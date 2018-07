La Semana Grande de San Sebastián llega con novedades Donostiarras observan el espectáculo pirotécnico que iluminará el cielo todas las noches. Más de 200 propuestas para disfrutar día y noche del 11 al 18 de agosto | Eventos deportivos, baile, música, ferias gastronómicas, talleres de todo tipo y fuegos artificiales configuran el programa de este año ENAR DERQUI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 26 julio 2018, 06:45

Cuenta atrás para que arranque una de las semansa más 'movidas' del año en San Sebastián. Al menos la oficial. Aste Nagusia tiene ya un completo programa de actos preparados para que desde el sábado 11 de agosto hasta el 18 -con algunas actividades previas aparte- no haya excusa para no sumarse a la fiesta. La presentación oficial se realizará mañana viernes, donde los responsables municipales abundarán en los detalles de un extenso cartel de actividades para todos los públicos, pero este periódico avanza ya las principales citas, con los fuegos artificiales o los conciertos como platos fuertes, que incluye el programa al que ha tenido acceso. Talleres, ferias gastronómicas, concursos, música de todos los estilos, competiciones deportivas, juegos infantiles, teatro... No hay espacio para el aburrimiento.

El viernes día 10 habrá un pequeño aperitivo, con una carrera nocturna por Alderdi Eder. Pero la fiesta estallará el sábado día 11. Durante el día comenzarán numerosas actividades, pero será a las 19.00 cuando el Cañonazo inaugure la fiesta, al son del Artillero que cantarán los componentes de Sonikay, Helduak y Asoleus. Esa noche será la primera oportunidad de disfrutar del 55 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, que abrirán los granadinos de Esteban Martin en la bahía de La Concha.

En el programa, un poco de todo. Como otros años, las competiciones deportivas serán numerosas. Los los más pequeños tendrán carreras como la bizikleta festa, talleres o juegos por todos los barrios.

En una cuidad con una cultura gastronómica exquisita, no pueden faltar las ferias y los concursos culinarios. Todos los días estará abierto 'El mercado de productos agrícolas de Euskal Herria' en la calle Loiola. Y en la Zurriola, se abrirá 'Zurriola Street Food', food trucks en las que se podrán degustar platos de diferentes países pensados para disfrutar en la calle. Como todos los años habrá concursos gastronómicos. Uno de ellos estará dedicado únicamente a jóvenes y en él elaborarán platos a partir de productos del país. También se celebrará el tradicional concurso de tortilla de patata, que organiza 'Contigo en la playa' de Teledonosti. Será el lunes a mediodía en el Palacio Miramar.

Los Piratas serán protagonistas el lunes día 13 con el ya tradicional 'Abordaje'. Y para bailar, en cualquier estilo, además de las charangas que llenarán los barrios donostiarras durante el día, pasarán por los diferentes escenarios de la ciudad grupos folk, bailes latinos, flamenco, rock, pop... En Sagüés, la apertura correrá a cargo de Amaia Montero y la clausura de Pau Donés. Pasarán también Zea Mays, Álvaro Soler o Dvicio. A unos metros de distancia, en el Kursaal, a quien se anime a seguir de pie después de los conciertos, las terrazas estarán abierta hasta altas horas de la madrugada, con DJs que pondrán ritmo a la noche.

Los fuegos artificiales, con los hermanos Caballer en liza, seguirán siendo el plato fuerte todas las noches. Después, a correr el toro de fuego, que mantendrá su recorrido habitual. Y para los menos aventureros, la playa de Ondarreta se convertirá en una gran sala de cine al aire libre. con clásicos y con películas como 'Mago de Oz' o 'La la land'.