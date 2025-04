Sirimiri: la fuente más antigua de Donostia, inservible

DV Sábado, 26 de abril 2025, 08:05 Comenta Compartir

Sin agua en Gros

Escribe Edith J. Duré: «Desde el miércoles por la mañana hasta la noche estuvimos sin agua los vecinos de las calles Segundo Izpizua y ... avenida de Navarra del barrio de Gros. No dieron aviso alguno y a día de hoy (jueves) el agua sigue saliendo do escasa y de color ladrillo, claramente no potable. El miércoles por la tarde llamé al Ayuntamiento para ver si me explicaban algo, pero únicamente se me dijo que había una avería en el barrio de Gros y que estaban intentando solventarlo lo antes posible. Llevamos dos días sin poder fregar, poner lavadoras, cocinar y ducharnos. Actualmente estoy embarazada y no disponemos de familiares cercanos donde poder ir a usar los servicios. Con botellas de agua solo podemos cocinar, pero no fregar ni higienizarnos de forma adecuada».

Multikirola Un lector nos envía las siguientes líneas: «Quiero agradecer al padre de Pasaia que ha demandado a Diputación por el tema del Multikirola. Yo ya pasé esa época, pero espero que ningún niño más lo pase mal por este asunto. Parece mentira lo que han llegado a decir los políticos de turno sin saber cómo funcionan los colegios en la gestión del Multikirola». Pisos tutelados Comenta Ander: «La vida ha cambiado y la familia también. Ha terminado el tiempo de atención de los hijos a los padres, con lo que se empieza a crear otra necesidad para atender a la gran población de personas próximas a la tercera edad. Somos una generación que hemos cuidado hijos y padres, pero la vida actual es otra y las necesidades de los jóvenes de hoy son otras, por lo que es necesario que las instituciones construyan apartamentos tutelados para toda una población que lo va a necesitar y que podría pagar un alquiler ya que la mayoría han trabajado tanto ellas como ellos, por lo que disponen de una pensión y ahorros. Hay edificios vacíos como el de Easo desalojado por la Ertzaintza y conventos en desuso como el Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de Kristobaldegi 26 en Martutene que son adecuados para dicho uso. Los edificios no hay que destruirlos para construir otros, sino adecuarlos». Cuidar la ciudad Expone Ane Iriarte: «Paseando estos días festivos con amigos venidos de Cataluña, no podían admitir que una de las ciudades más bonitas que habían conocido estuviese en tal estado de abandono. No podían admitir que sus bancos emblemáticos pintados de color blanco presentasen ese aspecto lamentable y sucio y los de madera oscura estuviesen sin tratar y llenas de verdín. Que los jardines estuviesen sin cuidar, excepto los que rodean el Ayuntamiento y la Diputación, y asimismo les pareció que el Centro había sido pasto de un bombardeo y nos preguntaban, ¿para qué necesitáis vosotros un metro cuando tenéis un Topo que funciona genial? Luego, otra cosa que les llamó la atención (para mal) es que a las 11 de la mañana la basura de la Parte Vieja, de los bares estuviese sin recoger y pasasen a esa hora y más tarde los camiones de la basura. Nuestra Donostia tiene belleza natural, pero no se cuida y así vamos mal». Aparcabicis en Altza Una vecina de Altza pide: «Ahora que se está casi prohibiendo bajar al Centro en coche y que somos muchos los que usamos la bici, estaría bien que se colocaran más sitios para aparcarlas. En Altza, por ejemplo, faltan aparcabicis para los vecinos que solemos usarlas a menudo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Ertzaintza

Agua

Pasaia