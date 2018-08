El día del orgullo rockero El pasado domingo Rubén González, Aiora Renteria, Asier Basabe y Piti Imaz protagonizaron una auténtica exhibición de rock en la que presentaron 'Harro' (2016), el octavo disco de Zea Mays en una trayectoria que supera ya los 20 años / ARIZMENDI Crítica JUAN G. ANDRÉS Martes, 14 agosto 2018, 07:23

Conciertazo. Así podría resumirse, en honor a la verdad, la función que Zea Mays protagonizó el domingo en la Aste Nagusia. Con más de dos décadas a sus espaldas, el grupo vizcaíno impartió una magistral lección de rock y ayudó a dignificar ese 'cajón de-sastre' que son las actuaciones de Sagüés; este año, además, sólo han incluido en su programa a una banda íntegramente euskaldun, ya que Vendetta cantan en castellano y en euskera.

La lluvia que cayó durante los fuegos artificiales refrescó el ambiente en la explanada de Gros, mucho menos concurrida que la víspera con Amaia Montero. Quince minutos antes de medianoche, la chavalería ocupó las primeras filas y aplaudió a rabiar cuando Aiora Renteria y sus chicos irrumpieron en el escenario. «Aupa, gabon! Zea Mays gara!», saludó la cantante antes de que Asier Basabe gritara «Egurre!!!» y comenzara a aporrear los parches para introducir 'Amiltzen ez den bat'. El arranque estuvo presidido por las canciones de 'Harro' (2016), un octavo disco producido, como el anterior, por el londinense Dave M. Allen, conocido por sus trabajos para The Cure, Depeche Mode y Neneh Cherry, entre otros artistas de renombre internacional.

Tanto en el primer tema como en 'Sutan' y muchos otros se advirtió ese gusto de Zea Mays por mezclar el rock de alto octanaje con un pop tan bailable que hace que resulte imposible no mover el trasero. También pueden resultar crudos cuando incluyen riffs pseudo-metaleros como los que abrieron 'Eguzkira beti' o emocionar hasta la médula con piezas como 'Barrutik', en la que Aiora hizo absolutamente lo que quiso con su proverbial chorro de voz.

A nadie se le escapa que buena parte del éxito de Zea Mays reside en las cuerdas vocales de su líder, cuyo poderío tiene escasos equivalentes en Euskal Herria. Fue un espectáculo admirar con qué torrencial vigor interpretó una de las gemas más antiguas del grupo, 'Elektrizitatea', tras las que pareció emocionada y exhausta, como si se hubiera vaciado por dentro.

Fieles a su habitual juego de intensidades, pisaron el acelerador en 'Dena', en cuya parte central liberaron una tempestad ruidista. Tras 'Besterik ez naiz', la guitarra de Piti Imaz anunció la llegada del éxito de éxitos, 'Negua joan da ta', la canción que en 2010 marcó un antes y un después en la popularidad de un grupo que, hoy día, es uno de los que más seguidores mueve en la escena vasca. En mitad de un aguacero de confeti -la única lluvia que cayó durante la velada-, los cientos de espectadores reunidos en Sagüés fundieron sus voces en un orfeón que cantó la letra al unísono como si de un karaoke multitudinario se tratara.

En el ecuador de 'Bi bihotz, bi ero', la vocalista sorprendió al transmutarse en Alex Kapranos para entregar una rauda versión 'Do You Want To', el hit de Franz Ferdinand que les quedó de lo más resultón. En la recta final sonaron 'Oihu', 'Eztarritik alura' y 'Enbata', un resplandeciente pildorazo con trazas de power pop tras el que se esfumaron del escenario. Sin embargo, cuando alguien salió a recargar los morteros de confeti el público dio por hecho que los de Rekalde regresarían.

Y así fue. Primero Aiora cantó 'Zu' junto a Piti en el momento más intimista de la noche y después el resto de la banda se incorporó para tocar 'Gaur' e 'Ihes', que desembocó en una jam tremebunda en la que el bajo de Rubén González hizo vibrar hasta el último grano de arena de la Zurriola. Precisamente, prosiguieron con 'Hondarretik Ondarroara' y culminaron con 'Kukutza III', el conocido homenaje al gaztetxe bilbaíno rematado en plan incendiario por los raperos de Revolta Permanent, que allanaron el escenario disparando rimas por doquier. Y así, entre decibelios, himnos rockeros y serpentinas de colores, terminó la exhibición de Zea Mays, que posee energía y motivos de sobra para reivindicar el 'orgullo' que da título a su último álbum.