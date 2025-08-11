Los piratas invaden las aguas de La Concha

Más de 1500 jóvenes han abordado la playa de La Concha este lunes por la tarde. Con el habitual frenesí con el que viven los ... piratas este evento, las balsas han ido desembarcando en el arenal tras vivir una de las mayores aventuras de esta Semana Grande: navegar desde el Muelle hasta la playa con sus propias embarcaciones.

La llegada a La Concha ha dejado reacciones de todo tipo. Las celebraciones de los piratas se confundían con los que lloraban el naufragio de su balsa, perdida en el Muelle. Este es el caso de Aimar y Luken, que, tras recuperar la respiración y completamente mojados contaban «hemos perdido la balsa y hemos tenido que llegar aquí nadando». Para otros, la aventura ha sido más difícil de lo esperado, como a Noa Zebelio, de 'Las pottolak', «el recorrido ha sido duro, pero ha estado bien». El abordaje, para muchos el evento por excelencia de la Semana Grande, atrae también a gente de fuera. Sergio Rodenas es de Valencia, y ha venido con su cuadrilla «porque es mi despedida de soltero, lo cierto es que hemos disfrutado el recorrido».

Las balsas con las que se ha abordado La Concha, muchas de ellas hechas trizas o desinfladas, otras perdidas por el camino, habían sido pensadas y construidas por sus dueños la mañana de este lunes. Ya a las 9.30 aparecían en el Muelle los primeros grupos de jóvenes. Armados con celo, palés e hinchables, llegaron dispuestos a crear su embarcación, la que los llevaría victoriosos hasta la arena de la playa. Bajo un sol abrasador, los piratas han estado hasta las 12.30 en la rampa del Aquarium. Martilleaban, ataban y reforzaban con todo tipo de materiales sus naves: bolsas de aire, cañas de bambú, paneles de madera, flotadores, cinta de carrocero, bridas, cuerdas y cinta americana... Algún que otro grupo ha sufrido un pinchazo inoportuno, pero nada que un buen trozo de cinta no pudiera solucionar para dejarlo todo a punto para el abordaje.