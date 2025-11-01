Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La empresa Sade terminó el viernes de descubrir la fachada de lo que será el nuevo Hotel Palacio Bellas Artes, cuya actividad se iniciará el año que viene. Tras tres años dedicados a la rehabilitación del emblemático edificio, diseñado en 1914 por el arquitecto Ramón Cortázar, se puede apreciar la cúpula y las fachadas recuperadas, sin la lona y los andamios que hasta ahora preservaban los trabajos de reforma.
Sirimiri: La fachada del Bellas Artes, al descubierto

El viento del suroeste marcó un día con temperaturas altas y el cielo nublado

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:03

Personas sin hogar

Escribe Haritz: «Tal y como reflejan las páginas de este periódico, se aprecia en Donostia un incremento significativo de personas sin hogar ... en nuestras calles y parques, un fenómeno ante el que las administraciones no pueden quedarse de brazos cruzados. En este sentido, me gustaría señalar que gran parte del problema proviene, entre otros, de una práctica lamentable de muchos ayuntamientos guipuzcoanos consistentes en pagar a las personas sin hogar un bocadillo y un billete de autobús o de tren para Donosti con el peregrino argumento de que aquí hay servicios sociales para la gente sin hogar... Creo sinceramente que la Diputación y el Gobierno Vasco debieran intervenir en esta situación para asegurar que los deberes de solidaridad, también en materia de vivienda, fueran justamente repartidos por toda la ciudadanía del territorio».

