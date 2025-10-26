Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Sebastián García: «Los baños públicos que hay en la plaza José María Sert, del barrio del Antiguo, se encuentran muy sucios y desprenden un fuerte olor a orina. Sinceramente, parece que no los limpian desde hace meses. Solicito desde aquí al Ayuntamiento que, por favor, los limpien más a menudo. Los vecinos no nos merecemos esto. Gracias».

Sirimiri: Baños sucios y con mal olor en José María Sert

DV

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:11

Denuncia Yone Rentería : «No basta con reconocer, una vez más tarde y mal, que la estación se ha quedado pequeña. Nació pequeña, insalubre y ... sin ningún tipo de vigilancia. Es un auténtico agujero y da auténtica pena y miedo según a qué horas tener que coger el bus. No basta con poner parches. Y si se ponen como es el caso de cambiar el bar de sitio... no se olviden que la estación no se ventila y está realmente asquerosa. Ningún viajero se merece esa situación. Y tampoco se olviden de la vigilancia. Todos lo agradeceremos. Los ocho primeros meses de 2025 pasaron 1.772.312 personas por la estación, tal y como publicó DV. Y de paso recordarles que la nueva estación de Renfe nos 'alegra' las noches con sus mensajes de megafonía y una iluminación digna de un parque de atracciones. Ni tanto ni tan calvo».

