¿Sabe que no crea ningún problema esta práctica? Si es por la tan cacareada suciedad, como vecino de Ulia pido al Ayuntamiento que prohíba subir al monte a las personas. Porque estoy harto de volver de pasear a mi perro y bajar un día sí y otro también con bolsas con la basura que los responsables y limpios humanos abandonan cada día en plena naturaleza. Por comentar, los días que bajo a la playa a bañarme suelo cabrearme bastante con la de suciedad que la gente deja a todas horas en la playa. Y si le molesta que un perro baje a las 9 de la noche hasta las 12 (horario corto e incómodo, pero que pienso disfrutar cada noche), tiene el resto del día para disfrutar, los demás también tenemos derecho, entre ellos mi perro».

Playa de vías de Easo

Señala Ander Narvaiza: «He visitado varias veces la exposición sobre los proyectos de la denominada Playa de vías y cada vez me quedo más perplejo. Partiendo de que no ha habido debate previo con asociaciones y ciudadanos para el uso a dar al espacio que se quedará libre, directamente se encarga un concurso de ideas a diferentes estudios de arquitectos, con el único criterio de hacer algo y que salgan 500 viviendas. Viendo los diseños, me da la sensación de que se han entretenido como si fuera un Lego para llenar los huecos y poco más. Con algunas ideas como soterrar un tramo del paseo de Bizkaia, que me parece totalmente fuera de lugar por las afecciones que podría tener. Los diseños adolecen de estudios serios de tráfico, tanto peatonal como ciclista como de vehículos. Vamos, una tomadura de pelo que se nos haga creer que por contestar a una encuesta en la que tampoco se dan muchas opciones ya estamos todos contentos. Puede ser un buen momento, con el cambio en la Alcaldía, para que se vea un nuevo talante, de consulta real a los donostiarras sobre cómo queremos que se desarrolle la ciudad».

Cristina Enea

Comenta Nora: «En los últimos años han sido varias las quejas sobre bicis y patinetes eléctricos circulando a gran velocidad, gente celebrando meriendas y dejándolo todo hecho un asco de papeles, latas de cerveza, etc. Llevamos años solicitando que el parque sea vigilado por una pareja de guardias municipales y a pie. Hemos sido muchos los que pasamos por el parque de camino a nuestros trabajos o por ocio los que hemos asistido a los heridos y hemos pedido reiteradamente al Ayuntamiento que ponga dos agentes que patrullen. Es necesario hacer cumplir las normas y dar seguridad y tranquilidad a los usuarios del parque».

Cierre de Anoeta

Critica B. Rodríguez: «¿Hasta cuándo tenemos que soportar los cierres de Anoeta cuando juega el Sanse? Ayer jugó a las 20.00 y el sábado a las 14.00. Anoeta no solo es el fútbol, tenemos instalaciones de hockey hielo, piscina municipal, artes marciales, atletismo, federaciones guipuzcoanas, casa de cultura, deporte escolar , frontón de pelota, un hotel, cafetería y un restaurante... y resulta que se cierran los accesos como si jugase la Real, cuando en realidad no vienen ni 2.000 personas y toda la zona de aparcamiento del entorno vacía. ¿A quién pertenece el campo, a la Real o al Ayuntamiento? El cierre es de 6 horas cuando todo el recinto está vacío. Necesitamos una solución y una respuesta cuanto antes. Jon Insausti, actúe».