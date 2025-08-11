El puerto de Donostia hierve este lunes de calor, risas y expectación. Entre 1.500 y 1.600 tripulantes afinan los últimos retoques de sus ... embarcaciones artesanales antes de lanzarse a navegar esta tarde en el día más pirata del año: el abordaia de Semana Grande. La salida será a las 17.00 horas desde la rampa del Aquarium, pero ya desde la mañana el muelle está tomado por grupos que martillean, atan y refuerzan con todo tipo de materiales sus balsas: bolsas de aire, cañas de bambú, paneles de madera, flotadores, cinta de carrocero, bridas, cuerdas y cinta americana... Alguno que otro ya ha sufrido un pinchazo inoportuno, pero nada que un buen trozo de cinta no pueda resolver antes de partir hacia La Concha.

Entre los veteranos de la cita está Erica Herrera, una de las ganadoras de la pasada edición. «Fue difícil llegar a la meta. Salimos de las primeras sin quererlo y, al ver la orilla tan cerca, empezamos a remar con lo que teníamos. La barca ya estaba bastante destrozada, pero conseguimos llegar y empezamos a gritar que habíamos ganado», recuerda. Este año, sin embargo, lo ve más complicado. «Salimos desde el medio y nuestra balsa no es la mejor, pero es perfecta para disfrutar y hacer el tonto».

Iker Arrizoleta, de la embarcación 'Mario y los Cones', confiesa que su reto no es menor. «Vamos a ir siete personas en una embarcación formada por seis flotadores y uno de nosotros capitaneando. Es mi tercer año y tenemos muchas ganas, aunque ahora mismo necesitamos cinta americana para terminarlo», cuenta.

El equipo 'Azpiazus' lo forman siete chicas que confían plenamente en sus flotadores. «Es nuestro segundo año y tenemos muchas ganas, además no estamos nada nerviosas», dice Maddi, una de las tripulantes. Irene, en cambio, recuerda entre risas que «el año pasado nos perdimos y tuvimos que nadar hasta la orilla» y teme que no logren llegar todas juntas a la meta.

Itsaso Mendizabal, por su parte, participa por quinto año consecutivo en el abordaje pirata junto a su grupo. «Es más cutre que otros años porque no hemos tenido tiempo: hemos cogido palés de la fábrica de una amiga, flotadores y bridas. Si no sale bien, abordaremos algún barco», bromea.

Para 'Las guerreras' -Celia Jiménez, María López y Nora Blanco, además de «otras dos que están ocultas en la sombra»- esta es la primera travesía de algunas y la segunda de otras. «A mí me da un poco de miedo salir, no quiero que me aplasten, es que hay mucha gente», admite Celia. María planea «intentar salir de las primeras, pero como la gente sea más rápida…». Nora, por su parte, teme que «se suban en nuestra barca», construida con paneles unidos por cinta americana y flotadores encima. Aun así, todas confían en que, de una forma u otra, llegarán a puerto.