Sirimiri: «¿Qué es esto tan feo que está en La Concha?»

Escolares en el bus

Escribe Íñigo M. A.: «No advertí en la parada de autobús del Boulevard que detrás mío iba a entrar un grupo ... de escolares creo, por su edad, que de Primaria. Decenas de ellos. No sé cómo entraron tantos. A voz en grito, como si estuvieran en la calle. Los dos o tres monitores que les acompañaban apenas hicieron nada por evitar el ensordecedor ruido que emitían. Yo comprendo que un autobús no puede ser una biblioteca, pero, hombre, tampoco un concierto de Metallica. Ni los autos de choque del Parque de Atracciones de Igeldo. Aunque lo que simuló que el trayecto al Antiguo fuera como meter una ficha en el bólido 17 de esta atracción fue más la conducción de quien iba al volante del Benta Berri que el vocerío de la chiquillada. La guardería se bajó en las universidades. Espero que no se metieran en alguna facultad, aunque a la de Magisterio algunos debieran volver para aprender algo. Yo aprendí que para ir en el autobús hay que llevar tapones».

Alumbrado en Aiete

Denuncia Baltasar de la Hera: «En las aceras de varias calles de la ciudad, las farolas no hacen su función, se consume energía sin más, las ramas de los árboles provocan la oscuridad total en el suelo de las aceras. Comparo por proximidad la calle Pío Baroja con el paseo de Aiete y un tramo del paseo de Oriamendi. No es de recibo, ni tolerable el trato desigual e injusto por parte del Ayuntamiento con los ciudadanos: en Pío Baroja luz sin bidegorri, y en Aiete sin alumbrado y con bidegorri, aunque sea a medias. Se nos dijo hace tiempo por parte de Mantenimiento Urbano que cabría alguna actuación pero a fecha de hoy nada se ha realizado. exceso de bla, bla, bla, modular farolas y apear algún árbol. La alternativa de un segundo foco en cada farola, como en Pío Baroja, dicen que esta fuera de normativa. Qué casualidad que allí siguen haciendo un bien al publico por la noche. En Aiete/Oriamendi no hay muestras de ningún cambio ni que se vaya a probar con otras farolas. ¿Somos peores vecinos quizás?»

Paseo de Ondarreta

Comenta Jesús D. R.: «El Ayuntamiento tiene desde hace un año un proyecto para asegurar la zona, pero el último temporal empuja a una intervención de urgencia. O sea, que nadie se había dado cuenta del precario estado de la escalera y el tramo de su paseo aledaño. O sea, que no se veía la falta de soporte en ambos, escalera y paseo. O sea, que llegó una marea y de la noche a la mañana, destruyó la escalera, vació el soporte de arena de su cimentación, se introdujo por la escollera y por el muro y descalzó su soporte y el del paseo, y todo en 48 horas. No dudamos que hubiera un estudio, proyecto y el correspondiente expediente de actuación para la zona pero ¿tiene que caerse la escalera y peligrar la zona para que nos pongamos a ello?».

Abandono en Anoeta

Escribe Gabi Sola: «Parece ser que todo lo que no recaude en este consistorio no se le da importancia. Hace mes y medio denuncié con una foto una tienda de campaña y un campamento a 50 metros de Anoeta, hoy, siguen los restos esparcidos por todo el monte, colchones, maletas, plásticos y basura, y vuelvo a denunciar los dos arboles caídos desde hace años en los senderos que los hace intransitables, pero claramente, esto no es prioridad».

Pisos turísticos

Comenta Fran: «Donostia y Bilbao abogan por apretar más a los pisos turísticos. Tonterías y ganas de no hacer nada. Poneos las pilas y como acaba de anunciar Barcelona decir que en el año 2028 no habrá ningún piso turístico en la ciudad. Sres. Insausti e Itxaso, a trabajar y ojalá lo consigamos antes que la ciudad condal».