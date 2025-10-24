Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Salón de Plenos del consistorio acogió ayer un acto institucional con motivo del 50 aniversario del Askatuak de baloncesto, en el que se rindió homenaje a personas que han sido importantes en la historia del club. Andoni Huegun y Berta Springer recibieron la insignia de oro y brillantes y José María Zumalde, Rafael Albistur y Ramón Urain, la de oro. Iván Montero

Sirimiri: Askatuak celebra su 50 aniversario

Jornada revuelta y no solo por el viento, ya que las temperaturas cayeron a medida que avanzaban las horas

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:53

Playa de vías

Escribe Koro Aranburu: «Erdian Bizi propone trasladar las paradas de bus de la plaza Gipuzkoa a la playa de vías para ... que en el paseo de los Fueros los vecinos no tengan al lado los autobuses. Mi pregunta va dirigida a esa asociación y a los vecinos de Fueros, ¿por qué nosotros que vivimos en el paseo de Errondo, José María Salaberria y Autonomía tenemos que tener esa parada que ustedes no quieren? Somos muchos más vecinos, llevamos siete años soportando las obras del metro, hemos visto cómo el barrio está deteriorado y hecho un desastre, cómo hemos perdido más de 1.000 árboles que han sido talados, como se implantó el Aterpe hace quince años diciendo que sería algo temporal que pasaría por los distintos barrios, hemos visto desbrozar dos montes por la construcción del metro, el barrio de Morlans y el nuevo San Bartolomé. Por favor, no nos hablen de molestias que no hay barrio en Donostia que tenga la carga que tiene Amara, que soporta todos los marrones que otros no quieren. Pido a la asociación de vecinos de Amara Zaharra y Amara Centro que se oponga a esta nueva tomadura de pelo y nos convoque a los vecinos a manifestarnos».

