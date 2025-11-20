Sirimiri: Bicicletas abandonadas en Catalina de Erauso

Denuncia Ignacio Ángel Serras: «Enfrente de la calle Catalina de Erauso 19 hay cerca de ocho bicicletas que llevan años abandonadas, ocupando unos aros de aparcamiento que el resto de vecinos no podemos utilizar. Al resto solo nos queda utilizar las farolas o los árboles cercanos para candarlas. Quien sea el responsable del citado control que cumpla con sus obligaciones».

Fobia a los perros

Escribe Miren: «Llevo días conteniéndome, pero ya no puedo más. No entiendo la 'perrunofobia' que está aflorando en esta ciudad. Ha sido anunciar que los perros podrán bajar a la playa en verano de 21.00 a 00.00 horas, y de repente a casi todo el mundo le ha entrado una especie de urticaria, alergia o vaya usted a saber qué... En lugar de tanta queja, espérense a ver cómo resulta la experiencia, que hablamos de unos pocos perros de compañía, no de macroconciertos rockeros, ni de festivales de fuegos artificiales, ni de multitud de partidos de fútbol playeros, ni siquiera de grupos de jóvenes y no tan jóvenes que están hasta las tantas en la playa consumiendo patatas, bocatas, chicles y lo que sea... Pongan un perro en su vida y verán cómo el mundo es más amable a su alrededor. Ellos sólo dan amor, y a cambio piden poco, cariño, comida y dejarles jugar y correr de vez en cuando. Que la autoridad multe a los dueños que no se comporten, pero no lo paguen con ellos, que son inocentes. Y por cierto, que las multas sean también para los que campan a sus anchas, que esos sí que son conscientes de sus actos».

Carretera del faro

Denuncia Pedro Ciga: «Lleva años cerrada la carretera del faro y es una subida muy bonita que termina en el parque de atracciones. Si la propiedad es del parque de atracciones, que la arregle, y si no que haga dejación de poderes para que la arregle el Ayuntamiento con el dinero de todos a cambio de quitar las barreras. Si se niegan, expropiación forzosa».

Limpieza eficaz

Santiago Moreno indica: «Quiero dar mi enhorabuena al equipo de limpieza de la zona centro de Donostia. ¡Qué limpio está todo a las 8.15 de la mañana! Siempre igual, sobre todo en la zona de Bataplán y aledaños, que siempre hay botellón. Es impresionante como se mueven y con que rapidez lo hacen, queda impoluto. Muchas gracias».

La acera del GOe

Opina Iñigo Gutiérrez: «La acera del edificio del GOe no es de los ciudadanos. Parece ser que, además de limitar la salida del barrio de Gros, borrar del mapa las escaleras que se usaban para subir a la zona de Manteo y al polideportivo, sumir al barrio en un estado de obras continuo (y lo que nos queda todavía), no contentos con todo ello y tras su flamante 'inauguración', el GOe ha decidido seguir haciendo uso exclusivo de la acera de la avenida de Navarra, cerrándola y abriéndola a su antojo y sin ninguna explicación lógica. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir jugando al Tetris de aceras para recorrer la avenida de Navarra? La próxima vez que 'inauguren' las cosas cuando alguien las imagine».

Ondarreta

Comenta Lander: «Se ha avisado reiteradamente al Ayuntamiento de San Sebastián tanto a través de su página web como de diversos sirimiris enviados a este periódico de lo que iba a ocurrir en la playa de Ondarreta por la falta de arena y no nos han hecho ningún caso. Ahora llegan las consecuencias de las que se avisó con el primer derrumbamiento de las escaleras, llegarán más. El problema en este caso es la falta de arena que viene por la retirada de piedras sin el aporte de arena del mismo volumen retirado. Los temporales de viento norte también provoca que mucha arena se vaya a los jardines. La solución más rápida sería mover la arena que hay en el Pico del Loro a la zona del Tenis. Debería ser medida provisional hasta que se aporte arena traída de otro lugar».