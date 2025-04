Sirimiri: Limpieza de la fachada antigua de la estación

DV Sábado, 12 de abril 2025, 07:29 Comenta Compartir

Mundial en Donostia

Escribe Manu: «No creo que la respuesta del Sr. Goia a los solicitantes de eliminar Donostia como sede del Mundial de futbol haya sido ... la adecuada, acusándolos de negacionistas de cualquier actividad deportiva o cultural en nuestra ciudad, cuando, si no he entendido mal, solo se refieren a la citada competición de balompié. Al margen de las razones que les han impulsado a hacerlo, que son muy respetables y razonablemente consistentes, yo apoyo su iniciativa porque, como sabe muy bien el señor alcalde, el fútbol en Anoeta está amargando la existencia de los vecinos de Amara. La recogida temprana de terrazas de hostelería, el agobio en las normales necesidades familiares como la recogida de niños del colegio, accesos a garajes al retorno del trabajo, etc, las broncas y la notabilísima e intranquilizadora presencia policial, son algunas de las consecuencias que se derivan de esa actividad 'deportiva' y que nunca antes se había visto. Un alcalde que se precie tiene que estar en primer lugar al servicio de los habitantes de su municipio, y no de los eventos deportivos o de otra índole si perturban o perjudican con violencia el normal funcionamiento de una ciudad. Y debería responder a los que se oponen a ellos con la debida empatía, intentando comprender sus razones y argumentando las contrarias, si es que se puede».

¿Levante legal? Denuncia M. C.: «Observa horrorizada el llamativo y desproporcionado levante que se está construyendo sobre la terraza de uno de los preciosos palacetes del paseo de Francia. Me acerco y descubro que se trata de la sede del Colegio de Arquitectos, sito en el paseo de Francia nº 11. No puede ser que nuestro Ayuntamiento haya podido autorizar este despropósito y además sobre uno de los edificios más bellos de este paseo, que debe contar con la debida protección urbanística. Ruego a nuestro alcalde que ordene la paralización de esta obra fea y desproporcionada, se revise y se corrija de inmediata. Permitir este notabilísimo incremento de volumen edificado, supondría tener que autorizarlo igualmente en los restantes edificios que hasta ahora han respetado rigurosamente las normas que los protegen (ver reciente reconstrucción del Hotel Abba)». Bou Gipuzkoa Propone Pedro Ciga: «Por fin anuncian mañana la inauguración de la maqueta de la Bou Gipuzkoa en el Muelle con más de 5 años de retraso. Se va a instalar donde hubo una caseta en la que los usuarios del puerto, los que tenemos una chalupa y venimos con ganas de ir al servicio, no lo podemos hacer desde entonces y tenemos que recurrir a bares y sociedades de la Parte Vieja. No hay derecho que el Gobierno vasco, el PNV, EKP, nos traten de esta manera, resulta que hay unos váteres retretes y duchas en el portaaviones y no nos autorizan usarlos a pesar de que pagamos las cuotas religiosamente, de hecho lo hemos hecho esta semana. Eso sí a los que vienen del extranjero y de otros puertos los pueden usar, es así como nos tratan estos políticos que tenemos». Terrazas y descanso Indica María Luisa A.: «Ante el inicio de la tramitación de la futura ordenanza de terrazas, que busca equilibrar ocio y descanso, quiero denunciar la situación que se vive en la calle Alfonso VIII con el Goodbar Sport. Este local mantiene una pantalla de televisión encendida hacia la calle, incluso cuando la terraza ya está recogida, lo que hace que la gente se concentre frente al bar los días de fútbol, con gritos, cántico y sin permitir el descanso de los vecinos».

