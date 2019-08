Semana Grande de San Sebastián 2019: Programa completo Consulta el programa íntegro de las fiestas de Semana Grande de San Sebastián 2019 Miércoles, 7 agosto 2019, 14:11

Llega un año más la Semana Grande de San Sebastían con un programa repleto de actividades para todas las edades y en el que el deporte y la música son los grandes protagonistas. San Sebastián vive la semana más especial del verano volcada en sus fiestas, que cada día culmina con la exhibición del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales. y los conciertos en la explanada de Sagüés, en las terrazas del Kursaal o en la zona del puerto. Las fiestas de este año cuentan con 30 espacios festivos, 491 actividades, 101 espectáculos musicales, 7 teatros de calle y 30 actividades deportivas.

Junto a la playa de La Zurriola actuarán nombres tan conocidos como Carlos Tarque (sábado 10), Esne Beltza (domingo 11), Hombres G (lunes 12), Lola Índigo (martes 13), Sole Giménez (miércoles 14), Álex Ubago (jueves 15), Bebe (viernes 16) y Macaco (sábado 17). Además, en las terrazas del Kursaal estarán, entre otros, Yo Ciervo (sábado 10) o Jin Beans (domingo 11).

También está muy presente la música en el programa preparado por Los Piratas, con conciertos Iker Lauroba, The Lizards, Xavi Sarrià, Ze Esatek!, Skabidean & The Blck Birds, Liher o The Baboon Show. Aunque sin duda la actividad más conocida y vistosa será una vez más el abordaje pirata (el lunes 12) con cientos de embarcaciones surcando la bahía donostiarra. [Consulta el programa completo de Los Piratas]

Pero sin duda los fuegos artificiales son el acto más masivo de la Aste Nagusia de Donostia. Cada noche prestigiosas casas pirotécnicas mostrarán sus mejores creaciones desde dos puntos de la bahía, el tradicional de Alderdi Eder y esta vez además desde la plataforma instalada sobre el agua. El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales llega a su 56 edición y contará con la participación de:

- Pirotecnia Valencia (10 de agosto)

- Ciel en Fête, Francia (11 de agosto)

- Scarsella, Italia (12 de agosto)

- Pirotecnia Vulcano de Madrid (13 de agosto)

- Pirotecnia Gironina de Valencia (14 de agosto)

- Ip Innovative (15 de agosto)

- Hermanos Caballer Pirotécnicos desde Castellón (16 de agosto)

- Pirotecnia Ricasa de Valencia (17 de agosto), serán los encargados de despedir la Semana Grande con un espectáculo piromusical.

Fiesta hindú y otras novedades

Una de las principales novedades del programa de Semana Grande 2019 es un nuevo evento dirigido al público joven, el 'Holi Fest'. Se trata de una fiesta típica de India que tiene un objetivo claro: mancharse de colores vivos. Estará dirigido a los jóvenes y comenzará una vez lanzado el cañonazo el 10 de agosto a las 19.20 horas en el Boulevard.

El 15 de agosto tendrá lugar el 'Mercadabadillo' en las terrazas del Kursaal, un mercadillo de segunda mano en el que habrá puestos de ropa, discos, libros, artesanía y demás. Asimismo, los gigantes de Irun visitarán a los de Donostia a las 12.30.

El 16 de agosto se organizará una callejonada mariachi por las calles del barrio de Gros y, por la noche, a partir de las 23.30 horas, ofrecerán su espectáculo en la Plaza de Cataluña. Por último y como despedida de la Semana Grande festiva, se ha programado la exhibición de 'Los 5 Bilbaínos' que nos harán disfrutar de sus 'bilbainadas' a las 23.30 horas en la misma plaza.

Como ya es tradición, la Semana Grande seguirá contando con actividades deportivas y feriales, así como con una noria en Alderdi Eder, la cual ya fue instalada el pasado año.

Las ferias

Este año las ferias del Paseo Nuevo cuentan con dos atracciones mecánicas novedosas: el Super Mega Bross y el Gigant Maxx. Ambas, debido al reducido número de personas que pueden realizar su experiencia simultaneamente, tendrán precios más elevados que el resto de la feria, 4 y 4,5 euros respectivamente. El precio reducido de estas atracciones los días 9 y 19 de agosto sera de 2,5 euros. El resto de atracciones tendrá un precio no superior a 3,5 euros. Los días populares (9 y 19 de agosto) el precio será de 2 euros.

El ferial dirigido al público infantil está ubicado en la zona del Koldo Mitxelena, con dos atracciones novedosas: Scalextric y Crazy Jump, la Plaza Cataluña y la Plaza Easo. El precio máximo de un viaje en estas atracciones será de 2,5 euros, existiendo la posibilidad de adquirir abonos de 6 viajes por 12 euros. El precio de los días populares (9, 19 y 25 de agosto) será de 1,5 euros. Las ferias infantiles permanecerán instaladas en los lugares indicados entre el 9 y el 25 de agosto.