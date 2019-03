SENTADO Y EN LA BAHÍA

Empezamos la legislatura en el Urumea, de la mano de Hansel Cereza, y la clausuramos en la Concha, succionada por un hidroavión. Con La Concha me pasa como con las reproducciones del 'Guernica': las tengo tan vistas que tendría que volver a nacer para apreciarlas. El desgaste de lo cotidiano, supongo. Elegida en un extraño concurso como una de las mejores playas del mundo, sólo queda celebrarlo y dar por supuesto que los votantes han tenido la oportunidad de conocer todas las demás. En el fondo, late la sospecha de que quienes realmente conocen las mejores playas se cuidan mucho de manifestarse en público y prefieren guardarse el secreto para sí, no vayan a reventar el enclave. Cuando contemplo La Concha sólo veo La Concha y si quiero admirarme de nuevo debo recurrir a los detalles. Por ejemplo: el Pico del Loro sí que me parece unos de los mejores picos de loro del mundo. Por el contrario, en la bahía de Pasaia aún conservo la capacidad hipnótica. La de La Concha reúne los prodigios de la naturaleza; la de Pasaia, las imperfectas construcciones humanas. La primera es el paso del tiempo y la segunda, el de la historia. Así las cosas, es obligado saludar el fenomenal nuevo mirador de Oleta, con vistas a las estribaciones de la bahía pasaitarra. Lo cual no evitará que la Donostia indomable siga mirándose el mismo ombligo de todos cuantos dispone. «Es que vivimos de espaldas al río», decía la Capitalidad Cultural. Da igual. Esto es como atarle la mano izquierda a un zurdo para que escriba con la derecha: estéril.