Señala Purificación: «Qué triste que las personas dejen por ahí tiradas de mala manera las bicis de Dbizi. Soy una usuaria de este servicio y siempre intento dejarlas lo mejor posible para ver que luego la gente no tiene cuidado con ellas. Ojalá todos cuidasen de lo ajeno como cuidan de lo suyo».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Bicis de Dbizi «tiradas de mala manera»

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:51

Refugio climático

Reconoce Begoña Gárate: «He leído el artículo de El Diario Vasco sobre refugios climáticos y si bien me parece una buena idea, debo decir que ... creo que el mejor paseo por la frondosidad de sus árboles y su sombra es el paseo de Bizkaia, por su cercanía del río y porque al mismo tiempo se encuentra cerca del parque de Araba, del parque Mentxu Gal y de Cristina Enea. Eso sí el Ayuntamiento debería cuidarlo más porque hay una circulación desmedida con la contaminación acústica y ambiental que eso supone y porque los bancos están hechos una pena, sin barnizar hace muchos años y cubiertos de verdín que mancha la ropa, por lo que o bien se limpian y barnizan con protección para la madera, o se ponen nuevos como se ha hecho en el parque de Araba. Es una gran idea la de los refugios climáticos basados en la naturaleza, parques y jardines, ya que entre calles los comercios, sobre todo las cadenas que todos tenemos en mente con sus aires acondicionados a todo trapo elevan la temperatura de nuestras calles peatonales».

