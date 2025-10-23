Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
El Bellas Artes se ha liberado al fin de la lona que ocultaba el avance de las obras de rehabilitación a las que se somete desde hace años para transformarse en un hotel que explotará Hilton. Todavía faltan por retirar los andamios, pero ya puede apreciarse el resultado de la intervención. Fernando de la Hera

Sirimiri: El Bellas Artes muestra sus fachadas renovadas

El bochorno que elevó los termómetros hasta registros veraniegos se disipó con la llegada de la lluvia

DV

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:58

Comenta

Sopladores

Escribe José L. González: «Corroboro la crítica de V. R. acerca de los sopladores de hojas (a gasolina) en la limpieza de las ... calles. Son conocidos por sus altos niveles de contaminación acústica. La emisión de ruidos está regulada por las ordenanzas municipales y, en una medición de decibelios, rebasarían con creces el límite permitido. Se podrían cambiar por sopladores eléctricos y silenciosos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  5. 5 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  6. 6 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián
  10. 10 Retiran una pensión vitalicia de 2.987 euros a un albañil porque puede trabajar en otros oficios «exentos de tales esfuerzos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: El Bellas Artes muestra sus fachadas renovadas

Sirimiri: El Bellas Artes muestra sus fachadas renovadas