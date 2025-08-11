Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las cuadrillas de 'piratas' preparan sus embarcaciones en el muelle de San Sebastián.

Ver 29 fotos
Las cuadrillas de 'piratas' preparan sus embarcaciones en el muelle de San Sebastián. F. de la Hera

«Salimos desde el medio y nuestra balsa no es la mejor, pero es perfecta para disfrutar»

Más de 1.500 tripulantes ultiman sus embarcaciones artesanales para lanzarse esta tarde por la rampa del Aquarium y surcar La Concha durante el abordaje pirata de la Aste Nagusia

Leticia Alfonso y Naroa Ascunce

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:18

El puerto de Donostia hierve este lunes de calor, risas y expectación. Entre 1.500 y 1.600 tripulantes afinan los últimos retoques de sus ... embarcaciones artesanales antes de lanzarse a navegar esta tarde en el día más pirata del año: el abordaia de Semana Grande. La salida será a las 17.00 horas desde la rampa del Aquarium, pero ya desde la mañana el muelle está tomado por grupos que martillean, atan y refuerzan con todo tipo de materiales sus balsas: bolsas de aire, cañas de bambú, paneles de madera, flotadores, cinta de carrocero, bridas, cuerdas y cinta americana... Alguno que otro ya ha sufrido un pinchazo inoportuno, pero nada que un buen trozo de cinta no pueda resolver antes de partir hacia La Concha.

