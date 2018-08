Una firma joven que «piensa diferente»

La presencia de compañías pirotécnicas alemanas en el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián no es un hecho aislado. Han estado p presentes desde la primera edición de 1994, y aunque no se hayan hecho con muchas Conchas de Oro no es raro encontrar firmas de ese país en el palmarés.

First Class Pyro-Events, que lanza su colección esta noche, es de las últimas incorporaciones germanas a un concurso en el que debutó en 2012.

A los seis años, regresa con la misma idea, la de «pensar diferente». «Think different» es el eslogan de la compañía, y la filosofía que aplican a sus creaciones, que conciben como historia únicas con las que emocionar a los espectadores.

Fundada en 2004 por Stefan Falkenau, que es además el propietario y el director creativo, se basa en el trabajo de un equipo joven, que incluye, según su página web, a muchos voluntarios. «Juntos, somos responsables de hacer que nuestro objetivo sea una realidad cada vez», aseguran y, a la hora de trazar la trayectoria de la compañía, destacan sus participaciones en los concurso de Tarragona, Bilbao, Burgos, Pamplona o San Sebastián.

Bajo la dirección de Falkenau, acostumbran a pensar y diseñar los espectáculos de manera colectiva, con el objetivo de «crear experiencias inolvidables». Además de dominar las tecnologías más modernas, conocen las diversas tradiciones pirotécnicas y a la hora de elaborar sus propuestas suelen ir alternando elementos, figuras y efectos italianos, chinos, levantinos...

Dicen los que han visto alguna de sus colecciones que tienen una forma distinta de enfocar las cosas, y preparan sorpresas para todos sus compromisos. Porque, como ellos afirman, les gusta pensar diferente.