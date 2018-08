Borrasca rockera en La Flamenka Vista general del espacio pirata La Flamenka durante la actuación que el pasado jueves protagonizó Mice, superbanda liderada por la eibartarra Miren Narbaiza y completada por Joseba B. Lenoir, Ibai Gogorza, Lutxo Neira e Ilargi Agirre. / JOSÉ MARI LÓPEZ JUAN G. ANDRÉS CRÍTICA Sábado, 18 agosto 2018, 08:23

La lluvia del jueves por la tarde invitaba a pensar que, esta vez, La Flamenka no se libraría del agua en los conciertos nocturnos. Al final, sin embargo, se impusieron los claros pero a cambio el puerto pirata sucumbió a la furia de una borrasca rockera digna de aparecer en el parte meteorológico.

La tensa calma que precede al temporal estuvo muy bien representada por el inicio de 'Ez eutsi', en la que Mice esbozaron pasajes sinuosos que no tardaron en tornarse amenazantes. Miren Narbaiza, mitad del antiguo dúo Napoka Iria, debutó hace un año en solitario con 'Buelteri eusten', un estupendo disco que gana más aún en directo, pues la eibartarra cuenta con una superbanda en la que brillan las guitarras del lobby beratarra, Joseba B. Lenoir e Ibai Gogorza, y una sección rítmica de órdago integrada por Lutxo Neira al bajo e Ilargi Agirre a la batería.

Abordaron 'Ausardiarik ez', el propio 'Buelteri eusten' y 'Argilunak', tema de ritmos sincopados cuyo título define con acierto una música llena de contrastes, mientras que 'Biziraun' la enturbiaron con un sutil fondo de distorsión y con el sonido del teclado. Guiado por la elástica voz de Miren, emocionantísima en 'Laba ibaiak', el quinteto demostró un magistral control de las dinámicas sonoras y, sobre todo, del crescendo. A menudo llevaron las canciones del sosiego inicial al paroxismo más absoluto, como en la primera de las composiciones nuevas que avanzaron, en la que las tres guitarras terminaron enzarzadas en un descomunal remolino eléctrico. Y lo mismo sucedió en 'Lehenago iristeko asmoz', de poso post-rockero, y en 'Zertarako iraun', que cerró una actuación soberbia.

Durante el descanso alguien anduvo fino en la mesa de sonido pinchando el 'I Say A Little Prayer' de la recién fallecida Aretha Franklin, pero cualquier atisbo de espiritualidad se quebró cuando Koldo Soret y Úrsula Strong, expertos en liberar tempestades, asaltaron el escenario con 'Diana & Sebastián' y 'Euphobia'. Si la lluvia de Mice había adquirido diversas formas -sirimiri, chubasco, aguacero...-, lo de la pareja donostiarra no dio para tantos matices y fue un diluvio de proporciones bíblicas, un tifón en el que las olas sonoras alcanzaron una altura incalculable.

En sintonía con su grito de guerra favorito -«Egurra!»-, el viajero dúo repartió madera de sobra a un público que rozó el desnuque con tanto 'headbanging' y que celebró con júbilo la llegada de versiones como 'Gimme Danger' (Iggy Pop & The Stooges) o 'Haize eza' (Dut). En su única actuación de este año en Euskal Herria, hizo sonar instrumentales y canciones como 'Txaman', 'Asteroid' y 'Hotsa', dedicada a Aretha. Entre el stoner rock, el metal y el hard rock setentero, son capaces de llenar cualquier escenario: hay una sincronía total entre la recia pegada de Úrsula y los furiosos riffs de guitarra que Koldo procesa con su pedal octavador, dando la impresión de que en escena tocan cuatro sujetos en lugar de dos. Tras 'Monster', 'Zauririk', 'Maui Waui' y el himnazo 'Ariñau', regresaron en plan tsunami con varios bises: el instrumental 'Tornado Warning', una versión del 'Killing in The Name' de Rage Against The Machine que desató el pogo, y la obligada 'Lainoa', de su debut homónimo de hace cinco años. Saludaron, se despidieron y por los altavoces volvió a sonar la voz de la reina del soul, cuyo inmortal 'Think' devolvió la calma al lugar.