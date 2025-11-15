Sirimiri: La noria de Alderdi Eder empieza a girar

Perros en las playas

Opina José Ramón Iribar: «Ante la polémica de si es procedente el acceso a las playas de los perros las ... noches estivales, quiero aportar algo. Tengo perro y lo llevo esporádicamente a la playa, nunca a la noche. Se podría realizar un periodo de prueba y constatar cómo está la playa tras pasar la barredora por la mañana. Me he llevado algunos zurullos perrunos en los zapatos en los parques y jardines de Donostia, pero comprendo que cuando te tengas que tumbar en la toalla de playa no lo hagas sobre un zurullo que algún desaprensivo ha dejado abandonado».

Amara y fútbol

Escribe Mikel Aguirre «sobre el caso que se nos hace cuando buscamos ayuda para mejorar la situación de nuestras plazas.

–Toc, toc.

– Pase.

– Vengo en representación de algunos vecinos de la plaza de Armerías y Ferrerías que, como sabrá y consta en el expediente, venimos sufriendo de los desmanes de algunos aficionados los días de partido de fútbol en Anoeta, entre otros.

– Ya, ya veo, así consta: masificación, botellón, orines, bengalas, violencia con aficiones rivales, ruidos en eventos diferentes...

– Sí, eso es.

– Yo, personalmente les entiendo, pero desgraciadamente, nosotros no podemos hacer gran cosa. Vaya usted a...

Esto es lo que hay, un problema y el uno por el otro y la casa sin barrer. Real Sociedad, Ayuntamiento de Donostia y Gobierno Vasco ni se reúnen. A nadie le compete. Y llevamos tiempo. Una vez más, ganan los malos (se juntan muchos) y pierden los vecinos. La justicia, cuando hay mucha gente, se diluye y los derechos individuales menguan».

Calles peatonales

Comenta Luis Echániz: «Hace un par de días llegamos a nuestro portal en una calle peatonal a las 20.15 horas. Tras realizar compras voluminosas, descargamos en el ascensor y volví al coche para llevarlo al parking de residentes de Alderdi Eder. Se acercó un agente de Movilidad que, amablemente, me indicó que sin viñeta no puedo pasar y parar en mi portal. Pido disculpas al agente por el tono de mi respuesta, pues le indiqué que no tengo alternativa para estos casos. Solicito al Ayuntamiento que revise la normativa y permita a los vecinos de zonas peatonales poder parar para descargar personas y objetos en proximidad a su propio portal. ¿Puedo hacerlo en taxi pero no con mi vehículo?».

Luces navideñas

Apunta Mar: «Están instalando en la ciudad los arcos luminosos para Navidad, cosa que me parecería excelente sí el resto de los días del año no fuera necesario llevar una linterna para transitar por la ciudad, incluso por las calles más céntricas. Espero que este nuevo alcalde, que dice va a preocuparse por los donostiarras y por la seguridad, tome nota de esta sugerencia. Creo que somos bastantes ciudadanos que opinamos lo mismo».

Churrería

Responde Fran Sanz a M.L.D.: «Yo no tengo ningún problema con las personas aficionadas a los churros. A mí también me gustan, mi mujer trae muy a menudo churros a casa. Otra cosa es que ese negocio esté instalado en el casi único paseo que continúa igual que en la Belle Epoque. No tengo nada contra el propietario del negocio. Como tú has dicho, ya van varias quejas sobre este negocio en este lugar. Creo que la ciudad puede ofrecerle otros buenos lugares para explotar esa actividad. Quede claro que no hay nada contra él, simplemente creo que otro lugar sin esa memoria sentimental sería más adecuado».