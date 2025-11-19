Sirimiri: Basura esparcida por la Parte Vieja

Cables en fachadas

Denuncia Josetxo Ikazategi: «Llevamos más de diez años de retraso y no hablo del tren de alta velocidad sino del cableado ... que tenemos por todas las fachadas de la Parte Vieja. Mucho título de ciudad monumental pero al final no damos la talla con nada. Ese cableado tenía que haber estado quitado, junto con la cartelería vertical, hace muchos años».

Red de bidegorris

Escribe Haritz Zabala: «Muchos donostiarras hemos leído con envidia la noticia de que Vitoria va a ampliar en varios kilómetros su ya amplia red de bidegorris, que cada vez más dan un servicio magnífico a la capital gasteiztarra. Sin embargo, en nuestra ciudad, llevamos años en los que no se amplía la red de bidegorris y los proyectos de los que se hablaron hace mucho tiempo, como el bidegorri de Miracruz o el de Hospitales, siguen paralizados. En el Ayuntamiento siempre se excusan diciendo que los están estudiando, pero llevamos años y años así, con los proyectos eternizados y sin visos de que se hagan realidad. Mientras otras ciudades como Vitoria avanzan en la construcción de nuevos bidegorris, aquí todos siguen paralizados, sin voluntad alguna de realizarlos. Incluso hemos visto con pesar que en los Presupuestos de 2026 no aparece ninguna partida para nuevos carriles bici, lo cual es muy lamentable».

Árboles peligrosos

Advierte Antonio B.: «Con los vientos de la semana pasada, una gran rama de unos 50 centímetros de diámetro con gran porte, se rompió por una fuerte racha. A día de hoy, esta rama sigue cortando el paso por el parque-cementerio de Polloe. Seguro que en el Centro ya se hubiera retirado. Cayó esa rama y menos mal que fue de noche, porque por ese parque pasan cientos de niños que van a los colegios que hay en los alrededores. Se da la circunstancia que desde 2019 venimos pidiendo los vecinos la poda de los árboles del parque, parte de los cuales invaden la terraza de la haurreskola, con las ramas y la hojas que atascan los sumideros. Se han enviado escritos al buzón del Ayuntamiento y ha habido una reunión con el responsable municipal, pero no ha servido para nada. Si cae una rama a la terraza, ojalá no se encuentren los niños jugando en ella. El Ayuntamiento lo sabe y, negligentemente, no hace nada. Esperamos que haya servido este incidente para que tomen medidas».

Precios de la noria

Critica Juan Echegarai: «Acabamos de volver de montarnos en la noria de Alderdi Eder y, después de anunciar el Ayuntamiento que su precio es de 6 euros excepto los lunes, que es la mitad, nos hemos encontrado que este pasado lunes el precio era de 3,50 euros. Casi un 20% más. No es que sea un genio de las matemáticas, pero me parece que la mitad de 6 no es 3,50».

Pisos turísticos

Comenta Eugenio González: «La Behobia, el Maratón... son ya carreras de élite. De élite económica, claro. El astronómico precio del alojamiento debido a la retirada masiva de pisos turísticos y la suspensión de nuevas licencias las han convertido en competiciones prohibitivas para la mayoría de los aficionados. Esta disminución forzosa de las plazas de hospedaje, que no ha afectado en lo mas mínimo al mercado inmobiliario. Resulta especialmente absurda en el caso de los pisos de alquiler habitacional, en los que el propietario y residente en la vivienda alquila alguna estancia no por ánimo de lucro sino por pura necesidad. Y que prohibírselo no consigue que venda su casa y el inmueble salga al mercado, sino que tenga que recurrir a las ayudas de la administración para poder vivir. Por favor, hagan bien su trabajo y dejen de asfixiar a los más humildes con medidas que perjudican a todos».