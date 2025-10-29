Sigue en directo la elección de Jon Insausti como alcalde de Donostia

El Ayuntamiento de San Sebastián celebra esta mañana un pleno extraordinario para elegir a Jon Insausti como nuevo alcalde de la ciudad (11.30 horas). El jeltzale será elegido con el apoyo del PNV y PSE como candidato propuesto por el grupo más votado en las elecciones municipales de 2023. Además, en la sesión también tomarán posesión de sus cargos como nuevos concejales Tomás Pascua (PP) e Idoia Gracia para sustituir a Jorge Mota y Eneko Goia. Después, se elegirá al nuevo alcalde en votación secreta, con papeleta y urna.

11:32 El primero será Tomás Pascua, del PP. Jura su cargo y procede a ocupar su asiento 11:31 Toma la palabra Arzallus y empieza el primer punto: la toma de posesión de los nuevos concejales 11:31 Arranca el pleno Empieza la sesión extraordinaria para elegir a Insausti nuevo alcalde de Donostia Enlace copiado 11:27 A punto de empezar el pleno Toman ya asiento los primeros concejales Enlace copiado 11:27 Comenzará así la etapa de Jon Insausti como alcalde de Donostia. Será el séptimo alcalde de San Sebastián de la democracia 11:24 Tras la intervención de Insausti, llegará el momento más esperado: el traspaso de la makila al ya nuevo alcalde. Será Eneko Goia el que le ceda el bastón de mando a Jon Insausti. Sin duda, la foto más esperada del día 11:23 Después, todos los grupos municipales tendrán posibilidad de intervenir en el pleno como máximo durante cinco minutos 11:23 Tras el recuento de los votos, Insausti será nombrado alcalde. El jeltzale recibirá el apoyo del PNV y del PSE. 11:22 Después se llevará a cabo la votación del nuevo alcalde. Será una votación secreta, con urna y papeletas 11:19 En primer lugar, Nekane Arzallus, alcaldesa accidental desde que Eneko Goia dejó la alcaldía el pasado 16 de octubre, renunciará al cargo. Después preguntará al candidato Insausti si se postula a la Alcaldía. La respuesta evidentemente será afirmativa 11:12 Después, comenzará la elección del nuevo alcalde. Primero se preguntará a los distintos grupos municipales si van a presentar candidato o candidata a la Alcaldía. Ninguno lo hará y por lo tanto Jon Insausti (PNV) será el único candidato 11:10 Se trata de Tomás Pascua, que sustituirá al edil del PP Jorge Mota, quien renunció el mismo día que Goia, e Idoia Gracia, que entra a formar parte del grupo municipal del PNV en sustitución del alcalde saliente Eneko Goia 11:10 En el pleno de hoy no solo se nombrará a Insausti alcalde, también tomarán posesión de su cargo dos nuevos concejales. De hecho, la sesión comenzará precisamente con estos dos nombramientos 11:00 Egun on! Buenos días! En media hora comienza el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de San Sebastián en el que se elegirá a Jon Insausti como nuevo alcalde