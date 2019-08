Goia anima a participar en las fiestas con «alegría, buen humor y respeto» El alcalde se dirige a los invitados al hamaiketako organizado en el Ayuntamiento en el ecuador de la Semana Grande. / USOZ La recepción a colaboradores de la Aste Nagusia y la sociedad civil se ve empañada por las últimas denuncias El alcalde destaca la gran afluencia de gente en las actividades de la Semana Grande y llama a «no bajar la guardia» ante las agresiones sexistas AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN Jueves, 15 agosto 2019, 10:12

El hamaiketako en el ecuador de las fiestas que el Ayuntamiento organiza la víspera del día de la Virgen se vio una vez más empañado por las últimas denuncias de agresiones sexistas. Eneko Goia no pudo evitar dedicar buena parte de la jornada a rechazar estos sucesos y a pedir una actitud vigilante al respecto, en el marco del «buen ambiente» general que se vive en la calle, la «alta participación» en las actividades programadas y las ganas de pasarlo bien del conjunto de la ciudad, ayer representada por el centenar y medio de invitados que acudió al Salón de Plenos del Ayuntamiento. El alcalde animó a la ciudadanía a terminar las fiestas con «alegría, buen humor y, sobre todo, con respeto» a los demás, un mensaje dirigido a 'evitar cualquier conato de violencia contra las mujeres.

El concejal de Seguridad es el único que no disfruta durante la Semana Grande. Y ayer le tocó darle malas noticias al alcalde a primera hora de la mañana. Se convocó la Junta de Portavoces y hubo concentración de protesta en Alderdi Eder a mediodía, lo que retrasó durante unos minutos el ágape preparado en el Salón de Plenos. Los invitados se sumaron a la concentración para protestar contra el abuso cometido de madrugada contra dos chicas en las inmediaciones del teatro Victoria Eugenia.

El tradicional acto de encuentro con representantes de la sociedad civil y entidades colaboradoras de las fiestas estuvo ambientado por unos cabezudos bailarines y agasajado con un aperitivo organizado por la asociación Lur Lan. Acudieron a la cita el consejero de Cultura del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, los diputados forales Imanol Lasa y Denis Itxaso, y el alcalde de Irun, José Antonio Santano, además de concejales donostiarras de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, a los que se sumaron incluso ediles de municipios como Andoain o Lizartza.

Centenar y medio de personas acudieron al hamaiketako celebrado en el Salón de PlenosEntre los invitados, el alcalde de Irun, el consejero de Cultura y los diputados forales Lasa e Itxaso

Entre las ensaladas de tomate, las gildas y los bocados de pimiento con bonito departían representantes de varios clubes deportivos. La Real Sociedad estuvo presente con su presidente, Jokin Aperribay, y varios consejeros, tampoco faltó el presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, Juan Luis Larrea, ni se perdieron el evento miembros del Waterpolo Donostia, el Club Fortuna, el Bera Bera, el Irutxulo Sub y los de la Federación de Ajedrez. Fueron invitadas firmas colaboradoras de la Aste Nagusia como Super Amara, Coca Cola, Amstel e Insalus. Hubo representantes de seis asociaciones vecinales y de varias entidades culturales como el Orfeón Donostiarra, el Coro Easo, Tabakalera, Donostia Kultura, Herri Dantza Taldea, Gastronomika, la UPV o el Festival de Cine, que acudió al evento con José Luis Rebordinos a la cabeza.

Se pudo ver en el aperitivo a tambores de oro como Iñigo Argomaniz (Get in) o Enrique Cifuentes (Behobia San Sebastián), al presidente del Aquarium, José Ignacio Espel, al ex alcalde Xabier Albistur, y a representantes de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa y de SShops Donostia. También fueron invitados los miembros del Jurado del Concurso de Fuegos Artificiales y empresas como Euskaltel, Giroa Veolia y Eroski Garbera.

El alcalde, Eneko Goia, envió un mensaje de «agradecimiento» a los presentes «por el trabajo que realizáis durante las fiestas y también por «hacer todo el año que San Sebastián sea como es». Reconoció que sin la implicación y la colaboración de tantas entidades, asociaciones y empresas «sería imposible» que el Ayuntamiento pudiera sacar adelante unas fiestas como las de la Semana Grande. «Nos dais muchos motivos para estar orgullosos de ser donostiarras y eso es algo grande», concluyó entre los aplausos de los presentes.