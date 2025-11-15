Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La noria de Alderdi Eder comenzó ayer a funcionar a primera hora de la tarde y hubo donostiarras y turistas que no dejaron escapar la oportunidad de montarse en alguna de sus 32 cabinas. La atracción estará operativa todos los días hasta el 31 de enero de 10.30 a 22.30 horas con precios de 6 euros el viaje, salvo los lunes que costará la mitad.
El buzón del lector donostiarra

Sirimiri: La noria de Alderdi Eder empieza a girar

Sigue el viento sur y las jornadas de inusual temperatura en pleno mes de noviembre

DV

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:03

Perros en las playas

Opina José Ramón Iribar: «Ante la polémica de si es procedente el acceso a las playas de los perros las ... noches estivales, quiero aportar algo. Tengo perro y lo llevo esporádicamente a la playa, nunca a la noche. Se podría realizar un periodo de prueba y constatar cómo está la playa tras pasar la barredora por la mañana. Me he llevado algunos zurullos perrunos en los zapatos en los parques y jardines de Donostia, pero comprendo que cuando te tengas que tumbar en la toalla de playa no lo hagas sobre un zurullo que algún desaprensivo ha dejado abandonado».

