Sirimiri: Día sí y día también en Amara

Luz en Gros

Denuncia Mari José: «Estoy de acuerdo en lo que dice José Luis respecto a la iluminación en Gros. Pero no sólo en ... la parte baja de Gros, en Manteo mismo las farolas que hay, parecen de decoración, baja intensidad lumínica, y eso cuando están encendidas... deberían de plantearse este tema ya que la zona es ya de por sí una zona muy oscura».

Ciudad oscura

Imanol Gómez tira de ironía y dice: «He ido esta mañana al Ayuntamiento a preguntar por el oftalmólogo del consistorio. Me ha preguntado el chico del mostrador, a ver para qué quería visitarle y le he contestado que no sé qué me pasa que cada vez veo menos. Cada vez lo veo todo como más oscuro y me ha dicho que no me preocupe. No es que esté mal de la vista, es que hay orden de poner el potenciómetro de la regulación de las luces de la ciudad, un poquito más bajo cada año. La verdad es que no sabemos con certeza, si es para ahorrar, o si es por el cambio climático, para preservar y conseguir las ecosostenibilidad tan deseada. Quizás el siguiente megaproyecto, sea un telescopio gigante en la Plaza Gipuzkoa y estamos atenuando la luz, para ver mejor alguna constelación. El caso es que paseo por mi ciudad y además de que las luces de Navidad, ahora son de tipo led, las que en teoría deberían de alumbrar las calles de Donostia, cada vez son más tenues y cuando pasas por delante una persona prácticamente ni la distingues. No sé por qué tanto ahorro, porque a mí el IBI y el resto de los impuestos, me los pasan cada año con más incremento. Por cierto, un IBI, ¡insultante! Será para una nueva linea de metro o tapar el agujero que genera Tabakalera. ¡Uy!, perdón que es cultura y ahí vale todo menos la 'promesa' de cuasi autofinanciación. El caso, es que acabo de aterrizar de Sevilla y allí: 'Todo es una…, hasta las luces'. Mientras, me he comprado una linterna en la ferretería del barrio, por si me cruzo por la calle con algún conocido y no le saludo, al no verle en la penumbra del ahorro o la estupidez».

Marquesina en Aiete

Puri dice: «Solicito al Departamento de Movilidad o al de Mantenimiento Urbano que hagan algo con la marquesina situada en la calle Andoain, del barrio de Aiete. Está bastante a la intemperie y con poco resguardo, sobre todo en semanas como esta última, cuando llueve tanto».

Escaleras

Alfredo Erviti comenta: «Con frecuencia utilizo las escaleras de acceso al monte Urgull situadas en la calle Mari, junto a la sociedad Ollagorra. A simple vista se observa el grado de deterioro de las mismas pues muchos de sus escalones están rotos o desgastados. Su actual estado constituye un riesgo evidente para los numerosos usuarios de las mismas, entre los que se encuentran muchos turistas, por lo que urge una reparación para evitar posibles accidentes en esa zona».