Sirimiri: Askatuak celebra su 50 aniversario

Playa de vías

Escribe Koro Aranburu: «Erdian Bizi propone trasladar las paradas de bus de la plaza Gipuzkoa a la playa de vías para ... que en el paseo de los Fueros los vecinos no tengan al lado los autobuses. Mi pregunta va dirigida a esa asociación y a los vecinos de Fueros, ¿por qué nosotros que vivimos en el paseo de Errondo, José María Salaberria y Autonomía tenemos que tener esa parada que ustedes no quieren? Somos muchos más vecinos, llevamos siete años soportando las obras del metro, hemos visto cómo el barrio está deteriorado y hecho un desastre, cómo hemos perdido más de 1.000 árboles que han sido talados, como se implantó el Aterpe hace quince años diciendo que sería algo temporal que pasaría por los distintos barrios, hemos visto desbrozar dos montes por la construcción del metro, el barrio de Morlans y el nuevo San Bartolomé. Por favor, no nos hablen de molestias que no hay barrio en Donostia que tenga la carga que tiene Amara, que soporta todos los marrones que otros no quieren. Pido a la asociación de vecinos de Amara Zaharra y Amara Centro que se oponga a esta nueva tomadura de pelo y nos convoque a los vecinos a manifestarnos».

Apertura del GOe

Opina K. Arrue: «El lunes se inauguró el GOe. Para ello, se ha destruido la única zona verde urbana que quedaba en Gros, derrochando millones de dinero público con destino a una institución privada. Mucho de todo esto ya se ha comentado, pero creo necesario recordarlo ya que se ha llevado a cabo sin permitir una participación ciudadana real, participación muy común en países de Europa del Norte para proyectos que implican un cambio importante en el lugar donde se llevan a cabo, como es el caso. Señores gestores, ¿han oído hablar de la protección de las zonas verdes y de los beneficios que conllevan? ¿Han oído hablar del neurourbanismo? Señores políticos, únicamente si permiten ustedes, con total transparencia, la participación de los ciudadanos sobre las cuestiones que afectan directamente a su calidad de vida se logrará una disminución de los estresores urbanos como pueden ser el tráfico rodado o el aislamiento y sobre todo se conseguirá un aumento de la cohesión social y el bienestar. Nuestra ciudad se está vendiendo al mejor postor. Pobre Donostia».

Perros en las playas

Apunta J. D. Robles: «Estoy de acuerdo con María. Me parece antihigiénico que en virtud 'de la compatibilidad de la convivencia ciudadana' los perros depositen sus necesidades en nuestras playas durante un período de tiempo que todavía utilizamos los ciudadanos en verano (ya nos cuesta soportarlo a la gran mayoría durante todo el año). Al margen del riesgo que supone el hecho de que convivamos con tales 'necesidades' (no solo sólidas) y por mucho que al finalizar el horario de convivencia animal se limpien minuciosa y específicamente las playas de dichos gérmenes. Seamos sinceros, ni nuestras playas son las más limpias en cualquier época del año ni su mantenimiento el más ejemplar».

Viviendas en alquiler

Expone J. M. Mitxelena: «Los propietarios que tienen dos viviendas, una en la que viven y otra para alquilar, no lo están haciendo porque no se está garantizando el cobro de la renta ni que la vivienda se les devuelva en buen estado. Y si tienen que meter un pleito de desahucio por falta de pago, el juzgado tarda mucho tiempo en resolverlo. Así que si el Ayuntamiento quiere contribuir a que los propietarios de una segunda vivienda (la mayoría jubilados o viudas con una pensión mínima) la saquen al alquiler, tendrán que garantizarles el pago de la renta y que terminado el contrato se devuelva en perfectas condiciones. De lo contrario, nadie va a querer alquilar».