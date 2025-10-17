Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escribe Iñaki: «En el Puerto, junto a la plaza Kaimingaintxo, se levanta uno de los muros más antiguos de la ciudad. Su origen es de finales del s.XII. Declarada Monumento Nacional en 1925, hoy sirve de fondo para contenedores, coches y cuadros eléctricos. Mientras en Hondarribia las murallas se iluminan y cuidan, aquí el Ayuntamiento parece mirar a otro lado».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Muralla del siglo XII como trastero urbano

Jornada primaveral la que vivimos ayer, con cielos despejados, sol y temperaturas al alza

DV

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:42

Restos de hierbas

Escribe Julio A.: «Los vecinos del Koro en Intxaurrondo estamos cansados de que cuando cortan la hierba los trabajadores del Ayuntamiento, ... que lo hacen muy de vez en cuando, nos dejen todos los coches llenos de restos de hierbas y verdín que se cuelan hasta por las rendijas de ventilación de los vehículos. Les hemos reclamado un poco de consideración pero el llamado jefe de cuadrilla nos ha dicho que ellos sólo se dedican a cortar la hierba. Que los coches no son asunto suyo. Poca responsabilidad».

