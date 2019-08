Marta Alustiza Arnoldo: «Hay clientes que se nos enfadan si retiramos su helado de siempre» Marta, cuarta generación de la heladería Arnoldo, sabe que «los sabores de toda la vida son los que más se venden». / USOZ MIKEL G. GURPEGUI Domingo, 11 agosto 2019, 10:03

No recuerda cuándo, sería de niña, vio por última vez los fuegos artificiales. Los escucha pero, mientras se disparan, Marta Alustiza siempre está dentro de su histórica heladería Arnoldo, aprovechando el breve momento de tranquilidad para ponerlo todo a punto y que nadie se quede sin su helado preferido de esa multitud que ya vuelve.

- Recuérdenos el árbol genealógico de los Arnoldo. Quienes vinieron de Italia y abrieron heladería aquí fueron sus bisabuelos.

- Sí, Giovanni Arnoldo y Elisa de Cesero. Fue en 1935, primero en Ondarreta y luego en la calle Miramar. Siguió el negocio mi abuelo Livio, que en 1948 ya lo instaló en el número 2 de la calle Garibai, donde continuó, con mi madre Mari Linda al frente y ahora con la cuarta generación, mi hermana Mónica, mi marido David y yo.

CUATRO CLÁSICOSEL HELADO, DE... Pistacho y crema rusa LOS FUEGOS, DESDE... «¡Nunca los puedo ver! Oigo su ruido desde la heladería» SU MEJOR MOMENTO DE LA SEMANA GRANDE... «La última noche, cuando cerramos y nos juntamos todos» Y EL PEOR MOMENTO... «El primer día, hasta que cogemos el ritmo» «El helado es una tradición, un alimento completo y un capricho al alcance de todos»

- ¿Cuántos helados llegan a vender un día de Semana Grande?

- Nunca lo hemos calculado, pero muchísimos. Triplicamos nuestro personal respecto del invierno y sabemos que serán nuestros días más intensos. También es verdad que es algo irregular, que cambia cada Semana Grande y cada día, según llueva o no.

- ¿Y cuál es el secreto del éxito de una heladería artesanal?

- La constancia, el mimo y el producto, con buenas materias primas. También la atención.

- Desde el lado de los clientes a veces es un agobio la cola para conseguir un helado, pero desde el otro tampoco será fácil.

- Yo siempre les digo a mis chicos que tengan paciencia, que cuiden la empatía, porque entre los clientes hay personas que llegan cansadas, cabreadas por otras cosas...

- ¿Sabría acotar en que época el helado se convirtió en elemento indispensable de la semana?

- No sabría con exactitud. ¿Se popularizaría hace cincuenta años o así? En toda mi vida y en la etapa de mi madre ha sido así. En tiempos de mis abuelos es verdad que los helados eran para ricos. Ahora afortunadamente están al alcance de todo el mundo y para muchos no les puede faltar después de los fuegos. Comprobamos que hay clientes que no perdonan un solo día de Semana Grande sin helado. A fin de cuentas, es una tradición, un alimento completo y un capricho al alcance de todos.

- Con tanta apertura, ¿hay demasiadas heladerías en Donostia?

- No lo sé. La variedad de oferta es buena y si sobrevivimos, igual es que hay mercado para todos. Sí que cada vez se consume más helado. Nosotros tenemos la suerte de contrar con una clientela fiel.

- Al ver entrar a alguien en la heladería, ¿sabría acertar más o menos lo que va a pedir?

- Sí. Si es gente mayor, sabes que te van a pedir helado pequeño o mediano y de sabores clásicos. Los jóvenes experimentan un poco más con cosas nuevas. Si son extranjeros, piden tamaños más grandes...

- ¿Y los sabores de toda la vida siguen funcionando?

- Son los que más se venden: chocolate, café, limón, vainilla, fresa y el más reciente de yogur.

- ¿Que pasó con los helados de mantecado de nuestra niñez?

- El mantecado es una fórmula de helado con un determinado número de yemas. El que se llamaba de mantecado equivalía al actual de vainilla, aunque al precio de la vainilla quizás entonces no la llevara...

- ¿Y hay sabores nuevos con más éxito de lo que esperaban?

- De los nuevos, el que mejor funciona es el de Kinder, chocolate con buena avellana. Tienen que animarse a probarlos, porque en general a la gente le cuesta cambiar de sabor.

- ¿Algún gusto nuevo este año?

- No. El último, que sacamos el año pasado, es el de cacahuete. Y tenemos tres helados sin azúcar que empezaron flojito y este año se venden muy bien. Nos encantaría añadir nuevos sabores, pero ya tenemos cuarenta y pico, en la vitrina no nos caben más, y hay clientes que se nos enfadan si retiramos su helado de siempre. ¿Cómo vamos a dejarle sin su tutti frutti después de tantos años?

- ¿Qué tal marcha su servicio de helado a domicilio?

- Lo pusimos en funcionamiento el año pasado, a domicilio y también el servicio a la zona de las playas que quieras. Va a más. Este año hemos creado una app, con la que puedes hacer el pedido y pagar desde el móvil. La tecnología es nueva pero mi abuelo ya llevaba helados a domicilio, en moto, en aquellos tiempos en que en las casas donostiarras no había congeladores.