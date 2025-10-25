Sirimiri: Campamento en Anoeta

Real y mayores

Critica Begoña Hualde: «Es incomprensible que, a estas alturas, la Real Sociedad no haya habilitado un sistema ágil para que los ... socios 'Betikoa' (mayores de 65 años con más de 25 años de antigüedad) puedan ceder sus entradas en partidos nocturnos, del mismo modo que ya se permite con las entradas infantiles. Muchos de estos socios no acuden por razones evidentes: edad, salud, dificultades de transporte... Y mientras tanto, cientos de asientos quedan vacíos en Anoeta en encuentros que merecen un ambiente lleno. Cabe recordar que la cuota Betikoa es más elevada que la Infantil y corresponde a abonados que han contribuido al club durante más de dos décadas. También es necesario dejar claro desde los mensajes del club que los abonos Betikoa son intransferibles, ya que no se deja claro y lleva a confusión como me ocurrió en el último derbi, con su consiguiente multa de 30 euros. Hablamos de personas de edad avanzada, toda clase de facilidades deberían estar contempladas. ¿De verdad no interesa que el estadio esté lleno y que otros aficionados puedan disfrutar del equipo? Esta rigidez perjudica a todos: al club, a la afición y a los propios abonados, que querrían ceder su asiento sin complicaciones».

Ratas en Amara

Comenta Ander: «En repetidas ocasiones hemos visto publicada en esta sección cartas que hablan del problema de salud que suponen las ratas en Amara y, en concreto, el avistamiento en la vegetación del parque de Araba a plena luz del día, parque en el que juegan decenas de pequeños de menos de cinco años. No contentos con no haber arreglado ese problema, si bien se ha recortado el tamaño de los arbustos del parque, ahora se pone una vegetación en los parterres de Sancho el Sabio que va a ser un refugio para ratas. Qué mal tratan los parques y jardines de esta hermosa zona de Donostia, donde falta limpieza, iluminación, seguridad, arreglo de los parques tanto el de Menchu Gal como el de Araba y la poda de los plátanos de sombra del paseo de Bizkaia. Solicitamos del Ayuntamiento que cuide esta bonita zona que representa un refugio climático y un pulmón de oxígeno en una zona de excesivo tráfico, como se ha venido denunciando en múltiples ocasiones».

De mal en peor

M. Egiazabala señala: «Al actual desmadre existente sobre los comportamientos de los perros, el concejal de turno nos advierte/amenaza con una ordenanza de modo que el próximo verano a los usuarios de las playas se nos va a deleitar con un arenal aromatizado con orines y obsequios caninos, ya que permitirá que estos domesticados animales puedan desfogarse por las playas de noche. Paredes sucias con orines a tutiplén, perros sueltos por todas partes, molestos ladridos en terrazas, parques y jardines que se suponen espacios de relajación, regalitos que los amos y dueños de los animales no recogen. Mientras otros ayuntamientos están incrementando el control sobre el comportamiento de los chuchos, aquí la Guardia Municipal mirando al cielo como si el tema no fuera con ellos. ¡A trabajar!».

GOe

Escribe Maite: «El GOe celebró su inauguración el lunes a bombo y platillo. Dicen que quieren ser un espacio abierto a la ciudadanía. Al día siguiente volvieron a precintar la acera de la avenida de Navarra y vallaron la plaza nueva. Sigue así, cerrado. Haciendo actos dentro pero con el precinto puesto. Yo no le llamo a eso estar abierto a la ciudadanía. Si además el bar y el restaurante no lo abren hasta enero y no se puede caminar por la azotea, ¿qué necesidad hay de inaugurarlo tan rápido? De momento, el GOe del dinero público es para ellos».