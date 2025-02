Sirimiri: El camino de Barkaiztegi exige un paso peatonal

DV Martes, 25 de febrero 2025, 07:06 Comenta Compartir

San Bartolomé

Comenta E. Peñalba: «El señor Elorza, efectivamente, impulsó el plan de desarrollo de San Bartolomé, pero no incluía la creación de un centro ... comercial en la subida al colegio. Fueron circunstancias posteriores las que, en un intento de que la actuación fuera suficientemente lucrativa, se añadió la idea de crear un centro comercial en Aldapeta. Ante esta situación, el entonces alcalde, Sr. Izagirre, como él mismo reconoce, dio el visto bueno al centro comercial. Sr Goia, no debe de olvidar que todos tenemos derecho a arrepentirnos, y así lo manifiestan tanto el Sr. Elorza, como el Sr. Izagirre. Usted es el único que no da un paso atrás, pero se limpia las manos diciendo que la aprobación es cosa de otros, y así evita responder a todas las demandas de las asociaciones que se oponen justificadamente al proyecto, y haciendo caso omiso, considera que no hay posibilidades de que no salga adelante. El Sr. Elorza tiene conocimientos y posibilidades para luchar contra este proyecto y espero que reciba el apoyo de todas las asociaciones que ya han manifestado y actuado contra el mismo, para que entre todos y no solo una persona, consigamos parar este bodrio».

Acordeonista Expone Sofía Zúñiga: «He visto cómo se ha hecho una injusticia con un acordeonista que toca en el Boulevard para ganarse la vida honradamente. A la mayoría de personas nos agrada su música, nos alegra el día. Ante el descontento de alguna persona que llamó a la Guardia Municipal acudieron dos agentes y le pidieron que se retirara. Tanto yo como otras personas hemos sentido indignación y descontento por lo que sucedió porque le escuchábamos con bastante alegría». Mantenimiento Se queja Iñigo: «Ya basta, exigimos respuestas, exigimos soluciones, exigimos seriedad y compromiso, no tenemos ni respuestas, ni soluciones, ni compromiso, ni nada de nada. Estamos hart@s de ver cómo pasa el tiempo y no se actúa en el parque junto al polideportivo de Altza, en el paso de los Boscos a Harri Berri. Las escaleras rotas son un peligro, hay insalubridad (basura, ratas), dejadez (las hierbas asfixian a los árboles), y nos preguntamos si tal vez lo tenemos que limpiar nosotros. ¿Estamos esperando a que haya una desgracia en esas escaleras? ¿A que alguna rata pase a la escuela de al lado? ¿A que se mueran los árboles ahogados por las hierbas incontroladas? Por favor, escuchad a los altzatarras y poneos las pilas ya». Mejora de asfalto Comenta Ander: «Estos días se están renovando los bidegorris de la ciudad, y algunos como el de paseo de Gernika y Bizkaia están quedando muy bien, pero con esta obra se deberían renovar también las calzadas. En la del paseo Bizkaia, en el paso de cebra, hay abundantes socavones y así por todos los pasos de cebra y calzadas del centro de la ciudad. Creo que la gente agradecerá que se quiten esos socavones que causan más de una caída y torcedura de tobillos, en especial en la gente mayor. También se debería revisar el alumbrado pues en muchas calles y paseos es muy escaso y acrecienta el miedo que de por si se ha visto incrementado por la delincuencia en los diferentes barrios». Caos circulatorio Escribe Ana: «Quisiera agradecer a nuestro Ayuntamiento el caos circulatorio que ha creado en Amara con los cambios absurdos y sin sentido que ha hecho. Los atascos y embudos que se crean en la bajada de hospitales, en las calles aledañas a la rotonda Aita Donostia, en el paseo Errondo etc son diarios y continuos. Por favor, pongan solución ya». Grafitis Comenta J.P.L. sobre los grafitis que «cualquier medida que se tome es buena, pero los sprays los compran por internet con lo que es difícil su control en las tiendas. Nos están ganando, ¿se enteran en el ayuntamiento? Pues más contundencia: desde cámaras y vigilancia a multas gordas desde ya». Poda de plataneros Comenta M. Aranburu: «Los plataneros del paseo de Bizkaia llevan más de 10 años sin ser podados, llegan al noveno piso de las viviendas cercanas y están enfermando, pues este año han aparecido pequeños insectos que pican y causan alergias».

