Maria José Rabella envía esta imagen obtenida en la calle Andia con el siguiente comentario: «La colocación de ocho contenedores frente a la entrada de un edificio público por donde entran y salen personas -muchas de ellas mayores- resulta poco adecuada y puede suponer un riesgo de tropiezos o caídas. Sería conveniente revisar su ubicación y buscar una alternativa más segura que no entorpezca el acceso».
Sirimiri: Muro de contenedores en la calle Andia

DV

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:13

Escribe Iñaki Santesteban: «Se va afianzando la idea de que la estación provisional de autobuses se ha quedado pequeña y no puede ... ampliarse, mientras inexplicablemente no se construye el intercambiador de Riberas de Loiola. Quizás ha llegado el momento de construir la estación definitiva de autobuses en Riberas junto al Intercambiador, tal y como se proyectaron cuando se reservaron los espacios necesarios para ello. La construcción del intercambiador permitirá que sobre las vías de Renfe puedan funcionar servicios tipo Cercanías que hagan el servicio de Metro para la zona de Riberas-Gros-Herrera, a modo de una Línea 2 que complemente la Línea 1 que se está construyendo por Riberas-Centro-Antiguo. Finalmente, la actual estación de autobuses podría reutilizarse para algunas líneas interurbanas de corta distancia (Irun, Zarautz, Andoain) y para parada de autobuses turísticos privados que deseen aproximarse al centro, reduciendo así los tráficos de autobuses en el entorno de la Avenida, Boulevard, plaza de Gipuzkoa y Okendo».

