Denuncia la Comunidad de Larratxo 70: «En el paseo de Larratxo, entre los números 68 al 72, la falta de mantenimiento y conservación es total. Esto parece una jungla de día y de noche. Por si no es suficiente: tenemos una farola fundida y la otra farola encendiéndose y apagándose constantemente».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: «Larratxo parece una jungla, de día y de noche»

El lunes volvió a salir el sol y subió la temperatura en otra jornada primaveral

DV

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:43

«Ongi etorri GOe»

Kepa dice: «En la reciente inauguración del GOe observé que había gente de otros barrios protestando por la construcción del nuevo ... edificio, aludiendo que si es una expoliación, que han quitado un espacio verde (pulmón de Gros) que si movieron tierras contaminadas, que con ello se va a encarecer más la vivienda, que van a venir muchos de fuera (turismo extranjero). No voy a entrar en el debate, solo decir para los que no lo sepan que el terreno donde se ha construido el GOe era un lugar en el que había unos pocos tamarindos dejados de la mano, así como un lugar nada utilizado por los ciudadanos, excepto por la chavalería, para hacer entre otras, botellón, y otros para sacar a pasear a los perros y dejarles hacer sus necesidades a sus anchas, quedándose la mayoría de los excrementos sin recoger por los dueños. En definitiva, a todas luces hemos ganado todos. Ongi etorri GOe».

