Los piratas llegando a La Concha tras abordar la bahía. De la Hera

Los piratas invaden las aguas de La Concha

Tras preparar sus balsas por la mañana, los piratas corrieron hacia sus embarcaciones para abordar la playa

Leticia Alfonso

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:42

Más de 1500 jóvenes han abordado la playa de La Concha este lunes por la tarde. Con el habitual frenesí con el que viven los ... piratas este evento, las balsas han ido desembarcando en el arenal tras vivir una de las mayores aventuras de esta Semana Grande: navegar desde el Muelle hasta la playa con sus propias embarcaciones.

