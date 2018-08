Jon Erauskin: «Si llevásemos dragones o tartalos en vez de toros, sería lo mismo» El mayoral Erauskin, con los toros de fuego, que se han renovado este año. Con ese gesto los sujetan. / USOZ MIKEL G. GURPEGUI Sábado, 18 agosto 2018, 08:22

Sampedrotarra y profesor de Educación Física, Jon Erauskin lleva 25 años corriendo bajo la figura de un toro que echa chispas. Ya como mayoral o responsable del encierro de toros de fuego, está encantado con sus nuevas figuras.

- ¿Cómo llegaste al mundo de los toros de fuego?

- Remaba en San Pedro y coincidí con un chico, Jesús Escudero, que estaba metido en el toro de fuego. Nos comentó que hacían falta dos y uno de mi cuadrilla y yo nos apuntamos. Era 1992. Y hasta hoy.

- ¿Cómo eran los toros de fuego en tus comienzos?

- Esta es la tercera generación de toros que conozco. Cuando empecé, el recorrido se hacía al revés, con un toril en el Boulevard. Aquellos toros eran de cartón piedra y con más carga. Por cuestión de seguridad, ahora se han reducido a lo más básico: cartuchos a los lados y al final la ruleta y las bengalas.

- El zezen-suzko tiene mucha tradición pero este formato de encierro es donostiarra, ¿no?

- El zezen-suzko, en Gipuzkoa, siempre lo he conocido para dar final a las fiestas. Esto del encierro es algo nuevo y no visto en ningún lado, exclusivo de Donostia.

Cuatro clásicos El helado, de... Stracciatella Los fuegos, desde... Los soportales de La Concha Su mejor momento de la Semana Grande... Cuando acabamos la última carrera Y el peor momento... Cuando alguno trata mal a los toros de fuego

- Estrenáis nuevas figuras de toros. ¿Se nota su menor peso?

- Mucho. Ya no tengo excusa para jubilarme... Estamos muy contentos con los nuevos toros. Tienen buena visión, son manejables y ligeros. Claro que, al final, como ahora son más ligeros, corres más y te cansas lo mismo. Antes el problema era que, de seis toros, había dos que pesaban el doble y cuando te tocaban, sufrías. Con más de treinta kilos encima, no podías correr sino hacer marcha. Los habían hecho grandes y vistosos, sin tener en cuenta que había que correr con ellos. Comentamos al Ayuntamiento que si se hacían más contasen con nosotros. Y así ha sido, nos juntamos con los artesanos, los hermanos Gárate de Irún, les planteé lo que necesitábamos y lo que veíamos mejorable, y han cubierto todas las expectativas muy bien.

- ¿Cómo son los portadores de los toros de fuego?

- Todos somos o hemos sido deportistas. Después de la carrera hacemos el tercer tiempo. Y el último día, una cenita. Vemos los fuegos desde los soportales de La Concha, estirando y calentando.

- ¿La masa de chavales es más peligrosa que las chispas?

- Entre tanta masa, hay caídas, golpes y choques. Tenemos que andar con cuidado. He tenido que saltar por encima de gente y nunca me he caído en 25 años, pero algún otro toro sí se ha caído... o le han tirado. Lo normal es que todo vaya bien, no haya ninguna incidencia y nos quedemos a gusto, pero hemos tenido casos de alguno que empuja, golpea o, como nos hizo un extranjero bebido, placa al toro.

- ¿Los compañeros que corren sin llevar toro son necesarios?

- Sí. Aunque hayamos mejorado la visibilidad, el monosabio sigue siendo necesario. Te abre el camino, protege al toro y, en un momento dado, suelta un palazo. No hay que tocar el toro y alguno se pasa.

- Ahora que los chavales tienen tantos estímulos, es curioso que el zezen-suzko siga atrayéndoles.

- Es simple pero les engancha. Muchos niños ven los encierros de San Fermín por televisión y lo viven así de real. Hay algunos fieles, que no fallan ni un día.

- Hace tres años hubo un caso de quemaduras, algo no habitual.

- Manejamos fuego y algo puede pasar alguna vez. La chispa normal no hace nada; el problema es que, al cambiar de cartucho, salta un pequeño papel incandescente y si se te pega en una ropa un tanto fina... Es un riesgo asumible. Yo tengo más miedo a los golpes y caídas.

- Personalmente, ¿te gustan las corridas de toros de verdad?

- Gustar, no me gustan. Lo respeto aunque la sangre no me gusta. En realidad, el toro de fuego no tiene relación con el mundo del toreo en sí. Si en vez de toros llevásemos dragones, jabalíes o, qué se yo, tartalos, sería lo mismo. Lo importante es el hecho del fuego, la chispa, la noche, correr...

- ¿Qué nos ha dado a los donostiarras con Meltxor? ¿Por qué habrá arrasado en la votación para poner nombre a los nuevos toros?

- Supongo que votarían muchos niños y les recordaba a los Reyes Magos, pero no sé qué decir. La verdad, a los que llevamos los toros no nos gustó especialmente la idea de poner nombre a cada toro. De hecho, entre nosotros les seguimos llamando por el número.