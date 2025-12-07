Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Marga Rodríguez: «Es vergonzoso el estercolero que se forma diariamente en los contenedores de basura situados en el cruce de J. M. Salaberria con la calle Amezketa, depositando todo tipo de enseres, escombros, inodoros, etc, impidiendo frecuentemente el acceso a los contenedores para poder reciclar. Normalmente cuando lo retiran, no queda ni medio día libre. Parece que el Ayuntamiento no pone interés en localizar a los culpables y sancionarles por su falta de cumplimiento de las ordenanzas municipales».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Día sí y día también en Amara

Disfrutamos de una jornada agradable el sábado, con nubes y claros y un ligero aumento de las temperaturas

DV

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:01

Luz en Gros

Denuncia Mari José: «Estoy de acuerdo en lo que dice José Luis respecto a la iluminación en Gros. Pero no sólo en ... la parte baja de Gros, en Manteo mismo las farolas que hay, parecen de decoración, baja intensidad lumínica, y eso cuando están encendidas... deberían de plantearse este tema ya que la zona es ya de por sí una zona muy oscura».

