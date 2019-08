Amistad y creatividad entre fogones 03:25 Ane Otaegi y Nerea Rey, dispuestas a hincarle el diente a la hamburguesa ganadora, la suya. / SARA SANTOS La hamburguesa de calidad, plato elegido para poner a prueba a los cocineros más jóvenes PAULA MUNGUÍA Lunes, 12 agosto 2019, 07:47

El rico aroma que surgía ayer de los fogones instalados en La Bretxa avivó la curiosidad de muchos de los que paseaban por los alrededores, que se acercaban a las 'cocinas de campaña' instaladas junto al centro comercial sin saber muy bien qué se estaba cociendo.

La responsable era la octava edición del Concurso Gastronómico para Jóvenes con Productos del País, en la que se animaron a participar siete parejas. Los jóvenes que quisieron dedicar la mañana del domingo de Aste Nagusia a esa experiencia culinaria tuvieron la oportunidad de demostrar sus dotes en la cocina elaborando hamburguesas de carne o pollo, a elegir por cada pareja concursante. Eso sí, hamburguesas de la máxima calidad, elaboradas con ingredientes de primera.

Donostiako Festak, la Cofradía Vasca de Gastronomía, Eroski y el Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de San Sebastián han apostado un año más por llevar a cabo este certamen gastronómico que tiene como objetivo realizar una actividad festiva en la que los jóvenes sean los protagonistas y aprendan a cocinar con productos locales y de buena calidad.

Mertxe Olalla, de Eroski Garbera, desveló otra de las finalidades de esta edición: que los jóvenes dejen de asociar las hamburguesas con la comida rápida, ya que «puede ser un producto de calidad». Curiosamente, el concurso se desarrolló cerca del local en el que en breve se reabrirá el establecimiento de una de las cadenas de hamburgueserías más importante del mundo.

Aunque se habían inscrito diez parejas, finalmente fueron siete las que se animaron a acercarse a los fogones. Este año los concursantes tenían que cocinar cuatro hamburguesas para cuya elaboración la organización puso a su disposición los siguientes productos: pan, carne de ternera, carne de pollo, panceta, quesos variados, huevo, patata, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, lechuga, tomate, champiñones y setas.

Los participantes podían aportar aliño o salsa de sus casas, pero no podían llevar ningún otro tipo de ingrediente que no fuera proporcionado por la organización. Hacerlo podía suponer la descalificación automática. A partir de ahí, entraba en juego la imaginación y creatividad de cada pareja. Los cocineros disponían de dos horas y media para elaborar los platos que tenían que presentar ante los cinco miembros del jurado, compuesto por Mertxe Olalla, representante de Eroski Garbera; Carolina Rincón, chef y nutricionista; José Ramón Elizondo, antiguo dueño del bar Aloña Berri; Onintza Mokoroa, la recién estrenada artillera y Luis Mokoroa, el presidente de la Gastronómica, y anterior artillero.

El concurso repartió tres premios. El primero consistió en 200 euros y dos txapelas, el segundo en 150 euros y el tercero en 100 euros. El primer puesto estuvo muy reñido ya que hubo un «empate técnico» que los jueces tuvieron que dirimir, explicaba Luis Mokoroa a las puertas de conocer el resultado final.

Concursantes reincidentes

Amigas de la cuadrilla de toda la vida, las donostiarras de 21 años Ane Otaegi y Nerea Rey consiguieron hacerse con el primer puesto gracias a su secreto: cocinar la hamburguesa con cebolla pochada «para que quede más jugosa» y cocer el huevo envuelto en papel film con un poco de aceite para que al juntarla con la hamburguesa «reviente y se impregne en la misma». No era la primera vez que Ane y Nerea, la pareja 'Janbur&Gesote'. se hacían con el primer puesto; ya ganaron hace dos años. «A pesar de no ser la primera vez, siempre hay un punto de nerviosismo», confesaba Nerea. El segundo puesto fue para la pareja 'Puximaster', compuesta por Oihana Lukin e Irene Royo. La primera ya conocía el concurso, ya que el pasado año también se presentó y consiguió hacerse con el tercer puesto. Irene, sin embargo, estaba de estreno. «Venimos a pasárnoslo bien», aseguraban las jóvenes, cuyo toque particular se basaba en la «originalidad».

'Marinitak' -Marina Bermudez y Marina López, terceras-, se lo pasaron tan bien el año pasado que decidieron repetir. Su 'secreto' estaba escondido en el interior de la hamburguesa: queso de cabra derretido, acompañado de un revuelto de hongos y cebolla pochada. El resto de participantes, pese a haberse quedado sin premio, admitieron que se lo habían pasado en grande, de manera que mayoría de ellos piensan volver a concursar el año que viene.