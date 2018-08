Raíces para volar Iseo & Dodosound son habituales de Donostia. El escenario de Sagüés en ningún caso les quedó grande, y se despidieron de la muchachada que conocía al dedillo sus canciones con la promesa de volver pronto. / ARIZMENDI JUAN G. ANDRÉS CRÍTICA Jueves, 16 agosto 2018, 08:18

Varias nubes desperdigadas convivían en armonía junto a constelaciones centelleantes. El mercurio marcaba 21 grados, la temperatura ideal para una medianoche de verano. En la explanada de Sagüés casi podía cortarse el aromático humo del cannabis, ese incienso que desde tiempos inmemoriales anima los saraos rastafaris. De los altavoces brotaba el 'Quizás, quizás, quizás' de Nat King Cole en versión del difunto Laurel Aitken, padrino del ska. La velada prometía.

De súbito, una sombra coronada por una gorra se encaramó a la mesa de sonido y empezó a disparar las bases de una zarabanda -¿Purcell o Haendel?- escoltado por la imponente sección de vientos: dos saxos y otras tantas trompetas. Entonces la penumbra se esfumó y la luz se hizo para recibir a una saltarina zagala que en su morral portaba toneladas de buen rollo y un repertorio irresistible.

Iseo & Dodosound son habituales de Donostia. En octubre del año pasado, por ejemplo, el dúo navarro encabezó una de las tres jornadas del Donostikluba Festibala unos meses después de participar en el Día de la Música y de visitar La Flamenka de Donostiako Piratak. El martes regresaron a la Aste Nagusia pero actuaron en un escenario, el de Sagüés, que en ningún caso les quedó grande y al que asistió una amplísima muchachada que conocía al dedillo todas sus canciones.

La primera, 'Roots In The Air', describe a las claras la esencia de un grupo que se apoya en las raíces del reggae y el dub para volar libre. En temas como 'Microphone', 'Frozen', 'Lost City' o 'Flower on the Desert', dedicada a la amplia mayoría de mujeres que nutrían la audiencia, Leire Villanueva (Iseo) y Alberto Iriarte (Dodosound) rejuvenecen el género con gran desparpajo, creatividad y humor. A la sugestiva voz de la cantante se unen los vientos de The Mousehunters, que aportan un toque orgánico al conjunto, aunque también brillan en el formato austero de 'sound system' que utilizaron en 'Freedom' y 'Zombies', que concluyó con un solo jazzy de trompeta.

Los cuatro 'cazarratones' volvieron a escena para insuflar aire a 'No Pain' y a 'Dame', el debut del dúo en castellano, idioma en el que también suenan estupendos. El picante single es su primera publicación desde el lanzamiento de su segundo álbum en 2017 y aunque sólo lleva dos meses en circulación, el público coreó hasta el último verso: «Quiero probar de eso / Dame, dame, dame de eso / Dame, qué rico, qué bueno». Con la incógnita de saber si el tercer disco de los navarros cambiará el inglés por el castellano, los aires latinos prevalecieron en el siguiente tema: una versión del maravilloso 'Chan Chan' de Compay Segundo en plan Buenavista Social Dub y a la que Iseo cambió la letra para cantar «...llego a Cueto, voy para Donosti».

El «ska fresquito» de 'We Are Underground' sirvió para abrir el capítulo de agradecimientos a los «cuatro pulmones» del grupo, al «mago» de la gorra encargado de pinchar las bases musicales y a todo el equipo técnico que hizo posible el concierto, así como a algunos músicos presentes entre la muchedumbre como King Consul y Revolutionary Brothers, referentes del reggae en Gipuzkoa. Entonces llegó la sucesión final de 'melocotonazos' -'Digital Shoots', 'Fresh Air' y 'The River'- que confluyeron en la canción que medio Sagüés llevaba pidiendo desde hacía media hora.

Iseo y Dodosound extendieron los brazos como si fueran alas de murciélago y en cuanto susurraron «Everybody knows that you are a vampire» se desató la locura. Aunque no habían dejado de bailar durante hora y media, los asistentes echaron el resto en 'Vampire' y tal fue su insistencia que el sexteto tuvo que regresar para improvisar 'My Art On The Market', un bis que no estaba previsto en el listado de canciones. El olor a 'incienso' se disipó con la marcha de Leire, Alberto y los Mousehunters, que se despidieron con la promesa de regresar pronto.