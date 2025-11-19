Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ernesto, un vecino de la Parte Vieja, nos envía esta imagen para criticar la imagen con la que se desayunan todos los días los vecinos de este barrio: «Este es el aspecto de la Parte Vieja todas las mañanas. ¿Qué ha pasado? Nada», opina, «otro día más de hostelería desbocada. De verdad, ¿es necesario?», se pregunta.

Sirimiri: Basura esparcida por la Parte Vieja

El sol brilló con fuerza durante toda la jornada aunque la sensación térmica a la sombra era casi invernal

DV

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

Cables en fachadas

Denuncia Josetxo Ikazategi: «Llevamos más de diez años de retraso y no hablo del tren de alta velocidad sino del cableado ... que tenemos por todas las fachadas de la Parte Vieja. Mucho título de ciudad monumental pero al final no damos la talla con nada. Ese cableado tenía que haber estado quitado, junto con la cartelería vertical, hace muchos años».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Basura esparcida por la Parte Vieja

Sirimiri: Basura esparcida por la Parte Vieja