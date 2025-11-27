Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una serie de comerciantes del Centro mandan esta fotografía y señalan: «A nosotros nos exigen colaborar con el puerta a puerta para reciclar el cartón y que no se deje tirado en la calle. ¿Y qué pasa con los bares del barrio? Estas cajas no son de comercios, son de bares. Una pena de discriminación».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: «A los comercios del Centro se nos exige, ¿y a los bares?»

Ligera mejoría el miércoles; apenas llovió y hasta salió un poco el sol

DV

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

Inmigración

J. Gaviria responde a Alejandro Terrones: «Es de agradecer, no cabe duda, que 40 chicos magrebíes se encargasen, junto con otros voluntarios, de controlar ... el tráfico durante la maratón, según describe. Ahora bien, de acuerdo con sus propias palabras, lo hicieron después de haber dormido en la calle, su domicilio habitual. Le pide al Alcalde que reflexione sobre unas declaraciones en las que relacionaba inmigración con inseguridad. Ahora soy yo quien le pide a usted que reflexione. ¿Qué hacen 40 chicos magrebíes durmiendo en la calle? ¿Es que no tienen otro sitio para dormir? ¿Puede ser que hayan entrado ilegalmente en el país, no tengan trabajo, y nadie les alquile un piso por no poder acreditar ingresos? Lo pregunto porque no lo sé. ¿Por qué la Ertzaintza ha decidido publicar los orígenes de los delincuentes que detiene? ¿No será para que algunos abran los ojos y vean de una vez la realidad de lo que está ocurriendo en Euskadi en general, y en Donostia en particular, donde la delincuencia común se ha disparado en los últimos años a niveles nunca vistos, coincidiendo, casualmente, con el incremento de la inmigración ilegal? No tengo respuesta. Yo creo que el alcalde ya ha reflexionado sobre este problema, porque la presencia policial en nuestras calles se ha multiplicado desde que ha asumido el cargo. Este es un problema sobre el que mucha gente, no solo el alcalde, tiene que reflexionar, y tomar decisiones, para evitar que 40 chicos magrebíes duerman en la calle, porque eso solo ayuda a expandir el rumor, seguramente erróneo, de que delincuencia e inmigración ilegal van unidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  4. 4 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  5. 5

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9

    El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»
  10. 10

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: «A los comercios del Centro se nos exige, ¿y a los bares?»

Sirimiri: «A los comercios del Centro se nos exige, ¿y a los bares?»