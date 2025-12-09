Sirimiri: Chopo inclinado en el parque Cristina Enea

Escribe José Ramón: «Esperemos que este chopo situado en el parque Cristina Enea tenga unas raíces profundas y fuertes para sujetar y aguantar su centro de gravedad. Sería una pena pasar un día por este gran espacio natural de la ciudad y encontrarlo caído. Quiero pensar que Jardinería del Ayuntamiento lo controla».

DV Martes, 9 de diciembre 2025, 07:05 Comenta Compartir

Incumplimientos

Comenta Fernando: «En el año 2023 en los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento con 600 votos se seleccionó una propuesta para que no hubiese accidentes en la zona de Berio. A día de hoy no han hecho nada con la partida de 75.000 euros que había para ello. No sé cuáles serán las explicaciones del Ayuntamiento pero decir que si son por alguno de los autobuses que pasan por el barrio, aclarar que la línea 33 solo tiene dos badenes, uno más o menos a la altura de Santo Tomas Lizeoa, y el 40 cuando vuelve al Centro sube por la zona del restaurante Illarra hasta el alto y aproximadamente hay unos siete. Ruego que tengan conciencia del peligro que se corre sobre todo a la altura del campo de fútbol y parque. Por tanto, ruego que instalen badenes, radar o semáforos de velocidad. Si un día hay una desgracia, el mayor culpable será el Ayuntamiento por no poner los medios necesarios para evitar las altas velocidades y entonces se empezarán a reclamar todo tipo de reclamaciones».

San Roque

Ana escribe al nuevo Sr. Alcalde de Donostia: «Con motivo de la instalación estos días del ascensor de la calle Autonomía a San Roque, que cuenta con bus 36, he solicitado al Ayuntamiento una parada del ascensor en la cuesta empinada situada en la calle Alto de Amara. Su antecesor Sr. Elorza en 2007 colocó dos rampas en dicha calle y dos escaleras a San Roque, solo de subida. Y en esta zona hay vecinos con andadores, sillas de ruedas y de bebés, gente con bastones... Con el ascensor tendrían cubierto subir y bajar sin problema en el barrio. También aprovecho para solicitarle la edificación de un polideportivo en la zona para los vecinos del Centro y Amara Viejo una vez soterren las vías del Topo. Otros barrios como Altza, Intxaurrondo, Gros, Amara Anoeta o el Antiguo tienen dos».

Recogida de cartón

Denuncia Asun Ramírez de Olano: «Desde que el Ayuntamiento de San Sebastián y la Mancomunidad de San Markos han implantado la nueva recogida de cartón en el Centro para los comercios, las calles están llenas de cajas, tanto en las puertas de los negocios como llevadas por el viento en cualquier otro lugar. Si llueve se mojan y hacen una pasta, si hace viento vuelan. ¿No sería más adecuado colocar separados y en mayor número puntos de recogida, sobre todo en zonas de grandes comercios?».

Estación de tren

Fran dice: «Parece que para final de año, nuestra estación de tren de todo a 100 va a estar terminada. Leo que tardará la llegada de trenes de alta velocidad. Hay algo muy importante que se puede empezar a mover. La llegada del TGV a Donostia (antes entraba a Irun) y otra más importante para todos: El impulso del cercanías Donostia-Baiona, con paradas en Hendaia, San Juan de Luz, Biarritz y Baiona. Por supuesto con la tarjeta y el sistema Mugi. Actúen rápido que nos vamos a quedar con una estación pantalla, chabacana y vergonzosa».

Agradecimiento

J. C. escribe esta carta de agradecimiento: «Soy la paciente de la habitación 232 y quiero agradecer a 'Los Ángeles' que cuidaron de mí en Policlínica Gipuzkoa, comenzando por la señora de la limpieza Ana. Y siguiendo por los celadores, auxiliares y enfermeras, como por ejemplo Isabel, la rubia de la sonrisa. Paula, Olatz Rico, Roberto, Itziar... Las que extraían sangre tempranito, a los doctores Casanova, Sánchez, y neuróloga. Y también al doctor de Urgencias que me ingresó, el Dr Vaute. Gracias».