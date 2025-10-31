Sirimiri: Muro de contenedores en la calle Andia

Tren y autobús

Escribe Iñaki Santesteban: «Se va afianzando la idea de que la estación provisional de autobuses se ha quedado pequeña y no puede ... ampliarse, mientras inexplicablemente no se construye el intercambiador de Riberas de Loiola. Quizás ha llegado el momento de construir la estación definitiva de autobuses en Riberas junto al Intercambiador, tal y como se proyectaron cuando se reservaron los espacios necesarios para ello. La construcción del intercambiador permitirá que sobre las vías de Renfe puedan funcionar servicios tipo Cercanías que hagan el servicio de Metro para la zona de Riberas-Gros-Herrera, a modo de una Línea 2 que complemente la Línea 1 que se está construyendo por Riberas-Centro-Antiguo. Finalmente, la actual estación de autobuses podría reutilizarse para algunas líneas interurbanas de corta distancia (Irun, Zarautz, Andoain) y para parada de autobuses turísticos privados que deseen aproximarse al centro, reduciendo así los tráficos de autobuses en el entorno de la Avenida, Boulevard, plaza de Gipuzkoa y Okendo».

Integración

Opina Ane Iriarte: «La única manera de llegar a ser una sociedad multicultural y convivir en igualdad es que quienes han venido desde otros países buscando una vida mejor respeten las normas de convivencia que precisamente les han hecho huir de sus países de origen. Cosas tales como respetar a las mujeres, a las personas diferentes, las leyes, las ordenanzas municipales, la educación, cuidando lo público y desterrar todo tipo de violencia. Sólo así seremos una sociedad multicultural e integrada trabajando conjuntamente para un futuro mejor. Si rechaza un trabajo ofrecido por Lanbide en ningún momento cobrará renta de garantía de ingresos ni ningún otro subsidio. Al mismo tiempo debería ser obligatorio el registro de toda persona migrante que esté en la ciudad. Para tener derechos se debe de tener una identidad y al mismo tiempo cumplir unas obligaciones y unas normas. A todos los ciudadanos que estamos empadronados e inscritos en diferentes registros se nos hace responsables de nuestros actos. Esto es una buena norma precisamente para los que han llegado buscando una vida mejor para integrarse en la comunidad».

Perros en las playas

Escribe Josean: «Yo tengo perro y lo llevo a la playa, pero también me gusta disfrutar de la playa en verano, y me parece una auténtica aberración que se les permita a los canes ir por la noche a la playa durante la temporada de verano, porque a la mañana siguiente habrá heces, orines, etc. Es una cochinada, antihigiénico y sobre todo una falta de respeto a toda la ciudadanía que quiere disfrutar de la playa».

Agresiones

Expone J. R. Iribar: «Es de agradecer que el Ayuntamiento de San Sebastián haya convocado una concentración de condena por la agresión sexual de un joven en Cristina Enea. Todas las agresiones, sean machistas o no, deben ser condenadas y hay que conseguir, día a día, que el entorno y las circunstancias no sean propicias para que se produzcan, siendo esta una labor de nuestros regidores pero también de la ciudadanía».

Alumbrado público

Mar P. dice: «Me tendrá que explicar el Sr. alcalde por qué en el Centro (calles Fuenterrabía, Urbieta, etc) no hay un alumbrado público como es debido. Vamos a tener que utilizar un frontal de luz como los mineros».