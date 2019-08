Por unas fiestas con respeto y en igualdad Mucha gente acude a diario a las ferias. / MÓNICA RIVERO Repertorio no sexista y tramos horarios sin música en las ferias del Paseo Nuevo | IRENE SALAS Sábado, 10 agosto 2019, 11:54

El objetivo está más que claro: conseguir que todas las personas disfruten de la Semana Grande en libertad e igualdad, respetando al prójimo y garantizando sus derechos. Por ello, las fiestas de este año cuentan con dos iniciativas innovadoras que, aunque tendrán como núcleo de acción la zona de ferias del Paseo Nuevo, sería deseable verlas replicadas en cada rincón de la ciudad.

La primera de las medidas está dirigida a facilitar que aquellos que padecen trastornos del espectro autista puedan disfrutar de las atracciones. Para ello, gracias a la colaboración de los feriantes, se ha acordado implantar determinados tramos horarios en los que se eliminará la contaminación lumínica y sonora del recinto. Así, estas personas a las que les afecta el elevado volumen de la música y el ruido podrán acudir a disfrutar de las atracciones con total tranquilidad el próximo martes en horario de 17.00 a 19.00.

Pero, además de convertirse en un recinto ferial inclusivo, el Paseo Nuevo también será un lugar para reivindicar la igualdad y el respeto y, por ello, adhiriéndose a la campaña 'Beldur Barik' realizada por Emakunde, las ferias contarán con un repertorio musical libre de mensajes sexistas.

Así, se ha establecido una 'playlist' que, compuesta por 160 canciones reconocidas por el público general, responde a estos objetivos. En ese sentido, sonarán temas como 'Lo Malo', 'Telephone', 'Lotsarik Gabe' o 'Malamente', entre otros.

Si no hay sí, ¡es no!

Donostia no escapa por desgracia a los abusos y agresiones sexistas, una lacra que suele intensificarse en periodos festivos. Por ello, bajo el lema 'Si no hay sí, ¡es no! -Baie-tzik gabe, ezetz da!', el Ayuntamiento ha vuelto a lanzar una campaña de prevención, sensibilización y concienciación que reclama una ciudad y una sociedad libre de comportamientos machistas.

Como primera de las medidas, el consistorio ha buzoneado a las viviendas un díptico con información y pautas de actuación ante la presencia de una agresión. También se ha llevado a cabo una formación del personal de hostelería y de los taxistas para dotarles de instrucciones para la actuación.

Pero no queda ahí. Durante todas las fiestas, desde esta misma tarde y hasta el próximo sábado, habrá un espacio informativo contra las agresiones sexistas instalado en la zona de La Bretxa en horario de 12 a 14 y de 18.30 a 22.30, excepto esta noche y la del miércoles, que la atención se alargará hasta las 4.00.

En caso de necesitar ayuda, se ha habilitado una página web (www.ezezetzda.eus) con toda la información. Si se padeciera o presenciase una agresión, se debe llamar a SOS Deiak (112), la Guardia Municipal (092), el servicio de 24h de atención a la víctima (900 84 01 11), a Acción Social (934 48 14 00) o a la Casa de las Mujeres (943 48 34 74).