Iñaki Manterola denuncia: «Este es el estado de los bancos en la calle Mantulene. Con esta imagen, pocas palabras más se pueden decir al respecto. Hay en la zona algunos que no están tan mal porque los vecinos los limpian con pistola de presión. Ayuntamiento, de verdad, no es normal tener que andar así».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Lamentable estado de los bancos en Aiete

Tras una mañana fresca, el día fue fantástico con el cielo despejado y el sol luciendo en las horas centrales del día

DV

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:59

Paseo de los Fueros

Expone Maite: «Cuando salió la noticia de que el consistorio pretendía llevar los buses al paseo de los Fueros, sacándolos de ... Federico Lorca y de la plaza de Gipuzkoa para sacarlos del Centro... muchos nos quedamos horrorizados. Mi pregunta sería: ¿no es también Centro el paseo de los Fueros? Pues Centro centrísimo. Llenar esa zona de buses, tan castigada como la tienen, llena de coches, buses urbanos, con una contaminación acústica y medio ambiental tremenda, es un despropósito más, otro más. Lo que ya es terrible es que viendo la oposición vecinal, ahora piensen en llevarlos a la zona de playa de vías. Otra locura. Normal que en este medio salga una persona en contra de esta idea. Señores pensantes, piensen bien y mucho mejor las cosas, ya que hasta ahora los donostiarras no hemos sufrido más que incomodidades, con cambios absurdos y empeorando mucho la movilidad. Hagan más grande la estación de autobuses, prepárenla mucho mejor y den la atención adecuada y segura a todos los usuarios. Y si no hay sitio para todos, pues hagan algo en Illunbe, tantos años en desuso. Es decir, llévenlos a donde no molesten , y si luego hay que coger un bus lanzadera, pues se coge. En esto se ha convertido Donostia, en ciudad incómoda para todos. En cuanto al paseo tan hermoso que es el de los Fueros, cuídenlo, hagan de una vez un buen mantenimiento a sus árboles, jardines y bancos, mantengan nuestro verde, que todo no se arregla podando y podando».

