El mapa del tesoro Pello Armendariz, el animal escénico que dirige el explosivo directo de los donostiarras Skakeitan, terminó su actuación del lunes surfeando sobre el público a bordo de una especie de caja, que de lejos parecía un ataúd. / J.G. ANDRÉS JUAN G. ANDRÉS CRÍTICA Miércoles, 15 agosto 2018, 08:30

Parece que fue ayer pero hace ya 15 años que Donostiako Piratak descubrieron el mapa de un mundo nuevo y se adentraron en él a la caza del tesoro de una Aste Nagusia más popular y participativa. No sólo lo han encontrado a base de gran esfuerzo e imaginación, sino que lo han compartido con miles de vecinos y vecinas que día y noche inundan cada rincón del muelle en un ambiente inmejorable, juvenil y reivindicativo.

Horas después del multitudinario abordaje del lunes, el escenario de la Flamenka acogió el tercer programa doble de la Aste Nagusia. Abrieron los gallegos Ezetaerre con un refrescante y combativo hip hop cantado en su lengua que pronto dejó al descubierto conexiones vascas como las de 'Suagh', que sobre una base irresistiblemente soul incluyó citas a Kortatu, Eskorbuto o La Basu. Los aires celtas latieron en 'Viaxe sideral á Audiencia Nacional', un tema dedicado «a todos los presos políticos del Estado Español» en el que dieron un soberano repaso a la clase política, judicial y económica del país.

Con mucho flow y una fogosa puesta en escena, los tres raperos y el DJ prosiguieron con 'Aspiracións mínimas e urxentes', título de su debut largo de 2017. Tras 'Mao a má', escrita entre Galicia y Cataluña, dedicaron 'A insurrección' «al capullo de Pedro Sánchez» y sorprendieron con una suerte de cumbia apta para el perreo. El público sintonizó con 'Non é verán de Estrella Damn', en la que se disfrazaron como los «pijos de mierda» que aparecen en los anuncios de la conocida cerveza, y además de sus menciones al «montaje policial» de Altsasu, en 'A herdanza do vento' se acordaron de los presos políticos gallegos. Hacia el final, afrontaron en clave punk 'Que facer?', grabada junto a Satxa y Banda Bassotti, y se despidieron entre aplausos con 'Berros do mar', en la que todo el puerto gritó, puño en alto, «dignidade, solidariedade, humildade».

Solo llovió durante el descanso, y el concierto de Skakeitan se llevó a cabo sin problemas

Un torrencial chubasco estuvo a punto de aguar la fiesta pero por suerte, sólo llovió durante el descanso y el concierto de Skakeitan se llevó a cabo sin problema. Con los años, los donostiarras han sabido desmarcarse de la plaga de grupos de ska pachanguero que han proliferado peligrosamente en Euskal Herria, y hoy puede decirse que han forjado un sello propio a base de mezclar los ritmos jamaicanos con bases electrónicas, rock hipervitaminado y una actitud punk que hace de sus directos una experiencia arrolladora.

Comenzaron con 'Galerari' y 'Zerua lurrera', en las que Pello Armendariz dio los primeros brincos de un vibrante show que condujo con maneras de implacable animal escénico. Hubo nueva mención a Altsasu en 'Gehiegi amesteko' e invitó a la muchedumbre a cantar y bailar con 'Hondarraren gainean' y 'Koreografia zaharrak'. «¡A ver esos vientos!», pedía un espectador a un grupo que no abusa de trombones ni trompetas, sino que prefiere una fusión más equilibrada que da importancia a la percusión, a las programaciones y a los teclados de Olatz Salvador, que el viernes actuará en el mismo lugar en solitario.

Skakeitan siguió mezclando baile y proclamas en 'Herentzia' y 'Ahots gabekoen ahotsa', dedicada a la red de acogida para migrantes que ha promovido el gaztetxe Txantxerreka. Prueba de su eclecticismo, la banda interpretó en castellano 'Tu aprobación', ofreció un tema cuya oscuridad recordó a Joy Division, incluyó un número de danza contemporánea y descerrajó una sucia versión del 'Lonely Boy' de The Black Keys. No faltó 'Lerro hutsen artean', que en su último disco, 'Galera' (2016), cuenta con la colaboración de Manu Chao, y acto seguido desataron la locura en un abarrotado muelle que botó al unísono con 'Orekariak' y el alocado 'medley' en el que destacó 'Toro', de El Columpio Asesino.

Ya en los bises, Armendariz aprovechó 'Iraganeko' para surfear sobre el público a bordo de una caja que de lejos parecía un ataúd, y como no podía ser de otra forma, la traca final fue 'Mundu berri baten mapa', canción publicada por Skakeitan en 2013 con motivo del décimo aniversario de Donostiako Piratak: la audiencia la coreó de principio a fin, en éxtasis, feliz de compartir un tesoro festivo cuyo lema podría ser el que figura en la gran pancarta que preside La Flamenka: 'Edozer dugu posible'.