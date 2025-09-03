Sirimiri: Bicis de Dbizi «tiradas de mala manera»

Refugio climático

Reconoce Begoña Gárate: «He leído el artículo de El Diario Vasco sobre refugios climáticos y si bien me parece una buena idea, debo decir que ... creo que el mejor paseo por la frondosidad de sus árboles y su sombra es el paseo de Bizkaia, por su cercanía del río y porque al mismo tiempo se encuentra cerca del parque de Araba, del parque Mentxu Gal y de Cristina Enea. Eso sí el Ayuntamiento debería cuidarlo más porque hay una circulación desmedida con la contaminación acústica y ambiental que eso supone y porque los bancos están hechos una pena, sin barnizar hace muchos años y cubiertos de verdín que mancha la ropa, por lo que o bien se limpian y barnizan con protección para la madera, o se ponen nuevos como se ha hecho en el parque de Araba. Es una gran idea la de los refugios climáticos basados en la naturaleza, parques y jardines, ya que entre calles los comercios, sobre todo las cadenas que todos tenemos en mente con sus aires acondicionados a todo trapo elevan la temperatura de nuestras calles peatonales».

Manuel de la Calva

Escribe Sebastián Reino: «Ha fallecido Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, unos fijos en los guateques de los primeros años sesenta, siendo los primeros en popularizar el rock&roll en español y en España. Como donostiarra, recuerdo una actuación que hicieron no sé exactamente qué año -sería alrededor de 1962-, en el Astoria, con los easonenses Ágaros de teloneros. Allí, además de desgranar sus éxitos más conocidos: '15 años tiene mi amor', 'Perdóname', 'Ya tiene 17', 'Lolita Twist', 'Mari Carmen', etc, y versiones de éxitos estadounidenses como 'Oh Carol' o 'Poesía en movimiento', desde el escenario enseñaron a la juventud de Sanse a bailar el Twist pisando una fingida colilla y secándose la espalda con una invisible toalla. Fue una actuación -lo de llamarle concierto al rock todavía no se estilaba- muy divertida y agradable que nos dejó un buen recuerdo. Por la mañana habían estado en La Concha tomando el sol como dos veraneantes más, aunque complaciendo a sus fans que les interrumpían solicitando sus autógrafos. Descanse en paz el pizpireto Manolo».

Árboles de Donostia

Dice Koro Aramburu: «En 2024 se aprobó una ordenanza que aprueba el plan director de arbolado 'Donostia Botaniko', presentes Juantxo Marrero, Juan Mari Odriozola y Carlos García. Me gustaría saber, ¿por qué se han incumplido las promesas? Han talado numerosos árboles por toda la ciudad -más de 1.000 solo en Amara- y no se le da el cuidado que merece a una arboleda singular como la del paseo de Bizkaia, que presenta un tráfico desmesurado y cuyos árboles no han sido podados en los últimos doce años. Tampoco se da una especial protección al parque Mentxu Gal que presenta una variedad de árboles única en el centro de la ciudad y que probablemente sea una de las zonas más coquetas y románticas de Donostia. Por eso mi pregunta es ¿qué hace Donostia Botaniko? ¿Se ha disuelto o ese plan se ha guardado en un cajón olvidado?».

Grafitis o chapuzas

Comenta J. P.: «Respondiendo al artículo que se publicó en DV sobre grafiteros, una vergüenza. No están orgullosos de serlo, porque nunca llegarán a ser un muralista o artista, por eso para hacer su obra se tapan la cara. Son unos chapuzas».

Agradecimiento

Dice Rafael Zelaia: «Quiero expresar mi agradecimiento a los y las profesionales de Onkologikoa, por el cuidado y atención que han brindado a mi mujer; desde que fue diagnosticada de su enfermedad, en las sucesivas consultas e ingresos y durante su última estancia en el centro. Aunque su fallecimiento fue un momento muy difícil para toda la familia, quiero reconocer el esfuerzo y dedicación de todo el personal que la atendió. De corazón, gracias».