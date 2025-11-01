Sirimiri: La fachada del Bellas Artes, al descubierto

Personas sin hogar

Escribe Haritz: «Tal y como reflejan las páginas de este periódico, se aprecia en Donostia un incremento significativo de personas sin hogar ... en nuestras calles y parques, un fenómeno ante el que las administraciones no pueden quedarse de brazos cruzados. En este sentido, me gustaría señalar que gran parte del problema proviene, entre otros, de una práctica lamentable de muchos ayuntamientos guipuzcoanos consistentes en pagar a las personas sin hogar un bocadillo y un billete de autobús o de tren para Donosti con el peregrino argumento de que aquí hay servicios sociales para la gente sin hogar... Creo sinceramente que la Diputación y el Gobierno Vasco debieran intervenir en esta situación para asegurar que los deberes de solidaridad, también en materia de vivienda, fueran justamente repartidos por toda la ciudadanía del territorio».

Apertura del GOe

Se pregunta Arantza: «¿Alguien puede explicar qué es lo que inauguraron donde estaba el parque de Manteo? El nuevo edificio está vallado y también las escaleras junto a la kultur etxea de Okendo. Solo se ven trabajadores y furgonetas. ¿Para qué las prisas de abrir las puertas del GOe el 20 de octubre? No entiendo nada».

Zuhaizti

Javi señala: «Continúan las carencias de mantenimiento en el polideportivo de Zuhaizti, duchas y secadores que no funcionan, falta de taquillas con llave, puertas sin muelles… El Ayuntamiento debería controlar el estado de estas instalaciones y a las empresas que lo gestionan, a las que lo único que les importa es la venta y promoción de sus cursos».

Farmacias de Gros

Dice L. U.: «Pese a las quejas, de nuevo no hay ninguna farmacia de guardia en Gros en toda la semana. Y así siempre. Hay una docena de farmacias en el barrio, muchas con escaparates que parecen tiendas de productos de belleza, pero me dicen que ninguna quiere hacer guardia y aseguran que no les pueden obligar. El Colegio Oficial de Farmacéuticos publica cada semana la lista, se exhibe sin rubor en las farmacias 'insumisas' que existen Gros con 20.000 habitantes desatendidos. Y el Colegio ni se inmuta».

Perros en la playa

Critica Ángel Martín: «Me parece antihigiénico permitir a los perros hacer sus necesidades en las playas por la noche, cuando al día siguiente estarán llenas de personas y niños, que todos sabemos, inconscientemente se llevan todo a la boca. Sr. alcalde, por favor, recapacite y rectifique esta ordenanza».

Motos en la ciudad

Javier P. dice: «Se anunció por parte del Ayuntamiento la construcción de un nuevo parking de motos en el estadio de Anoeta. Nos alegramos mucho, porque entendemos que nunca se tenía que haber quitado aquel parking, dejando el estadio sin un aparcamiento para todas las motos que van al fútbol y que actualmente aparcan de mala manera, molestando a amaratarras. A ver si es verdad y se hace pronto; para fin de año, dijeron. Otro tema es el de los parkings de motos de la ciudad en general. Actualmente son insuficientes, y muchos están en muy mal estado. Sobre todo para las motos de mayor cilindrada. Y en verano, es de locos. Se agradece también las inscripciones en el suelo de taxis, bus y motos. Son muy poquitas pero algo es algo. En la mayoría, pone solo taxis/bus. ¿Y no se podría poner en todas? ¡Digo yo! Sería un gesto importante, ante algo que se impone cada día más. Donostia, cada año tendrá más motos. Seguro. Hagan lo que tengan que hacer pero no pongan palos en las ruedas a un asunto que preocupa cada vez más».