Sirimiri: Baños sucios y con mal olor en José María Sert

Estación de buses

Denuncia Yone Rentería : «No basta con reconocer, una vez más tarde y mal, que la estación se ha quedado pequeña. Nació pequeña, insalubre y ... sin ningún tipo de vigilancia. Es un auténtico agujero y da auténtica pena y miedo según a qué horas tener que coger el bus. No basta con poner parches. Y si se ponen como es el caso de cambiar el bar de sitio... no se olviden que la estación no se ventila y está realmente asquerosa. Ningún viajero se merece esa situación. Y tampoco se olviden de la vigilancia. Todos lo agradeceremos. Los ocho primeros meses de 2025 pasaron 1.772.312 personas por la estación, tal y como publicó DV. Y de paso recordarles que la nueva estación de Renfe nos 'alegra' las noches con sus mensajes de megafonía y una iluminación digna de un parque de atracciones. Ni tanto ni tan calvo».

Paseo de Bizkaia

Escribe Nora Aldasoro: «El jueves en el paseo de Bizkaia vi caer grandes ramas con peligro para viandantes, bicis y coches. Este peligro se extendió al parque de Araba, donde había ramas también de gran tamaño caídas dentro del parque y de la acera. Al mismo tiempo, comprobé que en la acera del lado del Urumea había gran cantidad de hojas secas obstruyendo las bocas de salida del agua hacía el propio río. Hace años que esto no ocurría. La manera de retirar actualmente las hojas con esa especie de sopladoras lo único que hace es amontonarlas. Es hora de que los responsables se pasen por este paseo y vean el problema para arreglarlo, antes de que tengamos un verdadero susto. Se ha pedido por activa y por pasiva el podar los altos plataneros y no se ha hecho. También es urgente otra forma de limpieza de las hojas que las retire realmente, dejando esas máquinas que lo único que hacen es contaminar con sus gases y con sus ruidos».

Presupuestos participativos

Denuncia Aitor: «Después de recoger casi 1.000 propuestas ciudadanas para los presupuestos participativos, ya se ha encargado el Ayuntamiento de que solo 123 pasen a la fase de votación, no vaya ser que los ciudadanos votemos mal y salga lo que no tiene que salir. ¿Qué concepto tiene este Ayuntamiento de democracia participativa? Por supuesto, la mayoría de las propuestas rechazadas están en el área de movilidad. Cosas tan simples como un aparcabicis han quedado descartadas por motivos supuestamente técnicos, a pesar de que en otras ediciones sí tenían cabida. Y casi todas las propuestas de calles peatonales o bidegorris también descartadas, porque es necesario hacer un análisis de impacto previo. ¿Qué análisis de impacto se ha hecho para construir el GOe o el pinchazo de Marrutxipi? ¿O es que acaso los análisis de impacto solo se tienen que hacer cuando la propuesta es ciudadana y no cuando viene de Alcaldía? A ver si tanto estudio y tanto análisis son solamente excusas para retrasar lo que no le gusta al alcalde».

Mantulene

Escribe J.I.M.: «Gracias por la limpieza que han hecho en la la calle Mantulene. Han limpiado las hojas y las semillas de los árboles liquidambar, donde el jueves se rompieron muchas ramas de distintos árboles».