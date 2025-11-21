Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Iñaki: «¿Qué es esto tan feo que está situado en pleno paseo de La Concha? ¿Algún responsable del Ayuntamiento podría hacer algo por quitarlo? O al menos adecentarlo para poder retirar esas feas vallas de la vía pública. La verdad es que la ciudad está llena de desperfectos, arréglenlos por favor».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: «¿Qué es esto tan feo que está en La Concha?»

La jornada del jueves fue muy desapacible, con abundantes precipitaciones y temperaturas frías

DV

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:21

Escolares en el bus

Escribe Íñigo M. A.: «No advertí en la parada de autobús del Boulevard que detrás mío iba a entrar un grupo ... de escolares creo, por su edad, que de Primaria. Decenas de ellos. No sé cómo entraron tantos. A voz en grito, como si estuvieran en la calle. Los dos o tres monitores que les acompañaban apenas hicieron nada por evitar el ensordecedor ruido que emitían. Yo comprendo que un autobús no puede ser una biblioteca, pero, hombre, tampoco un concierto de Metallica. Ni los autos de choque del Parque de Atracciones de Igeldo. Aunque lo que simuló que el trayecto al Antiguo fuera como meter una ficha en el bólido 17 de esta atracción fue más la conducción de quien iba al volante del Benta Berri que el vocerío de la chiquillada. La guardería se bajó en las universidades. Espero que no se metieran en alguna facultad, aunque a la de Magisterio algunos debieran volver para aprender algo. Yo aprendí que para ir en el autobús hay que llevar tapones».

