Sirimiri: El Bellas Artes muestra sus fachadas renovadas

Sopladores

Escribe José L. González: «Corroboro la crítica de V. R. acerca de los sopladores de hojas (a gasolina) en la limpieza de las ... calles. Son conocidos por sus altos niveles de contaminación acústica. La emisión de ruidos está regulada por las ordenanzas municipales y, en una medición de decibelios, rebasarían con creces el límite permitido. Se podrían cambiar por sopladores eléctricos y silenciosos».

Adif y sus mensajes

Critica Iker T.: «Me gustaría saber qué lleva a los rectores de Adif a emitir mensajes de advertencia en bucle desde las 4 de la mañana por los altavoces del apeadero de Gros, con el trastorno que genera en el descanso de los vecinos. No es normal que desde esa hora se repita el mensaje que advierte del peligro que supone cruzar las vías cuando no hay viajeros en el andén que esperen al tren que nunca va a llegar. A estas alturas de 2025 supongo que no costará mucho omitir esos mensajes a esas horas de la madrugada. Podríamos descansar muchos vecinos que ya estamos afectados por el paso del tren».

Perros en la playa

Nekane dice: «No sé quién ha sido el cerebro pensante al que se le ha ocurrido dejar bajar a los perros a la playa en verano, cuando todavía tenemos cantidad de casos de propietarios que no recogen lo que les corresponde en mitad de la ciudad, véase el Muelle, por donde yo paseo por la mañana y donde muchos propietarios de canes los sueltan y se hacen los locos. No quiero ni pensar lo que va a ser la playa».

Recaudación

Maite denuncia: «Vemos cómo nuestras administraciones reciben con alborozo la recaudación récord de los impuestos, con incrementos de cerca del 10%. Me gustaría recordarles que ese dinero no viene del cielo sino de los bolsillos de los contribuyentes, que lamentablemente no ven aumentar y, en ocasiones, ven más bien menguar... Por eso y, utilizando nuestras competencias, ¿a nadie se le ha ocurrido bajar los impuestos, las tasas, las basuras, la OTA o la autopista? Lo contrario desde luego no es en ningún caso sostenible para el ciudadano de a pie que no trabaja en la cosa pública».

Podas

Comenta J. G. Palomero: «En la Avenida han podado árboles para poder colocar el cableado y alumbrado navideño. En San Roque no nos iluminan ni un pino, pero el Ayuntamiento podría podar el verde para ver donde pisamos, ahora que hay menos horas de luz. Del alumbrado navideño no os preocupéis… es secundario».

Centralitas del taxi

Señala M. N.: «Sábado, 11.30 de la mañana. Mi madre de 92 años tiene consulta médica en el Centro y tiene que venir en taxi desde Amara. Imposible que le cojan el teléfono en ninguna de las dos centralitas. Llegó llorando y diciendo que a este paso no iba a poder salir más de casa. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta situación?».

Niños y piscinas

Ana O. señala: «Tres de los siete días que llevamos de cursillo de gimnasia en el agua en el polideportivo Benta Berri he tenido que volver a casa sin ponerme el bañador. No sé si por nerviosismo, relajamiento o simplemente por ser su hora, una criatura del curso de natación infantil ha hecho caca en la piscina. Por protocolo, se evacua y se pasa el robot para depurar el agua, obligando a cancelar nuestra clase, con lo que ello implica de enfado. A la espera de una (posiblemente difícil) solución para esta circunstancia propongo una acción: una merienda astringente y un pañal contundente».