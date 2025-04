Sirimiri: La Bou Gipuzkoa se inaugura el domingo

Inseguridad

Denuncia Sandra: «Continuamente estamos sufriendo robos, violencia, allanamientos de la propiedad privada, agresiones sexuales, inseguridad ciudadana y otros muchos problemas por parte de ciertas ... personas que todos conocemos, aunque parece que no podemos decirlo en voz alta. Se les acoge, se les ayuda, se les da cobijo, comida, ropa e incluso dinero que vendrá de nuestros impuestos; y en respuesta, ellos se dedican a perjudicar gravemente nuestra calidad de vida y nuestra integridad como sociedad. Muerden la mano que les da de comer y, paradójicamente, esa misma mano les sigue alimentando. ¿Podemos ser más idiotas? Dicen que la solución a este problema es complicada, pero no es cierta. La solución es muy sencilla, y se llama deportación».

Lurraldebus y obras

Critica Baltasar de la Hera: «Por las obras en la calle San Martín salida hacia Lasarte-Oria, la línea de Lurraldebus no para en la misma marquesina que lo hacía antes. Dbus ha colocado una señal provisional. La semana pasada, una señora estaba esperando muy afectada y desconocía el lugar donde tenía que coger el bus, confiada en que sería en el mismo lugar de siempre, pero parece que no estaba informado el cambio. Señores gestores de Lurraldebus, informen al usuario que es objeto de su negocio y merece ser respetado».

Paseo de Francia

Denuncia Mónica Ormazabal: «Me parece impresentable la gestión del Ayuntamiento en el tema de los jardines del paseo de Francia. Están horrorosos, llenos de una hierba tan alta que no se ve ni en el césped, una dejadez extrema en un punto neurálgico de la ciudad y en uno de sus paseos más bonitos. De cara a esta primavera se debería de cortar la hierba y adornarlos con flores como el resto de los jardines del Centro, que son una maravilla. Me parece lamentable la actuación del Ayuntamiento con estos jardines».

Obras en San Martín

Comenta Josetxo Ikazategi: «Por fin están terminando la obra de la calle de San Martín con la plaza Zubieta después de un año de estar aguantando las chapas cada vez que pasaba un coche o un autobús. Después de aguantar un año media carretera cortada, después de que no pudieran parar los autobuses y cerraron la calle entera. Es incomprensible que casi sin obreros se haya prácticamente terminado la obra. Me gustaría que algún responsable, si lo hubiera del Ayuntamiento, me diera una explicación. De lo contrario, tendremos que pensar que hay demasiado inepto contratado y demasiados jefes inútiles a los que pagamos por no hacer nada».

Mirador de Ulia

Haritz Zabala dice: «Soy un asiduo del monte Ulia y me llama mucho la atención la poca sensibilidad del Ayuntamiento al tener la zona del mirador que hay al poco de subir por Sagüés lleno de zarzas que impide que donostiarras y turistas puedan fotografiarse. Este espléndido mirador sobre la plaza de Zurriola ofrece unas vistas de postal extraordinarias del mar y de la ciudad y no es de recibo que por más tiempo esté lleno de vegetación alta, echando a perder todas las vistas y las potencialidades de este mirador e impidiendo tomar fotos. Si el Ayuntamiento envía unos operarios a la zona, en un par de horas se solucionaría el problema, con un coste mínimo».

Paneles de Urgull

Critica Javier H.: «'Es desalentador que pinten los nuevos paneles de Urgull', nos dice el concejal de turno. Lo que es desalentador es ver toda la ciudad llena de pintadas y ver que desde el Ayuntamiento no toman medidas drásticas contra la lacra del vandalismo. Menos plañideras y más acción es lo que exigimos la ciudadanía».