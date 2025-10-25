Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Comenta Gabi Sola: «Pues nada, gente acampada a 50 metros del estadio de Anoeta y encima ensuciando todo. Unos paseamos los perros y recogemos los excrementos y otros nos dejan el monte precioso. Da igual a quién avises, no viene nadie nunca. Dos árboles en el suelo desde hace años cortando los caminos y... pues nada».

Sirimiri: Campamento en Anoeta

La lluvia y el viento respetaron el último día de la semana laboral, con los termómetros ya en modo otoñal

DV

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:41

Critica Begoña Hualde: «Es incomprensible que, a estas alturas, la Real Sociedad no haya habilitado un sistema ágil para que los ... socios 'Betikoa' (mayores de 65 años con más de 25 años de antigüedad) puedan ceder sus entradas en partidos nocturnos, del mismo modo que ya se permite con las entradas infantiles. Muchos de estos socios no acuden por razones evidentes: edad, salud, dificultades de transporte... Y mientras tanto, cientos de asientos quedan vacíos en Anoeta en encuentros que merecen un ambiente lleno. Cabe recordar que la cuota Betikoa es más elevada que la Infantil y corresponde a abonados que han contribuido al club durante más de dos décadas. También es necesario dejar claro desde los mensajes del club que los abonos Betikoa son intransferibles, ya que no se deja claro y lleva a confusión como me ocurrió en el último derbi, con su consiguiente multa de 30 euros. Hablamos de personas de edad avanzada, toda clase de facilidades deberían estar contempladas. ¿De verdad no interesa que el estadio esté lleno y que otros aficionados puedan disfrutar del equipo? Esta rigidez perjudica a todos: al club, a la afición y a los propios abonados, que querrían ceder su asiento sin complicaciones».

