Sirimiri: «Larratxo parece una jungla, de día y de noche»

«Ongi etorri GOe»

Kepa dice: «En la reciente inauguración del GOe observé que había gente de otros barrios protestando por la construcción del nuevo ... edificio, aludiendo que si es una expoliación, que han quitado un espacio verde (pulmón de Gros) que si movieron tierras contaminadas, que con ello se va a encarecer más la vivienda, que van a venir muchos de fuera (turismo extranjero). No voy a entrar en el debate, solo decir para los que no lo sepan que el terreno donde se ha construido el GOe era un lugar en el que había unos pocos tamarindos dejados de la mano, así como un lugar nada utilizado por los ciudadanos, excepto por la chavalería, para hacer entre otras, botellón, y otros para sacar a pasear a los perros y dejarles hacer sus necesidades a sus anchas, quedándose la mayoría de los excrementos sin recoger por los dueños. En definitiva, a todas luces hemos ganado todos. Ongi etorri GOe».

Perros en la playa

Escribe A. T.: «¿Por qué los derechos de los perros son más importantes que los derechos de los ciudadanos? ¿Acaso pagan más impuestos? ¿No les bastan 8 meses al año contra los 4 de los ciudadanos para que ahora encima nos quiten esos meses de tranquilidad? Sr. alcalde y concejal responsables del tema, ¡respeten a los ciudadanos! Mal empieza el nuevo gobierno municipal si permite/impone ese despropósito».

Parque Zubimusu

Cuenta J. M. Odriozola: «Allá por el mes de mayo, un inteligente ciudadano se divirtió rompiendo, troceando, etc, cañas en el parque Zubimusu. No contento con su ameno entretenimiento, las tiró al otrora llamado estanque de dicho parque. Pues nada, allí siguen. Algunas flotan en el oscuro líquido junto a ramas, hierbas, etc, y otras descansan junto al borde. A todo esto, los niños que presiden las iniciales fuentes que soltaban agua por dos chorros desde los dos bloques de hormigón y, que tras chocar entre ellos llenaban el antes llamado estanque, están semi ocultos por los hierbajos amazónicos que en poco tiempo terminarán por devorarlos. Qué pena ver así el parque».

«Farsa» de artista

Iñaki G. señala: «Hay muchos artistas callejeros en La Concha con permiso del Ayuntamiento para ejercer su arte, unos lo hacen muy bien dando alegría a las viandantes, otros no tan bien y unos pocos dan pena y ganas de correr. Pero lo que vengo a denunciar aquí es a uno que hace como que toca la guitarra, el acordeón y a veces agarra la trompeta. Se le localiza fácilmente porque lleva un gran baúl negro de plástico, se suele poner en la terraza del hotel Londres, infringiendo varias reglas a la vez. Se sienta en un banco público, pone la música muy alta y lo más grave de todo es que no toca él, hace como que toca engañando a la gente haciendo una farsa. Los municipales dicen que tiene permiso, ruego al nuevo alcalde que compruebe lo aquí escrito y retire a este farsante de la vía pública».

Botellón en el Muelle

Comenta D. Mancisidor: «Como cada año, en la noche del 31 de octubre se abre la temporada del botellón en el Muelle. Este año también cientos de jóvenes, la mayoría de no más de 15 años, inundan los soportales de música, gritos, cristales rotos, vómitos... Otra noche sin dormir y a la mañana a primera hora las máquinas barredoras a destajo para tapar el espectáculo mañanero. Nuestro flamante nuevo alcalde, como bien dijo, donostiarra y para los donostiarras, nacido en la Parte Vieja y bien conocedor de este problema, sabemos que hará todo lo posible para solucionarlo. Una de las excusas hasta ahora era decir que el Muelle es competencia del Gobierno Vasco. Arreglen el problema».