Los Servicios Sociales prestan ya asistencia a casi una de cada cuatro familias donostiarras

La demanda de Servicios Sociales sigue al alza y ya son casi una de cada cuatro las familias atendidas por el Ayuntamiento. Según la memoria ... anual de Acción Social, que acaba de publicarse, las solicitudes de asistencia repuntaron el pasado año cerca de un 2%, con un total de 18.151 hogares beneficiados. De ellos, 4.574 acudía por primera vez a uno de los ocho centros repartidos por la ciudad.

Por barrios, Gros-Egia (3.319 unidades de convivencia, un 18,29% de las atendidas en el municipio), Amara (2.386, 13,15%) y Antiguo (2.380, 13,11%) concentran prácticamente la mitad de las necesidades detectadas. Les siguen Larratxo-Altza (2.139 familias, 11,78%), Riberas-Loiola-Martutene (2.039, 11,23%), Intxaurrondo (1.615, 8,90%), Parte Vieja-Centro (1.513, 8,34%) y Bidebieta-Herrera (1.043, 5,75%). Por su parte, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) de Easo atendió a 1.717 familias, un 9,46% del total.

En cuanto a las unidades convivenciales asistidas por primera vez, el mapa no sufre grandes variaciones. Así, Gros-Egia se mantiene en cabeza con 757 familias (16,55% del total), con el Antiguo en segundo lugar en este caso (628, 13,73%) y Amara en tercero (559, 12,22%). Estos tres centros aglutinan a más del 40% de los nuevos demandantes.

La lista de completa con Larratxo-Altza (471 familias, 10,30%), Riberas-Loiola-Martutene (410, 8,96%), Parte Vieja-Centro (349, 7,63%), Intxaurrondo (300, 6,56%) y Bidebieta-Herrera (222, 4,85%). El SMUS es la principal puerta de entrada para los nuevos demandantes de ayuda, con 878 unidades familiares y un 19,20% del total. Respecto a 2023, la cifra de primeros solicitantes se incrementa un 1,35%.

El tipo de recursos demandados sí ha experimentado notables cambios en el balance interanual. Por ejemplo, en el área de inserción, el servicio de alimentación a personas sin hogar cae un 43%, mientras que las solicitudes para el centro de día foral para la inclusión social se han disparado un 87%.

En el capítulo de personas mayores y discapacidad, los recursos para discapacidad (residencias, centros de día, estancias temporales) crecen un 20,7%. Por contra, las peticiones referidas al programa Sendian de apoyo a personas cuidadoras retroceden un 36% y la demanda de plazas de alojamiento para mayores de competencia municipal, un 15,6%.

Acompañamiento a mujeres

En el área de infancia y familia, las solicitudes de acompañamiento a mujeres se desploman un 58%, mientras que las de asistencia psicológica y jurídica se elevan un 19,2%. Por último, en el capítulo de acción comunitaria, la demanda del banco de alimentos cae un 37,3% y la de acompañamiento social (educadores) se dispara un 26,9%.

La evolución desde 2017 refleja una subida sostenida del número de familias atendidas por los Servicios Sociales, con la única excepción de 2021, cuando dibujó una leve curva a la baja tras el boom de la pandemia. En estos últimos ocho años se ha pasado de 14.600 hogares que necesitaron ayuda a los 18.151 de 2024, es decir, un 24,3% más.

La concejala de Acción Social, Mariaje Idoeta (PNV), destaca el trabajo que realiza su departamento, una labor «cuya misión fundamental es ayudar a que la ciudadanía acceda al pleno disfrute de los derechos sociales reconocidos por la legislación vigente, proteger a quienes por diferentes razones no puedan defender sus intereses plenamente, denunciar en su caso la vulneración de derechos hacia las personas y proponer la creación de programas, servicios y recursos que den respuesta a necesidades sociales detectadas, así como aquellas que tengan carácter preventivo».