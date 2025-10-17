Sirimiri: Muralla del siglo XII como trastero urbano

Restos de hierbas

Escribe Julio A.: «Los vecinos del Koro en Intxaurrondo estamos cansados de que cuando cortan la hierba los trabajadores del Ayuntamiento, ... que lo hacen muy de vez en cuando, nos dejen todos los coches llenos de restos de hierbas y verdín que se cuelan hasta por las rendijas de ventilación de los vehículos. Les hemos reclamado un poco de consideración pero el llamado jefe de cuadrilla nos ha dicho que ellos sólo se dedican a cortar la hierba. Que los coches no son asunto suyo. Poca responsabilidad».

Vallas en parkings

Critica M. T.: «Ya cuesta aparcar la moto en el centro de Donosti como para que encima algún iluminado ocupe la mitad del espacio para dejar sus vallas. Me dice el agente de movilidad que estaba en la zona que llevaba así desde el fin de semana y nadie ha aparecido a quitarlo. Si es una especie de conspiración para forzarnos a coger el futuro metro... miedo me da qué se sacarán de la chistera más adelante».

Marquesina de Dbus

En respuesta al Sirimiri sobre la parada de bus en la Estación del Norte, desde Dbus nos indican que, «debido a las obras de la propia estación de tren, se retiró una de las dos marquesinas y hasta que finalice la obra del entorno no será posible colocarla de nuevo. No obstante, continúa en servicio una de las dos marquesinas y se espera que esta situación pueda mejorar próximamente».

Vías de Easo

Comenta Ángel: «Me parece loable que el Sr. Itxaso inicie un proceso de participación vecinal sobre el espacio que va a quedar libre en las actuales vías de Easo. No obstante, Sr. Itxaso, le agradeceríamos enormemente que los vecinos de Riberas pudiéramos opinar sobre las torres que quieren construir en la pequeña parcela que hay al lado de la rotonda a Loiola. Es un auténtico despropósito que nadie entiende. Aprovecho igualmente para pedirle al nuevo alcalde Sr. Insausti que pare este atropello y defienda los intereses de los donostiarras y sus barrios. Los vecinos y vecinas de Riberas se lo agradeceremos».

Colonia de palomas

María Pérez denuncia: «Solicitamos la intervención urgente del Ayuntamiento para que se adopten medidas de limpieza, desinfección y control de la colonia de palomas que afecta a los portales de las plazas de Benta Berri, llevamos 25 años conviviendo con esta situación que afecta a nuestra salud y que nos impide salir y entrar en el portal sin dar un rodeo».

Los Amezketas

Critica Lola Aguire: «Quería denunciar el mal estado en el que han quedado los jardines y la plaza de los Amezketas en el barrio de Amara tras las obras de arreglo de la plaza que se realizaron en el mes de abril. El alcantarillado no está terminado. Varias farolas no funcionan. Los jardines están abandonados y no se han replantado las hierba después de las obras realizadas. Solicito al consistorio que se adopten las medidas necesarias para finalizar los trabajos pendientes y garantizar el correcto mantenimiento del espacio público».

Agradecimiento

Alexis R. escribe: «El pasado miércoles 8 de octubre sobre las 17.30 horas me dejé las llaves de la moto puestas en el paseo de Salamanca. Quiero mostrar mi agradecimiento a la persona que las entregó a los agentes municipales en su sede del barrio de Morlans. Además, apuntó mi matrícula para que me llamaran. Eskerrik asko!».