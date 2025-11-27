Sirimiri: «A los comercios del Centro se nos exige, ¿y a los bares?»

Una serie de comerciantes del Centro mandan esta fotografía y señalan: «A nosotros nos exigen colaborar con el puerta a puerta para reciclar el cartón y que no se deje tirado en la calle. ¿Y qué pasa con los bares del barrio? Estas cajas no son de comercios, son de bares. Una pena de discriminación».

DV Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:57 Comenta Compartir

Inmigración

J. Gaviria responde a Alejandro Terrones: «Es de agradecer, no cabe duda, que 40 chicos magrebíes se encargasen, junto con otros voluntarios, de controlar ... el tráfico durante la maratón, según describe. Ahora bien, de acuerdo con sus propias palabras, lo hicieron después de haber dormido en la calle, su domicilio habitual. Le pide al Alcalde que reflexione sobre unas declaraciones en las que relacionaba inmigración con inseguridad. Ahora soy yo quien le pide a usted que reflexione. ¿Qué hacen 40 chicos magrebíes durmiendo en la calle? ¿Es que no tienen otro sitio para dormir? ¿Puede ser que hayan entrado ilegalmente en el país, no tengan trabajo, y nadie les alquile un piso por no poder acreditar ingresos? Lo pregunto porque no lo sé. ¿Por qué la Ertzaintza ha decidido publicar los orígenes de los delincuentes que detiene? ¿No será para que algunos abran los ojos y vean de una vez la realidad de lo que está ocurriendo en Euskadi en general, y en Donostia en particular, donde la delincuencia común se ha disparado en los últimos años a niveles nunca vistos, coincidiendo, casualmente, con el incremento de la inmigración ilegal? No tengo respuesta. Yo creo que el alcalde ya ha reflexionado sobre este problema, porque la presencia policial en nuestras calles se ha multiplicado desde que ha asumido el cargo. Este es un problema sobre el que mucha gente, no solo el alcalde, tiene que reflexionar, y tomar decisiones, para evitar que 40 chicos magrebíes duerman en la calle, porque eso solo ayuda a expandir el rumor, seguramente erróneo, de que delincuencia e inmigración ilegal van unidos».

Acceso a Anoeta Escribe B. R. D.: «Este lunes otra vez se ha cerrado el acceso a la ciudad deportiva de Anoeta con pivotes a las 17:00 horas, sin haber ningún agente de movilidad. Nadie podía pasar por el acceso del bar Xanti. Cuando pasé a las 23.45 horas seguían las vallas y los pivotes en el mismo sitio cuando se supone que el partido acababa a las 22.15 h. ¿A quién le correspondía quitarlos? Eso sí, el cartel con el horario nuevo del próximo partido de la Real Sociedad de este domingo ya está puesto. El panel dice que no se puede aparcar pero sí se puede acceder. ¿Pero cómo se accede si está bloqueada la carretera con pivotes?». Tambor de Oro Opina J. P.: «Estoy completamente de acuerdo con el lector J.Gonzalez. El Tambor de Oro, como antaño, debería ser para los no nacidos en Donostia. Esa es la esencia, hablar o hacer el bien en Donostia siendo de Donostia bien pudiera ser con otras distinciones y, si me apuran, el mismo día, pero no el Tambor de Oro. Volvamos a los orígenes». Contenedores R. Erquicia se pregunta «si es necesario pedir permiso a la vecindad de un edificio de siete pisos de altura para colocar cuatro grandes contenedores delante del portal, donde dejan además las basuras y sobre todo cartones a montones». Osakidetza Escribe José de la Paz: «Después de tres meses en la lista de espera del Hospital Universitario Donostia (unidad de Traumatología) para una cirugía de columna lumbar, el resultado ha sido satisfactorio gracias a las habilidades clínicas y técnicas del Doctor Ander Uriz Arratibel. Mis más sinceras felicitaciones a éste profesional y su equipo sanitario. Esperamos que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) vuelva a ser orgullo para la ciudadanía de Euskadi y no una de las primeras preocupaciones, a pesar de las largas jornadas de huelgas y manifestaciones para exigir mejores condiciones laborales y una sanidad pública y de calidad, evitando así la precarización y privatización del sector».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión