Sirimiri: Desfile de farolillos en San Martín

Farmacia de guardia

Comenta María: «Estoy totalmente de acuerdo con los escritos de L. Urrutia. En cada barrio tendríamos que tener una farmacia abierta ... los domingos y festivos. En Semana Santa nos encontramos con varios días seguidos sin una farmacia abierta en los barrios. En la zona Antiguo-Lorea hay unas ocho farmacias, qué menos que fueran rotando para dar un servicio que creo es muy necesario. En todos los barrios tenemos abiertos distintos comercios, fruterías, charcuterías, supermercados... tanto los domingos como los festivos. ¿Y farmacia? Creo que es una servicio de primera necesidad que muchos agradeceríamos».

Campamentos

Protesta Juan: «Es penosa la situación que se está viviendo junto a la orilla del río Urumea, bajo los puentes de Loiola (junto al club de remo de Urki) y en el puente de Cristina Enea desde Riberas, donde se han instalado varios campamentos de manera continuada. En dichas zonas se están acumulando bolsas de basura, restos de enseres y otros desperdicios que, en muchos casos, acaban siendo arrojados directamente al río, provocando contaminación y un deterioro evidente del entorno natural. Es inaceptable que esta situación se mantenga sin una intervención efectiva. Que se adopten medidas urgentes de limpieza, control y seguimiento para evitar que el Urumea siga siendo utilizado como vertedero. Espero que el Ayuntamiento actúe con la celeridad que el caso requiere».

Músicos callejeros

Denuncia J.A.O.: «El incumplimiento del sistema diseñado por la unidad de uso de espacio público del Ayuntamiento donostiarra respecto a los músicos callejeros es constante, sobre todo en el paseo de La Concha. Ni cumplen con los 20 metros de distancia de las viviendas ni cumplen el horario (de 11 a 14 y de 16 a 22 horas) y mucho menos el tiempo máximo permitido en el mismo emplazamiento. Los vecinos ya estamos hartos. Hagan cumplir la normativa, por favor».

Perros en las playas

Maite responde a Iñigo: «Me parece igual de mal que en Zarautz permitan bajar a los perros durante todo el año, desde las 21.00 hasta la 06.00 horas. Opino lo mismo en cuanto a la suciedad y porquería que esa ordenanza pueda generar en Zarautz, y yo no quiero eso para Donostia. Somos muchos los que disfrutamos de la playa a esas horas y no me parece una medida correcta. No dudo de que muchos dueños sí recogen los excrementos de sus mascotas, pero lo que se ve luego realmente es que en las calles de Donostia no hay más que regalitos. Y por eso no lo compro para nuestras playas. Queremos disfrutar de nuestros arenales, y que estén limpios de orines y otras cosas. Así como me parece bien la norma de no fumar, porque no tengo que aguantar esos humos ni colillas que se generan y no se recogen en muchos caso, me parece fatal también que se esté cuestionando el permitir bajar a la playa a los perros en verano. Por eso espero que la ordenanza no salga adelante».

Entradas de cine

Plantea E. P.: «Los amantes del cine que vivimos en Amara y Amara Berri estamos abandonados. Hace unos años existían tres cines en la zona: el Bellas Artes, el Rex y el Astoria, todos actualmente cerrados como salas de proyección. Al ser el único barrio desasistido y para, por lo menos, facilitar el acceso a las demás salas de la ciudad, se me ocurre que sería una buena idea colocar en los dos hoteles que la SADE ha abierto en la zona, el Zinema7 y dentro de poco el Bellas Artes en el antiguo cinematógrafo, unas máquinas para al menos poder sacar con más facilidad las entradas para los cines existentes. Se lo agradeceríamos todos los vecinos y ademas sería una manera de recordar su antigua existencia como salas de proyección».