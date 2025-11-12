Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barrio San Martín celebró este martes su gran día con actividades para todos los gustos y edades. Se rindió homenaje a los históricos comerciantes Ugalde y familia Tellería, hubo degustación de morcilla en los bares de la zona, se subastaron con fines benéficos las obras de 'Txapelarte' y los alumnos de Deutsche Schule recorrieron las calles con sus farolillos. De la Hera
Sirimiri: Desfile de farolillos en San Martín

El sol acompañó durante buena parte de una jornada con temperaturas suaves y agradables

DV

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:13

Comenta María: «Estoy totalmente de acuerdo con los escritos de L. Urrutia. En cada barrio tendríamos que tener una farmacia abierta ... los domingos y festivos. En Semana Santa nos encontramos con varios días seguidos sin una farmacia abierta en los barrios. En la zona Antiguo-Lorea hay unas ocho farmacias, qué menos que fueran rotando para dar un servicio que creo es muy necesario. En todos los barrios tenemos abiertos distintos comercios, fruterías, charcuterías, supermercados... tanto los domingos como los festivos. ¿Y farmacia? Creo que es una servicio de primera necesidad que muchos agradeceríamos».

