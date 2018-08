Parente, una marca global muy vinculada a Donostia

Ditta A. Parente lanzó su primera colección de fuegos artificiales en el Concurso Internacional de San Sebastián el 12 de septiembre de 1964. Era la segunda edición de un certamen que no comenzó a celebrarse en agosto hasta la tercera. La firma, por lo tanto, forma parte de la historia del concurso, y desde aquella primera intervención no ha habido década que no haya contado con la participación de Parente, que esta noche visita la Concha por decimotercera vez.

Su última participación se remonta a 2015, cuando ganó la Concha de Plata. De hecho, ha quedado en segundo lugar en muchas ocasiones, resistiéndosele la Concha de Oro hasta que por fin, en 2008, la consiguió.

En estas cinco décadas, Parente, fundada a finales del siglo XIX en el sur, que Antonio Parente traslado a mediados del XX a la ciudad de Melara, en el Véneto, ha cambiado hasta de nombre. Hace años que se convirtió en Parente Fireworks, en consonancia con su dimensión internacional y su carácter de operador pirotécnico global que tan pronto gana la 'champions' de los fuegos en Vietnam como consigue un récord Guinness en Kuwait, clausura una expo o abre unos Juegos Olímpicos.

Parente mantiene el carácter familiar en el sentido de que la pasión por los fuegos artificiales se sigue transmitiendo de generación en generación, y sigue a cargo de la misma familia. A San Sebastián ha venido, de hecho, su director general desde 1994, Claudio Parente.

Sin embargo, la competitiva pirotecnia italiana, que en todas sus participaciones ha dado que hablar, es una gran empresa que se encuentra, tanto por los espectáculos que diseña como por su posición en el mercado de material pirotécnico, entre las líderes mundiales del sector.