Irati Borda: «Aunque no se me vea, presento los fuegos con el pañuelo puesto» Irati Borda lleva la mitad de sus treinta años presentando eventos. / LOBO ALTUNA La voz misteriosa que escuchamos cada noche MIKEL G. GURPEGUI Miércoles, 15 agosto 2018, 08:28

Quedamos a ciegas, sin saber nada sobre esta mujer misteriosa salvo un detalle: cada noche escuchamos su voz por la megafonía de la Concha antes y después de los fuegos artificiales. Nos citamos con Irati Borda sin conocerla y descubrimos que tras su voz se esconde una donostiarra de pro, profesora de inglés, que también está presente en otros acontecimientos destacados de nuestra ciudad.

- No te conocemos pero de algún modo formas parte de la vida de miles de guipuzcoanos.

- Hago la voz en off y es normal que hasta esta entrevista la gente no sepa quién soy. De todos modos, hago presentaciones de eventos en los que me expongo al público y a lo mejor le sueno a alguien.

- Es el sexto año que presentas los fuegos artificiales. ¿Cómo te ficharon?

- Antes fue presentar eventos. Yo jugaba a fútbol y sabía inglés. En la Donosti Cup necesitaban alguien que presentase la inauguración. Con solo 15 años me lo propusieron, probé... y quince años después ahí sigo haciéndolo, con Carlos Bengoa. Luego trabajé en Normalización Lingüística del Ayuntamiento. Hizo falta alguien que presentara un karaoke del Euskararen Eguna, lo hice, alguien me vio y así empecé a colaborar con Donostia Kultura Festak en eventos, hasta la Tamborrada Infantil.

- ¡Eres la que va diciendo los nombres de todos los colegios e ikastolas reunidos en Alderdi-Eder!

- Pues sí. De repente recibí una llamada en mi casa y me ofrecieron presentar la Tamborrada Infantil. Mi primera respuesta fue no. Soy muy donostiarra y muy tamborrera, que dirijo los barriles de Ur Tantta, pero me parecía demasiada responsabilidad. Mi madre me dijo que no podía dejar pasar la oportunidad. Me lo pensé y volví a llamar cambiando de opinión. Desde entonces, en 2012, estoy en el balcón del Ayuntamiento en ese momento tan especial. Y colaboro con Donostia Kultura Festak en la presentación del desfile del Carnaval, la víspera de San Juan o los concursos de Santo Tomás.

- Y así llegan los fuegos.

- En 2013 me lo plantearon y mi primera reacción fue decir: '¿Pero eso se presenta?'. Yo siempre veía los fuegos artificiales desde el Puerto o la Zurriola y no sabía que se usase la megafonía de la Concha.

- Y desde entonces no puedes irte de vacaciones estos días.

- No me importa nada, porque antes tampoco me iba. Siempre he disfrutado de la ciudad en verano y me ha gustado mucho la Semana Grande. He participado en el concurso de tortillas de patatas, jugué en el torneo de voley playa, he hecho 'abordatzera' durante años... Me encanta aprovechar la Semana Grande, organizarme cada noche a qué concierto ir... Y siempre voy con el pañuelo puesto.

- Hablar en directo ante tantos miles de personas tiene su responsabilidad. Como te equivoques...

- Muchas veces se me pasa por la cabeza. Me preocupo por hacerlo bien. Son dos intervenciones, en euskera y castellano, la primera a las 11 menos 20, dando la bienvenida, mencionando a los patrocinadores e informando sobre la casa pirotécnica, y otra cuando terminan, anunciando la pirotecnia del día siguiente y mencionando el programa de la noche.

- Leerá los guiones que le dan.

- Me dan una plantilla y la información, pero los guiones los preparo yo. Intento variar y no decir lo mismo cada noche.

- No te vemos. ¿Dónde hablas?

- En un espacio cerrado, cercano a la playa. Estoy con un técnico ante un micrófono, con mis papeles de los guiones y mi botellita de agua.

- ¿Tiene algún ritual?

- Me gusta llevarlo todo controlado. Estos días no voy de cena. Prefiero cenar en casa, ir tranquila, con tiempo, centrada, y probar antes. Hasta que llega el momento, no paro de mirar el reloj.

- ¿Y si pasa algo?

- Tengo preparados avisos en cuatro idiomas. Pero en los años que llevo no ha habido suspensiones ni incidencias. Que siga así.

- ¿Por qué no ha triunfado el pañuelo festivo?

- No lo sé. A mí me gusta. Esta semana no me lo quito, aunque sea la única de mi grupo. Aunque no se me vea, presento los fuegos con el pañuelo puesto.