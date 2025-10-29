Sirimiri: Lamentable estado de los bancos en Aiete

Paseo de los Fueros

Expone Maite: «Cuando salió la noticia de que el consistorio pretendía llevar los buses al paseo de los Fueros, sacándolos de ... Federico Lorca y de la plaza de Gipuzkoa para sacarlos del Centro... muchos nos quedamos horrorizados. Mi pregunta sería: ¿no es también Centro el paseo de los Fueros? Pues Centro centrísimo. Llenar esa zona de buses, tan castigada como la tienen, llena de coches, buses urbanos, con una contaminación acústica y medio ambiental tremenda, es un despropósito más, otro más. Lo que ya es terrible es que viendo la oposición vecinal, ahora piensen en llevarlos a la zona de playa de vías. Otra locura. Normal que en este medio salga una persona en contra de esta idea. Señores pensantes, piensen bien y mucho mejor las cosas, ya que hasta ahora los donostiarras no hemos sufrido más que incomodidades, con cambios absurdos y empeorando mucho la movilidad. Hagan más grande la estación de autobuses, prepárenla mucho mejor y den la atención adecuada y segura a todos los usuarios. Y si no hay sitio para todos, pues hagan algo en Illunbe, tantos años en desuso. Es decir, llévenlos a donde no molesten , y si luego hay que coger un bus lanzadera, pues se coge. En esto se ha convertido Donostia, en ciudad incómoda para todos. En cuanto al paseo tan hermoso que es el de los Fueros, cuídenlo, hagan de una vez un buen mantenimiento a sus árboles, jardines y bancos, mantengan nuestro verde, que todo no se arregla podando y podando».

El Centro y los barrios

Solicita Alex: «Ahora que se está discutiendo qué hacer con la playa de vías de Easo, solicito que se definan espacios comunes de servicios para la ciudadanía. Leo cartas de personas de otros barrios que piden que se les atienda como a las zonas del Centro, pero yo desde aquí también pido que en el Centro se destinen espacios para los vecinos (y no solo para turistas) como es disponer de una casa de cultura, con cursos y actividades, y construir un polideportivo, para mantenernos en forma». Yo vivo en el Centro, y tengo que trasladarme a otros barrios para hacer cursos en sus casas de cultura y a sus polideportivos para hacer deporte».

Ruido de sopladoras

Apunta J. P.: «Son muchos los lectores que se quejan de las sopladoras ensordecedoras que utiliza el servicio de limpieza. ¿Por qué no eléctricas y sin contaminación? Son molestas y contaminantes. Lo saben. ¿No hay un departamento que se encargue de este desatino y nos proteja?».

Perros en la playa

Escribe José Ramón Iribar: «M. Egiazabala es uno o una gran amante de los perros cuando se representan en las cerámicas de Lladró. Cuando corren por las playas y montes le molestan porque invaden su espacio personal. Esa animadversión la debería revisar porque a otros muchos nuestros amigos chuchos nos producen momentos de gran alegría y satisfacción. Estando de acuerdo con usted en que las conductas incívicas no se pueden tolerar, tanto si se tiene perro como si no, le mando un saludo y espero que cambie algo su apreciación».

Parking de motos

Apunta Kiko Agudo: «En breve empezarán las obras para acondicionar un carril del paseo Errondo en parking de motos los días de partido. Con muy poco presupuesto, mover unos pocos metros hacia la estación del Topo el semáforo y el paso peatonal que hace de tapón a la entrada a los parkings del estadio suavizará los grandes atascos de entrada».

Precio de peluquerías

Solicita Maritxu a las peluquerías: «Es algo que antes era obligatorio o que era costumbre y actualmente ya no lo hacen. Desde la pandemia en Donostia han subido de modo desmedido y nada justificado las tarifas de las peluquerías, por lo que al menos se les debe exigir la lista de precios en el escaparate de modo obligatorio».