«Siete temas para provocar a quien escucha. Porque hay rock, blues y flamenco»

Metal Euskadi', la nobilísima y muy transitada página de los 'supporters', los iniciados, los hechizados por la Basque Metal Music, define asi a la banda ... Mind Trap: 'Hard Rock, Metal. Aberraciones armónicas, fusión de estilos, gamberradas musicales. Rock de narcótica base psicodélica'. Para paladear todo eso quedamos con Juan Arrúe, uno de los grandes, los más traqueteados, los mejor curtidos bateristas de nuestros alrededores. Quedamos dentro del Kiskurra. Media hora antes del obligado desalojo hacia la terraza exterior.

– Siete temas, siete pecados, cuatro músicos y mucha gente que nombrar. ¿Empezamos? Mind Trap sois...

– Gorka Jon Calero Queiruga. De Trintxerpe. Si (h)ojeas la 'Encyclopaedia Metallum...'

«El sustrato siempre es el rock pero somos capaces de somatizar toda clase de músicas. De las que te reconfortan y de esas donde has de darlo todo»

– De continuo. Sus 'Metal Archives' resultan siempre una fuente de sabiduría hardmetalera.

– Descubrirás que su guitarra también se escucha en AOD, ese grupo que tiene a Barrene en la batería y a Pirata como vocalista.

– No es mala tarjeta de presentación. Siendo además como es, compositor y letrista.

– Dani Usandizaga es el bajista. Marta Olea, nuestra cantante. Ella ha escrito la letra del tema 'Tu condena'. Yo vengo del jazz...

– Claro, eres referente total. Pero no solo del jazz. En alguna página publicada por ese estudio de grabación tan fetén, Txabolo Records, se recuerda que has tocado pop, rumba y mucho más.

– Es verdad pero mi encontronazo con el metal ha sido una experiencia brutal, carga de nuevas sensaciones rítmicas. Nuevas, potentes, flipantes...

– ¿Tanto?

– Sí. Subes a ritmos velocísimos, tienes que darlo todo. En busca de la máxima efectividad, tu concentración ha de ser plena. En el metal la batería debe hacer mucho más que llevar el ritmo con los palillos y si llega el caso, crear un colchón de fondo con las cajas. Aquí has de marcar los apoyos y un ritmo muy concreto.

– Antes de que el virus se (nos) llevase tantas cosas por delante os juntabais y ensayabais en la Escuela de Música de Atotxa.

– Así era, sí. A cambio nos pedían hacer algún bolo, dar un conciertillo de vez en cuando. Nos hemos presentado como Mind Trap en La Paz, Lasarte, Urnieta, Lezo. Hemos llegado a Barakaldo. Gorka se mueve bien en los terrenos de la cultura del rock, la sala Mogambo, la de la calle Azkuene...

– Otro referente absoluto

– Es su territorio natural así que todo marchaba bien hasta marzo de 2020. De hecho, oficialmente, no se puede ensayar en los locales si no es para preparar un concierto ya apalabrado.

– De una manera o de otra, os las habéis apañado y vuestro 'Nonetheless' ya se ha materializado, ya se escucha y ya se comenta por las redes. Habéis implicado a un puñado de gente interesante en la producción...

– Grabamos y masterizamos en los United Music & Design Studios, con la gran ayuda de Unai Iglesias. La maquetación es un buen trabajo de Ekaitz Tejedor.

– ¡Le conozco! Recuerdo su portada para un glosario de términos en euskara relacionados con el diseño gráfico, la impresión y otras artes. Es fanzineroso y muchas cosas más.

– El arte del álbum lo firma Santi Bosch, de la Asociación Artítica de Gipuzkoa.

– Grabador, retratista, escultor. Según una buena página musical virtual, 'Keep the Flame', su carátula y su interior resultan 'picassianas'. En cuanto a vuestros temas, hacen suya vuestra idea de que en el disco hay...

– ...Una base de rock, pero sin un estilo fijo definido. Tanto que el disco abarca blues ymetal y llega al flamenco y a algo de jazz.

– Todo empieza con 'Back to the City' y acaba con 'Zazpi pekatu'.

– Nos apetecía experimentar. Y nos apetece provocar. Habrá puristas a quienes nuestras opciones, nuestras mezclas, les parezcan escandalosas. Nada que objetar. Del rock progresivo al metal; hacia donde, yo personalmente, voy dirigiéndome guiado por el bajo de Dani. Buenos amigos nos dicen que el primer tema nos ha quedado hasta sesentero, con un arranque de guitarra tremendo y un tono jazzero interesante.

– Del segundo tema, 'Twist Metal', aseguran haber descubierto cambios de ritmos muy bien sostenidos, poderosos riffs y ese ambiente de heavyrock que a casi ninguno de los nuestros puede disgustarle (nos)

– Y ya vamos por la tercera pieza, 'Still raining'. Es melódica. Pegadiza. Tarareable. Y, sin embargo, tiene un comienzo más que cañero. Luego llega 'See You in Heaven'. Dicen que es la más comercial. Con un punto de blues. Como lo tendrá 'Diva'. Me gusta hacer blues. Como otros músicos, somatizo aquello que toco. Experimento sensaciones realmente kinestésicas; algo se mueve en mi interior. El blues me relaja.

– 'Tu condena' es el ya famoso tema aflamencado. Os exige una concentración máxima para que todo suene al unísono.

– Así es. Acabamos con 'Zazpi pekatu', que arranca con un fondo difuminado y luego tiende a un bajo y guitarra muy animados.

– Yo diría que siete veces hemos pecado. Bien a gusto.

– Kinestésicamente, sí.